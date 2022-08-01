旅跑記趣／奔跑在東京奧運田徑場上：新國立競技場之旅

嗨嗨～我是愛跑步的艾伯特，上次跟大家介紹了繞行皇居一圈的慢跑路線，也透過照片與文字帶大家站上日本第一高山：富士山，這次懷念系列第三彈要帶大家來朝聖四年一度的夏季大型運動會：夏季奧林匹克運動會 的主場館（也是田徑項目的主場地）「新國立競技場」。

原訂2020的東京奧運因為疫情的關係延宕到2021才舉辦，這樣讓本來有抽到門票的我只能含淚放棄現場觀看奧運的機會，好在近期東京奧運主場館也是田徑項目的比賽場地：「新國立競技場」有推出付費的參觀體驗行程，剛好昨天有跟老婆去東京體驗星野度假村旗下在大塚站新開的飯店，於是便說服老婆陪我去朝聖一下這個東京奧運的主場館。

參觀的門票有分三種類型，分別是田徑場體驗之旅（1400羊）、貴賓區和觀景台之旅（3000羊）與夏季限定的田徑場夜遊（500羊），其中田徑場體驗之旅門票可以進入到田徑場且有包含夜遊內容（雖說是夜遊但其實就是去4F展望空間可以看夜間田徑場點燈後的樣子），所以我們就決定購買1400羊的田徑場體驗之旅，想要參觀的朋友記得一定要線上預約喔，每個時段都有人數限制，所以若有開放觀光想要來參觀的朋友手腳要快一點喔。

搭乘都營大江戶線到国立競技場站下車步行2分鐘就可以到達今天要來朝聖的国立競技場囉，從指定的入口進入，驗票完也量過體溫後就會發一個手腕帶代表你是合法進入會場的人。

進入場館後會先搭乘電梯到B1停車場，這裡有一面牆是當初參與東京奧運選手簽名的牆面，在上面可以找到「台灣最速男」楊俊瀚選手的簽名喔。

順著規劃的道路走緊接著會進入一個室內空間，這裡有幾個不同的拍照區可以讓你盡情地拍照與體驗，首先是東京奧運聖火火炬的體驗區，由日本設計師吉岡德仁操刀的聖火火炬是以「櫻花」為造型來傳達「希望」的意念，在這裡可以近距離欣賞火炬的設計也可以跟火炬合照喔（但不能觸碰到火炬）。

接著是奧運記者採訪的場景，可以自己想像前面堆滿了體育記者的麥克風（笑）。

這裡主辦單位很貼心地在每個體驗場景前都有擺上手機自拍架，所以如果是邊緣人型的朋友來參觀也不用擔心喔。

接著是體驗頒獎台上的感覺，主辦單位在這區有特別留一張示範照，讓來體驗的人知道在站上凸台要看向哪邊才看得到國家的旗幟（貼心）

但我個人更偏好這種姿勢來慶祝金牌到手啦（應該會被打）

另外還有幾個不同場景的體驗我就不多介紹（以書法為主體的背景），但在離開這區之前還有一個很有趣的體驗是可以體驗選手在轉播鏡頭上簽名的過程（很妙），體驗完後可以透過Email收到影片，這些體驗都是包含在門票裡的，所以不會再收取費用。

接下來就輪到重頭戲了，走出剛剛的體驗區我們就來到場館下方的田徑場場地上，身為田徑迷能站在這個奧運等級的場地上，心中真是說不出的興奮啊。

這個場館由日本建築師隈研吾領銜的團隊操刀，耗資超過1500億日圓，可容納超過6萬名觀眾入場的田徑場，站在賽道上可體驗參加奧運選手當下的視角，真的很美也很震撼，如果還能有滿場觀眾的加油聲一定會讓腎上腺素飆升創造出佳績。

由於是體驗行程所以並沒有開放全跑道讓參觀者體驗，而是有開放約150m的跑道讓參觀的人體驗一下，其中有一區有擺上起跑架與跨欄讓各位參觀的人能拍照帥一下（這區也有手機自拍架喔）

穿著場地賽禁穿的厚底跑鞋拍照自己都覺得超白癡，而且我愛的項目是中長跑項目沒在用起跑架，自己也從來沒用過啊，架在上面屁股抬起後重心真的會又往前衝的感覺。

雖然只開放150m讓我們體驗，但當初就打算一定要在奧運等級的場館跑跑看，所以這天就在開放區域來回跑一跑，好爽啊～～

雖然ＧＰＳ有點偏差但還是幫自己留下在奧運田徑場跑步的紀錄，原來踏上奧運賽道上就是這種感覺啊（誤

體驗完賽道後就可以順著規劃的道路前往觀眾席體驗一下觀眾的視角

接著可以來到4樓的展望席來等晚上點燈，而這裡也有賣吃的與喝的所以可以買個飲料找個座位靜靜的等天暗下來。

等天都黑下來後田徑場上方的燈就會漸漸點亮，晚上坐在這裡視野開闊很舒服，另外這裡也有架設手機自拍架給來參觀的人留念用喔。

完成正個體驗後蠻推薦可以繞行場館外側一圈，在場館外側四周會有本屆東奧所有比賽項目的得牌選手名稱，另外也有聖火台可以拍照，由於老婆說她有點累於是她去旁邊座椅休息一下，而我就打算用慢跑的方式繞行一圈。

繞行外側一圈約1.1k，有遇到幾個日本跑者也在慢跑，跑完一圈也算是了卻無法在場內跑一圈的遺憾啦

最後來總結一下這次的體驗啦，個人很推薦這個1400羊的行程，可以最貼近選手視角來體驗場館，我跟我老婆都玩得超開心的。雖然這次沒在場內跑完一圈但也沒關係，今年十月十六日舉辦的東京遺產半程馬拉松也是從這裡出發，屆時小弟就可以真的站在這個賽道上為自己的比賽奔馳了！！！！

同場加映：如果逛完新國立競技場還有時間的人，還可以去附近不遠處有東京間歇跑聖地之稱的織田田徑場（織田フィールド）朝聖一下喔，有帶跑鞋的也可以下場讓日本跑者體驗一下「第一道借過」的感覺（笑）