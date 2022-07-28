賽前情報／虎尾農博辦半程馬拉松 照起工..辦下去..

協會總幹事賴怡臻及代言人陳裕成揪團試跑

2022年9月4日飛虎常跑協會將在虎尾農博辦半程馬拉松，終於在一個月前、將飛虎半程馬拉松場外人員配置計劃圖、初稿大致規劃完成。協會從十幾年前的西螺半馬後、再也沒主辦小場的半馬賽事。

一張圖、會員六十幾人，不向外招募志工，卯足全力為跑友服務。

疫情漫延、人心惶惶。遍佈不確定。所以恢復賽事就從半馬開始。雖然跑者報名銳減、可是協會的成員熱情依舊。依然非常踴躍報名志工。準備熱情服務全省跑友。担任串接工作的我。台語說的好 '照起工'來。沿途路口交管、補給、照起工來。小羅的冷飲、三嫂的熱食、絕對會給跑友滿滿的幸福感。

硬體軟體絕佳場域，曾經是農博燈會主場是該好好運用。

九月艷陽天、害怕太陽毒曬、所以賽道精心規劃四分之三的賽道、都是穿越綠蔭蔽日的秘境。大家會發覺幾萬顆樹就植栽在農博、中科、高鐵特定區附近。

打造中科園區不但投入巨資，光樹木就有上萬株。

每條道路平均有四排行道樹，足遮蔽艷陽。

花數億元新蓋的雲禾大橋，可以下西螺交流道直通中科、虎尾高鐵。尾寮有一隊不老騎士、天天早上五點在這繞啊繞、我問他們繞多久了、他們說少年仔!不久啦!五十年而已。

尾寮不老騎士 每天五點整十公里 繞啊繞五十年而已。

我再問他們、別處不繞、為啥、獨獨鍾情這處密境。九旬翁說、一條一條高大樹木密集道路、就像過濾器一樣。一大早過濾那麼乾淨的空氣給你吸、你不吸去、到那邊可吸到這麼好的空氣。為確保賽道狀況沒問題及實測里程數，協會安排一次又一次路勘、試跑，最後才確定實際路徑。

樂活報名網 - 2022 飛虎半程全國馬拉松賽 (lohasnet.tw)