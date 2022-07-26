世錦賽4x100m接力 加拿大「尾速王」 De Grasse 攔截金牌！

圖/City News

世錦賽來到最後精彩的接力階段，正當所有人都認為美國今年橫掃世錦賽 100m、200m 獎項，究竟有誰能夠來阻止美帝？沒想到，由「尾速王」Andre De Grasse、Aaron Brown、 Jerome Blake、 Brendon Rodney 四人所組成的加拿大小隊竟以創下加拿大紀錄的 37.48 攔截了美國隊金牌，更是自 1997 年後首次在 4x100m 中獲金牌。

首棒 Aaron Brown 有著不錯的開局，將棒次傳給了 Jerome Blake，並且 Blake 在該區段繳出 8.86 的成績，也幫助加拿大隊緊咬美國隊，來到第三棒 Brendon Rodney 也繳出了 9.35 區段成績，並且完成了一記「完美的交棒」將接力棒傳給了 Andre De Grasse，然而美國隊 Elijah Hall 與 Bracy-Williams 的交棒並不順利，後者 Elijah Hall 還在賽道上跌倒大翻了一圈，靠著完美的接棒與強勁的尾速 Andre De Grasse 在最後反超 Bracy-Williams 以末段 8.79 的成績，幫助加拿大奪下 400m 接力冠軍！更讓美國隊拿下男女4x100m 接力金牌夢碎。

賽後， De Grasse 表示：「我要感謝我的隊友，他們讓我能夠在頒獎台上爭奪一席之地。」接著他回憶起在接到接力棒前的想法，他說：「我知道我必須盡快離開，做好我的工作。我非常高興能夠在美國的土地上破壞掉他們的派對，我們國家離的很近，也讓這場勝利的感覺格外的甜蜜。」

Brendon Rodney 在交出接力棒後仍向前奔跑不斷為 De Grasse 加油打氣。圖/Kevin Morris

而這枚金牌也成為了 De Grasse、Jerome Blake、Aaron Brown 三人組的救贖，做為 200m 奧運金牌的 De Grasse 在 6 月中旬感染了新冠病毒，僅能透過幾週的時間來進行調整，這也讓他的狀態相當不穩定，在 100m 未能晉級後，他也放棄了 200m 項目，專心在 4x100m 接力上。Aaron Brown 則是在 100m、200m 都成功挺進了決賽，然而皆無法戰勝美國隊奪下獎牌；Jerome Blake 同樣也是在本季有著不錯的表現，但最終被阻擋在了 100m、200m 決賽的大門前。De Grasse說道：「我們曾一起討論並夢想著這一刻，自 2015 年我們三個都一直在一起比賽，現在到了 2022 年，我們終於證明了我們是世界上最好的！」

圖/CBC

加拿大在世錦賽奪得 4x100m 接力金牌可以追朔到 1997 年，由 Donovan Bailey、Bruny Surin、Glenroy Gilbert、Robert Esmie 等人所組成的接力隊，Jerome Blake 表示：「能夠向之前的傳奇人物致敬是一件非常特別的事情。」而此前的加拿大國家紀錄則是在 2016 年里約奧運中，由這支參賽隊伍中的其中三人所創造（ De Grasse、Jerome Blake、Aaron Brown）。最後，再讓我們高清欣賞「尾速王」De Grasse 的終極加速🔥

責任編輯：Ian新聞來源：Running Magazine

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