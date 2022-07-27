前環球小姐將現身紐約馬 因確診決定挑戰人生初馬

Pia Wurtzbach 日前在義大利路跑訓練。圖/Pia Wurtzbach IG

受到疫情影響，全球各地不少的跑者都深受其害，不只訓練的場地變少了，連馬拉松比賽也少了好幾場！有些人也因為確診，跑沒幾圈就開始喘，訓練量大大下降，甚至有人因為疫情而中斷了跑步，但這位前環球小姐 Pia Wurtzbach 並沒有被這波疫情給打敗，反而還因為確診，激發她參加人生初馬的衝動。

前環球小姐 Pia Wurtzbach 將參賽紐約馬。圖/Pia Wurtzbach IG

菲律賓模特兒 Pia Wurtzbach 是一位混血兒，父親是德國人，母親是菲律賓人，在 2015 年時奪下桂花冠成為環球小姐，而今年 11 月她將現身美國紐約馬拉松，並站上她初馬的起跑線。

德國和菲律賓的混血兒 Pia Wurtzbach。圖/Pia Wurtzbach IG

Pia Wurtzbach ：「隨著日子越來越接近，我感到很興奮，因為這是我第一次參加馬拉松比賽，當初會有參賽的念頭，其實是來自於新冠病毒，因為我確診了，實在太厭倦生病，我就想做些改變。」

Pia Wurtzbach 因為疫情激發了挑戰初馬的衝動。圖/Pia Wurtzbach IG

Pia Wurtzbach 在內心跟自己喊話說：「好吧！如果現在不做，以後就永遠都不會做。」因此她選擇報名馬拉松賽事，並立即打開紐約馬拉松的網頁，送出報名資料，強迫自己要去實踐這項任務。

Pia Wurtzbach 從二月下旬開始為紐約馬訓練。圖/Pia Wurtzbach IG

以前沒有跑步習慣的Pia Wurtzbach ，就連做有氧運動也不能接受，但為了紐約馬的賽事，她從今年二月下旬就開始訓練，至今距離比賽只剩下三個月的時間，她依舊在努力著，把握時間到街道上路跑訓練，她說：「我很尊重跑者，但我從來都不是一位跑者，但現在，我正在為紐約馬的賽事做準備！」

圖/Pia Wurtzbach IG

接觸跑步幾個月之後，Pia Wurtzbach 慢慢感受到跑步的美好，她覺得整體的感覺很棒，讓她睡得更好，也更能有效的管理抒發壓力！而且從中還能看到自己的進步，更加有信心，她說：「以前要我跑完 3 公里就已經是一件很困難的事情，但在這個週末，我整整跑了 18 公里。我想要跟大家說，這一切都是有可能的！」

日前 Pia Wurtzbach 在義大利度過了一個短暫的假期，她表示，路上的披薩和冰淇淋對她的訓練來說是有一點挑戰，因為對於美食的誘惑實在是太難抵擋了。而接下來 Pia Wurtzbach 將會持續向前邁進，推進自己的訓練量，而同時也會將更多的跑步旅程分享給大家，她告訴粉絲們說：「祝我好運！」

參考資料：LIFESTYLE INQ

責任編輯：Eulla

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