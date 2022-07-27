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世錦賽400m跨欄 McLaughlin 以 50.68 改寫女子世界紀錄

運動筆記／ 李吳菊

圖/路透

400m 跨欄已經成為了田徑迷絕對必看的賽事之一了，男子組部份有 Karsten Warholm、Rai Benjamin 外還有新科世錦賽冠軍 Alison dos Santos 三人，都讓這場比賽更具張力。而女子組的部分，近年不斷突破的 Sydney McLaughlin 自然也成為人們關注的對象之一。現年 22 歲的  Sydney McLaughlin 已經近乎無人能擋了，在本屆世錦賽中，她以 50.68 贏得了她生涯第一個世錦賽冠軍頭銜，並且以快將近 1 秒的時間打破了她之前的世界紀錄

🔥比賽賽況🔥

槍響，Sydney McLaughlin 以極快的速度跨過障礙物，在行經 200m 後已經產生了極大的優勢，接著進入最後直道後已經沒有人能夠阻止 McLaughlin 了，她實在太強、太快、太厲害了。McLaughlin 開始衝刺進入終點，海沃德球場的人群們開始鼓譟，成績出爐 50.68 ！新的世界紀錄！全場歡呼，這也讓 McLaughlin 成為了首位在 400m 跨欄中打破 51 秒的女性。

海沃德球場可以說是 McLaughlin 的福地，她已經在此創造了三項世界紀錄（51.90、51.41、50.68），賽後她表示：「我認為我一直與海沃德球場有著非常棒的關係，當我每次來到這裡，我都覺得自己參加了非常棒的比賽，能夠在美國本土舉辦世錦賽已經非常特別了。」她也認為在能夠本土進行訓練、也不用有任何時差是相當有利的，她對比賽的結果感到相當滿意。

圖/ian製圖

第二名則是來自荷蘭的 Femke Bol，去年她成功奪下奧運 400m 跨欄銅牌更寫下 52.03 的歐洲紀錄，本場比賽中她以 52.27 賽季最佳奪下銀牌，緊隨她其後的是 2019 年的世錦賽冠軍 Dalilah Muhammed 以 53.13 獲得銅牌。Bol 談到 McLaughlin 的精彩表現：「她推動我跑得更快、更努力，我認為像今天這樣在比賽中全力奔跑真的太棒了，我非常喜歡與最好的跑者競爭，而這就是我要做的。」

圖/Eurosport

McLaughlin 此次將她的世界紀錄再度提高了 0.73 秒，這是該賽事有史以來第二大幅度的進步，在 1997 年 400m 跨欄還在處於發展階段時，Tatyana Storozheva 曾經將紀錄提高了 0.77 秒。世界田總主席 Sebastian Coe 在賽後向 McLaughlin 頒發了一張 10 萬美元的破紀錄獎金。或許，我們在看到 McLaughlin 時，或許不再是問她能否奪冠，而是她還能夠跑多快？就讓我們持續關注 McLaughlin ，她的表現絕對能夠被載入 400ｍ 跨欄的史冊之中。

責任編輯：Ian

新聞來源：Running magazine

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