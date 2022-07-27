世錦賽女子4x400接力 McLaughlin 率領新一代美國隊奪冠

圖/路透

在看完 Sydney McLaughlin 以 50.68 跑完 400m 並且還跨過了 10 個障礙物！那麼，我想很多人都會想問：Sydney McLaughlin 如果參加 400m 能跑出什麼樣的成績呢？就在世錦賽女子 4x400 接力賽上，她再次以令人印象深刻的 47.91 將接力棒送往終點，讓美國在接力賽中再度拿下一座冠軍，而美國隊更是共同繳出 3:17.79 的成績，創下本年度最佳成績，也排在女子 4x400 接力歷史中第 8 名。

首棒是今年才 19 歲 Talitha Diggs，他是 NCAA 400m 冠軍，而她的母親是美國田徑名將 Joetta Clark，也是 Jearl Miles Clark 的姪女，她曾在世錦賽中贏得三次 4x400 接力金牌，Diggs 承接著兩位的期待站上了舞台，繳出了不錯的開場 50.50 ，以 0.09 些微優勢將棒子交給了第二棒 Abby Steiner，Steiner 以 49.99 的區段成績幫助美國隊繼續維持領先的優勢，隨後棒次傳給了 Britton Wilson 她也繳出 49.39 ，帶著 0.73 巨大優勢將棒子傳給了 Sydney McLaughlin！

圖/ian製圖

McLaughlin 在接棒後狂奔不斷將距離擴大，巨大的優勢讓畫面中無法將所有的選手呈現在畫面上，一度僅有她獨跑畫面，最終以 47.91 驚人的區段成績為美國隊拿下冠軍。而這也是自 2015 年 Allyson Felix 跑出 47.72 後最快的成績。第二名則為牙買加，她們以 3:20.74 賽季最佳成績排名第二奪下銀牌，英國則是以 3:22.64 銅牌作收，同樣也繳出了賽季最佳成績。

圖/NJ.com

年僅 22 歲的 McLaughlin 是本次接力賽成員中最資深的，Abby Steiner 曾經在 NCAA 錦標賽中跑出 48.88 幫助隊伍從第四名的位置追至第一名，因為 Dalilah Muhammad 受傷緣故而代替了她的位置加入了接力隊中，而 Steiner 也是自 2017 年 Allyson Felix 後第一位在 4x100、4x400 皆獲得金牌的選手，同為 400m 跨欄選手的 Britton Wilson 也在後來被選進了接力隊伍中。McLaughlin 對於這些年輕的成員表示：「這相當不真實，我們擁有一隻如此年輕的隊伍，這些女孩都來自各大學的團隊中，這個隊伍甚至是在最後才完成的，我相當感激能夠成為團隊中的其中一員。」接著說道：「我真的非常自豪，這可以說是下一代美國隊，我們挺身而出，我們必須繼續前進一直到我們的極限為止。」

吃辣雞翅被招回的 “傳奇” Allyson Felix

圖/Eater

更有趣的是，本屆有參加男女混合 4x400 的 Allyson Felix 在贏得銅牌後，大家都認為這將是她職業生涯最後的田徑比賽，但沒想到正在她大嗑辣雞翅與暢飲啤酒思考人生下一步時，她接到美國女子接力賽的徵招，然而此時的她早就已經離開俄勒岡回到家了，不過 Felix 沒有猶豫的馬上訂了機票重返俄勒岡尤金，並且與隊友跑出 3:23.38 最快預賽成績。雖然很可惜沒能夠看到 Felix 參與決賽再拿一面金牌，但這依舊無損這位傳奇的偉大。而美國在本屆世錦賽共獲得了 33 枚獎牌，是歷史最多的一次，其中包括了 13 枚的金牌。

責任編輯：Ian

新聞來源：World Athletics

＊賽事新聞，盡在運動筆記