賽事心得／板橋裙擺澎澎RUN 我在你左右

大家好，我是Sam。很榮幸又可以來跟大家介紹下5421這回事了，相信大家有跑步的都知道跑步銀行是什麼，若是不知道的話可以理解成累積的里程數會變成點數來折扣需要購買商品的價格。其中最有趣的就是5421這塊，每週四次、每次5K、持續21週；簡潔有力的口號象徵著一個衝勁維持21週就會變成習慣。

5421又有劃分要不要參加組別，區別在於有參與分組就必須共享團隊日的活動，可以在參加團隊日活動的時候去認識一些你平常遇不到的人、想不到的事、跑沒跑過的風景、吃沒吃過的美食。最重要的是有隊友照應可以跑得更遠更久，不是有句話：想跑快要一個人；跑遠要一群人嗎？這次我們北12組邦哥的絲帶圖入選板橋區的（*備註1）裙擺澎澎代表圖案，可以為公益盡一份心力實屬榮幸，畢竟我喜歡的一位歌手也因為此疾病離開🥲但沒關係，我們都保持著樂觀，維持存在的力量。-----我是分隔線---打從收到衣服跟裙子的時候，北12群內就一陣旋風式討論…男生：欸不是，這裙子也太短了吧🤔？女森：衣服會不會太厚，這樣很熱捏😭男生：可不可以不要穿，這樣很娘欸？女森：想妨礙風化🤔？男生：…

最後女生們決定裁切成適當的樣式抵禦外面動輒37度的高溫，男生們就……

阿隆老師：只要你不尷尬，尷尬的就是別人！大師兄：要就一起，反正好玩。於是沒有一個北12男生怯懦，出社會以後想找一群人陪你一起瘋真的很難，上次這麼瘋的時候可能還是大學時，猶記得…（離題了）打從集合的時候就開始玩了

拜託，男生最懂男生想什麼嬌羞怎樣的男生最懂了啦😘

明明就是要拍喝水，這群人硬是搞成乾杯齁搭😒不說我還以為是什麼啤酒廣告

出發前來一張向右看齊🤣

我知道你們快上一頁了，來一張提神洗眼睛🤣

就讓我貼完最後在洗眼睛好嗎🥺

一言不合就開掀🤔

早安少女組😍

晚安少年組🤣拜託先不要關掉

我就問，你什麼時後看過古錐a杰哥而不是廝殺的杰哥😒前面是超馬寶貝淑梅😍

後面兩位是高手！

一起玩玩組👍

平常見面打屁開頭第一句一定是今天跑什麼？配速？距離？怎麼補給？今天見面第一句就是哈哈哈🤣要不說去跑步，別人還以為是角色扮演:D

全程穿著，脫掉的是烏龜👍

板橋某知名後站一隅

武當派掌門人開的冰店，數十年如一日般營業。知名老冰店，板橋人懷念的口味👍

曝光有兩種一種是照片光線過度另一種就…逼逼，跟騷法

大暑後的一景，新板萬坪都會公園

怪哉！明明就是跳起來，照片看起來像是搖起來🤔

紅綠燈的瑪麗蓮夢辱🤣

攝影師阿隆老師入鏡

原來短裙顯腿長呀！（筆記板橋地標我家花園…不是啦，林家花園🥺

林家夏一跳🤔

有沒有人唸書的時候跟我一樣喜歡坐在樓梯處念書的？想當年同學都問：「阿祥為什麼你這麼喜歡在樓梯處念書 ？」我：「我喜歡一個人待在角落去思考書本內細品三蘇的文采；更喜歡一個人去臨摹朱自清的瀟灑。」同學：「不愧是國文小老師祥哥！」然而我沒說的是……🤭🤭這裡風景清幽處之泰然。（（現在會被告拜託不要認親

板橋母親河不是大漢溪更不是新店溪！而是湳仔溝！阿隆老師講你們要聽！會考！

一家家喻戶曉的牛肉麵店

2020牛肉麵紅燒冠軍，板橋家喻戶曉的名店有來記得品嚐品嚐👍

阿隆老師的教師，號稱藍鯨班班長👍（欸不是，你們玩的這麼瘋是怎樣啦🤣）

剛剛聽人說你們很像猛然一看真的很像欸

最辛苦的補給小天使金玫老師

愛跑大師兄😍😍

媽媽說女森在外面要夾緊🤔

『整個城市都是我的伸展台』你以為過的是斑馬線，但我看來像是鋼琴，每踩一下都有不同的心情。

讓我介紹一下我們北12組長他叫贊中，這裡是他家因為府中站，贊中府🤭你們說對不對？

這麼貴誰住得起😭

邦哥的圖有兩重點1.必定有補給2.必定有市場瞧瞧這不就悄悄的來到了南雅嗎

拒絕切割到人物🥺

結束來一張👍一起跑過的不是感動，而是羞羞我們又一起改變社會風氣，風靡萬千少女，提高青年人內涵，刺激電影市場，玉樹臨風的整人專家胡真，英文名字叫Jing Koo！🤣----後記----（*1）什麼是裙襬澎澎RUN?這是由美麗佳人(國際知名女性雜誌)所主辦的路跑活動，此活動主要希望遠播乳癌防治的精神，不只呼籲大家關注女性發生率第一位的癌症，也將粉紅澎裙計畫發起人Bob Carey對妻子的愛擴大至全體民眾。

感謝看到最後的最後 照慣例發文附上梗圖是禮貌

隊伍在哪裡？佛山一個能打的都沒有🤣環台賽招募啦！！！加量不加價

大黑哥是跑步銀行的發起人這次活動的主辦人也是大黑哥。

我是Sam，我們有緣馬場相見。