世錦賽出包 男子三千障礙竟然多了一項障礙！

圖/美聯社

烏龍再一樁，近期世錦賽如火如荼的展開，比賽的張力可以說是相當精彩，不過沒想到在世錦賽如此高的世界殿堂中，我們再次看到了令人嘖嘖稱奇的意外事件。雃事情就發生在男子三千障礙賽上，一名攝影師為了捕捉場內三級跳的精彩畫面，卻意外地走上了賽道，然而他完全沒有意識到自己正處於賽道之上，而賽道上正有一群與時間追逐的猛獸們向他逼近。

所幸，選手們發現了他，在要撞上他前分散避開來避開了該名攝影師，也慶幸這名攝影師並非向上次日本全國萬米錦標賽的攝影師使用有線的攝影器材（😅），否則後果不堪設想，所幸並未有跑者、攝影師因此而受傷。

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獲得第六名的美國選手 Evan Jager 表示：「我當時有點擔心他會在最後一刻快速跑開閃避，謝天謝地，直到我們都經過他後，他才有意識到我們在賽道上。」最後，該場比賽由摩洛哥選手 Soufiane El Bakkali 以 8:25.13 奪下金牌，而衣索比亞選手 Lamecha Girma 則以 8:26.01 屈居第二奪下銀牌，而上一屆多哈世錦賽冠軍 Conseslus Kipruto 則以 8:27.92 銅牌作收。

圖/RTBF

不過，本場焦點也意外的從摩洛哥選手奪冠轉到了攝影師身上，世界田徑總會主席 Sebastian Coe 則對此事件表示：「我們正在調查事情的發生經過，我不想對這些事情漠不關心，但是這些事情就是發生了，攝影師確實有意識到發生了什麼事，他保持不動，這是最重要的，他沒有亂動或慌忙逃離，否則將可能造成更大的意外。」

責任編輯：Ian

新聞來源：foxsports

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