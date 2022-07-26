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世錦賽女子4x100m 接力 美國隊將士用命捍衛主場奪金

運動筆記／ 李吳菊

圖/world Athletics

4x100m接力絕對是最熱血刺激的項目之一，不僅要考驗選手傳接棒的默契外，還有刺激熱血的速度比拼，而在男子接力賽開始前，首先登場的是女子 4x100 接力，各國將要面對的是擁有「最佳陣容」的牙買加隊，誰能來扳倒王者牙買加也成了比賽的看點之一。牙買加此次的接力陣容可以說星光閃閃，其中包含 Elaine Thompson-Herah、Shelly-Ann Fraser-Pryce 、Shericka Jackson，三人不僅橫掃了 100m 項目的所有獎項，更在 200m 項目中奪下金、銀的好成績，然而多次出賽也成為了體力上的隱憂。

圖/The Bridge

相較於牙買加隊多場賽事的消耗，美國隊成員在個人賽的項目中均未獲得獎牌，參加的賽賽也相對更少，Melissa Jefferson 僅在 100m 項目中排名第 8 名，Abby Steiner 則是在 200m 項目排名第 5 名，Jenna Prandini 、Twanisha Terry 兩人則均未進入決賽圈。

比賽賽況🔥

牙買加首棒為 Kemba Nelson，她曾在 NCAA 室內錦標賽寫下 60m 7.05 秒的高中紀錄，而美國這邊則是派出 Melissa Jefferson。槍響起跑，Jefferson 繳出 11.35 優異的開局，Kemba Nelson 也以 11.45 緊隨其後，然而在 Nelson 準備交棒給 Thompson-Herah 時發生了嚴重的失誤，導致 Thompson-Herah 不得不放慢速度以免超出接力區，這一接力失誤也讓 Thompson 在該區段僅繳出 10.10 的成績，憑著這段失誤，美國隊獲得了領先優勢。儘管牙買加後面棒次極力追趕，Shericka Jackson 更是繳出 9.66 區段成績，靠著尾段速度一度咬上 Twanisha Terry ，但最終仍以些微差距敗給了 Twanisha Terry，在美國隊擊敗牙買加隊後海沃德球場頓時響徹歡呼。

最終美國隊以 41.14 的成績，寫下了本年度最速紀錄，同時也歷史第五快的成績，牙買加隊則是以 41.18 些微之差收下銀牌，並且排名歷史第六。Twanisha Terry 表示：「來到這裡我們知道我們必須要有化學反應（默契），我們必須透過最快的速度接棒，你可以擁有最快的四條腿，但如果你不在賽道上移動接棒，那麼你要如何能夠贏呢？所以我們都知道必須專注，並且互相信任。」接著表示：「這場比賽真的太令人興奮，如果你聽到體育館的聲音的話，在我們把金牌帶回家時，體育館全場都瘋了！」而首棒  Melissa Jefferson 則說：「我完全沒有預料到這個結果，我很高興我們成功了！」對於牙買加隊未能奪下金牌 Thompson-Herah 則表示：「當然，我們想要贏下比賽，但我們仍為我們奪得銀牌而感到高興。」而 Fraser-Pryce 在本屆世錦賽中收穫了三枚獎牌（一金二銀）累積共獲得 14 枚世錦賽獎牌，追平了 Usian Bolt 的紀錄，而這也是她第七次出現在了接力賽中，追平了他的同胞 Beverly McDonald、Kerron Stewart 的賽事紀錄。

圖/Twitter

而德國隊則在 2009 年後以來獲得了第一枚獎牌，寫下了 42.03，獲得獎牌也讓德國隊員們喜極而泣，奈及利亞則以 42.22 排名第四，寫下新的非洲紀錄。

責任編輯：Ian

新聞來源：World Athletics

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世錦賽

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