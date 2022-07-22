蔡阿嘎市區練跑 竟遭上百黑衣人追打！

最近迷上跑步的蔡阿嘎，19 號上傳影片，自曝遭上百黑衣人追打！嚇到一路狂逃，從畫面中可以看到，蔡阿嘎在晴朗的市區街道，著裝出發開始跑步，攝影師一路跟著老闆邊跑邊拍，途中蔡阿嘎還認真的問說：「要一鏡到底嗎？都不用剪輯嗎？這樣會不會畫面都一樣？」沉浸在跑步世界的他，完全不知道自己已經成了待宰羔羊，即將掉入陷阱。

蔡阿嘎員工提前四個月給他一份生日驚喜。截圖/蔡阿嘎 YouTube

日常跑步沒想到卻落入圈套。截圖/蔡阿嘎 YouTube

今天（21日）是知名 youtuber 蔡阿嘎 38 歲的生日，但在四個月前他的員工就送給他一份生日大驚喜！今年三月時他日常上街路跑，一切看似平凡無奇，這時大頭佛突然拿著運動攝影機，從草地蹦出來！蔡阿嘎嚇了一跳，瞬間進入戒備狀態，但該來的還是要來，他根本就躲不過這群動歪腦筋的員工。

途中大頭佛熊熊現身。截圖/蔡阿嘎 YouTube

大頭佛跟蔡阿嘎說：「歡迎收看第一屆黑衣人慈善路跑大賽，你看前面有一個終點線，你只要跑到那邊就好了。」隨後大頭佛就丟下一句話：「打到你一下捐一百元！」並且要蔡阿嘎趕快跑起來。

黑衣人持空氣鐵鎚追殺。截圖/蔡阿嘎 YouTube

蔡阿嘎驚嚇狂奔。截圖/蔡阿嘎 YouTube

正當蔡阿嘎還以為是愚人節整人計劃時，說時遲那時快，這時草地的另一邊突然冒出約數十位的黑衣人朝蔡阿嘎衝來，他們手上不是拿著空氣鐵鎚，就是海綿棍，見到蔡阿嘎就是一陣暴打，宛如黑幫聚眾在街頭追殺一樣，蔡阿嘎加速往前衝，但還是抵擋不了攻擊，直到越過終點線後，才知道原來這不是愚人節整人，而是員工要提早為他四個月後的生日慶生。

蔡阿嘎被突如其來的驚喜搞的手足無措。截圖/蔡阿嘎 YouTube

蔡阿嘎真的完全意想不到會有這 part ，因為離他的生日還四個月之久，他說：「你們發錯通告了吧！現在三月，我七月才生日欸！」又好氣又好笑的他許願祝大家身體健康、萬事如意發大財，每個人都能減肥成功，第三個願望，希望自己可以再生一個女兒。

蔡阿嘎生日願望，盼能再生一個女兒。截圖/蔡阿嘎 YouTube

員工表示，因為蔡阿嘎的疑心病太重，在生日前兩個月的任何動作都會被他看穿，所以決定提早在四個月前就幫他慶生。由於他最近愛上跑步，就想說可以還原「全員逃走中」的百人追逐橋段，給他一個驚喜。

蔡阿嘎 38 歲生日快樂。截圖/蔡阿嘎 YouTube

蔡阿嘎跑步跑一跑，卻遇到員工精心策劃的百人追逐戲碼，過了一個驚喜特別的生日，想必日後蔡阿嘎跑步時，都會想起這難忘的一刻！跑友們如果有一群朋友這樣幫你慶生，你又會有什麼樣的反應呢！？

圖片來源：蔡阿嘎 Life

責任編輯：Eulla

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