世錦賽 Ingebrigtsen1500公尺失利 5000公尺13:09.24 奪金

圖/Jane Monti

Jakob Ingebrigsten 在今年世錦賽千五的比賽中失利，遭英國選手 Jake Wightman 超越，也讓他首枚世錦賽的金牌夢碎，在賽後可以見到他對自己的表現相當不滿意，不過他很快的收拾心情迎接男子五千公尺的挑戰。而如果他想要那枚世錦賽金牌，他即將面對的是一個星光閃閃的出賽名單，其中就包括了奧運五千金牌、世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei，以及來自肯亞的 Jacob Krop 其五千最佳成績為 12:46.79 為最大競爭對手。在早些時間 Cheptegei 才剛贏下世錦賽萬米金牌。

比賽賽況🔥

比賽開始，Ingebrigtsen 幾乎在比賽的一半時間中都待在隊伍後方，直到進入賽中，他才開始行動，從第 10 名的位置上升到第 5 位，肯亞 Kipkorir 則與隊友 Jacob Krop、Ebenyo 三人互相領頭，不過奪牌熱門 Cheptegei 前段還能保持在前段位置，來到賽中則掉到了第 8 名，前段班還包括了美國 Grant Fisher、瓜地馬拉 Luis Grijalva 。

補充：總教練 Benjamin Njia 說法表示 Cheptegei 在五千預賽時就遭遇了肌腱受傷的傷病，這也解釋為何 Cheptegei 在最後關頭選擇放慢，Njia 說道：「Cheptegei 告訴我疼痛感在第八圈時襲來，要麼放慢要麼帶傷拚下去，但這會加重他的傷勢，所以最後他決定放慢速度。 」－祝福 Cheptegei 能早日康復🙏

隨著比賽進入最後兩圈，Ingebrigtsen 仍暫居第一名的位置，後方則是 Kipkorir、Jacob Krop、Fisher、Grijalva 等，最後一圈的鐘聲敲響，此時場上 12 名選手差距不到 1 秒鐘，選手們此刻要比拼的就是「終結比賽」的能力，進入最後 600m ，隊伍拉長呈一列，Ingebrigtsen 佔有些微優勢， 在進入最後直道逐漸拉開與 Jacob Krop 距離，他甚至多次回頭確認對方位置，向觀眾比出勝利手勢以 13:09.24 獲得他生涯第一面世錦賽金牌。

賽後，Ingebrigtsen 表示：「贏得這枚金牌的感覺實在太棒了！我一直在嘗試獲得這枚金牌！」而 Jacob Krop 則以 13:09.98 獲得銀牌，儘管他知道這場比賽將會是戰術性的，但他在賽後表示：「沒有人想要加快步伐，直到最後看起來每個人都想登上頒獎台，當我衝刺想要保持我的位置，但 Ingebrigtsen 衝刺也非常強。」

來自烏干達的 Oscar Chelimo 在本場比賽一直保持在隊伍後方，直到最後比拼階段，他才逐漸提速先是超越同胞 Cheptegei 來到第六名的位置，進入最後彎道前，他還落後於 Grant Fisher、Mohammed Ahmed 在繞過彎道時，Fisher 踢到了內側跑道，導致他失去了爭奪銅牌的位置，Chelimo 、 Luis Grijalva 利用了這個優勢持續向前並且發力衝刺，Mohammed Ahmed 無法阻擋 Chelimo 的衝刺被超越，最終 Chelimo 以 13:10.20 賽季最佳成績鍍銅成功。

圖/twitter

對於，Chelimo 來說這枚銅牌相當的重要，在歷經最近幾次令人失望的比賽後，他表示：「過去幾年，我經歷了一些困難時期，像是去年東京奧運我很高興獲得了參賽資格，但我卻跑出了最後一名，讓我不得不問為什麼？」Chelimo 接著表示：「但我的教練告訴我：我是冠軍！他說：忘記過去，繼續比賽。」

來自瓜地馬拉的 Luis Grijalva 雖然靠著最後的彎道殺出，但無奈不敵 Chelimo 快腿，與 Mohammed Ahmed 幾乎同時壓線，繳出 13:10.44 的成績，距離銅牌僅差 0.25 秒 ，相當可惜。

圖/Twitter

不過獲得第四名的他表示：「感覺很神奇，在這場比賽中我幾乎一直是在用破 PB 的時間在跑（13:10.09），我幾乎快要贏得那枚獎牌！」雖然沒能夠取得獎牌，但他還是為瓜地馬拉松創下世錦賽最好的成績！

責任編輯：Ian

新聞來源：World athletics

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