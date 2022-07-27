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2022臺北城市創意路跑「相信自己Believe in yourself」

運動筆記／ Opcc Act

臺北城市創意路跑的活動主視覺以人群匯聚成的多彩意象，象徵著圓融的地球懷抱著多元且獨特的我們，而每一個我都如【i】一樣獨一無二。

2022臺北城市創意路跑將於2022年11月13日於台北市總統府前廣場熱烈開跑，目前已經開放報名，本次路跑以「相信自己Believe in yourself」為主題，希望大家一起相信自己，用健康的身體面對未來的挑戰。

眾多品牌響應，讓選手有豐富多樣選擇

此次臺北城市創意路跑結合六大品牌，推出不同的優惠與超值組合，包含運動、食品、教育、金融等各方面，而活動當日也有艾賜魔袋的桌遊、舒跑…等，相信會讓民眾收穫滿滿。

只要於11/1-11/15完成跑步並上傳活動網站，也可享受豐富的完賽禮。

豐富又充滿設計感的活動紀念品 

除品牌加碼禮品外，賽事活動贈品也相當豐富，包含活動紀念衫、帽子、頭巾、運動背袋、環保提袋、獎牌、毛巾。

公益結合，讓失親兒與馬拉松國手獲得更多資源

此次路跑還結合公益活動，每位選手的報名費將捐出50元給「失親兒福利基金會」與「國手匯及長跑選手們」，讓民眾除了跑步運動外也能一起做公益。

11/13(日)讓我們一起跑在臺北城市的街道上，相信自己Believe in yourself。

👉點我報名：https://opcc.work/TPERUN2022-1

📌活動資訊

活動日期：2022年11月13日(日)

活動地點：臺北市總統府前廣場

報名時間：7/25(一)12:00起~9/22(四)23:59止

報名組別：12.5K組、3K組

活動資訊：https://opcc.work/TPERUN2022-1

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