快訊

直播／366萬人登記！10點抽出30萬名動滋券幸運兒

世錦賽出包 男子三千障礙竟然多了一項障礙！

運動筆記／ 李吳菊

圖/美聯社

烏龍再一樁，近期世錦賽如火如荼的展開，比賽的張力可以說是相當精彩，不過沒想到在世錦賽如此高的世界殿堂中，我們再次看到了令人嘖嘖稱奇的意外事件。雃事情就發生在男子三千障礙賽上，一名攝影師為了捕捉場內三級跳的精彩畫面，卻意外地走上了賽道，然而他完全沒有意識到自己正處於賽道之上，而賽道上正有一群與時間追逐的猛獸們向他逼近。

所幸，選手們發現了他，在要撞上他前分散避開來避開了該名攝影師，也慶幸這名攝影師並非向上次日本全國萬米錦標賽的攝影師使用有線的攝影器材（😅），否則後果不堪設想，所幸並未有跑者、攝影師因此而受傷。

延伸閱讀：【話題】賽後被撞、掉鞋反超、被攝影機線死亡纏繞？盤點田徑賽場上的５個意外事件！

獲得第六名的美國選手 Evan Jager 表示：「我當時有點擔心他會在最後一刻快速跑開閃避，謝天謝地，直到我們都經過他後，他才有意識到我們在賽道上。」最後，該場比賽由摩洛哥選手 Soufiane El Bakkali 以 8:25.13 奪下金牌，而衣索比亞選手 Lamecha Girma 則以 8:26.01 屈居第二奪下銀牌，而上一屆多哈世錦賽冠軍 Conseslus Kipruto 則以 8:27.92 銅牌作收。

圖/RTBF

不過，本場焦點也意外的從摩洛哥選手奪冠轉到了攝影師身上，世界田徑總會主席 Sebastian Coe 則對此事件表示：「我們正在調查事情的發生經過，我不想對這些事情漠不關心，但是這些事情就是發生了，攝影師確實有意識到發生了什麼事，他保持不動，這是最重要的，他沒有亂動或慌忙逃離，否則將可能造成更大的意外。」

責任編輯：Ian

新聞來源：foxsports

＊賽事新聞，盡在運動筆記

世錦賽 田徑

延伸閱讀

田徑世錦賽／400跨頂尖對決再度演 東奧金牌疑受傷失速

田徑世錦賽／氣氛太嗨 美國萊爾斯邊衝刺邊對對手搖手指

田徑世錦賽／數度跌倒不放棄 曹純玉完賽後確診

田徑世錦賽／曹純玉女子馬拉松跌倒仍完賽 仍創台將最佳

相關新聞

世錦賽出包 男子三千障礙竟然多了一項障礙！

圖/美聯社 烏龍再一樁，近期世錦賽如火如荼的展開，比賽的張力可以說是相當精彩，不過沒想到在世錦賽如此高的世界殿堂中，我們再次看到了令人嘖嘖稱奇的意外事件。雃事情就發生在男子三千障礙賽上，一名攝影

蔡阿嘎市區練跑 竟遭上百黑衣人追打！

最近迷上跑步的蔡阿嘎，19 號上傳影片，自曝遭上百黑衣人追打！嚇到一路狂逃，從畫面中可以看到，蔡阿嘎在晴朗的市區街道，著裝出發開始跑步，攝影師一路跟著老闆邊跑邊拍，途中蔡阿嘎還認真的問說：「要一鏡到底

賽事心得／最強市民飆5k 天氣熱還能跑出19:26

2022/7/20 最強市民飆5k-新北市5000公尺挑戰賽 這次本來要跟一位朋友一起跑這個活動 但不曉得為什麼他沒有報名成功 於是只有我自己一個人來跑 這一次也是想配92秒 可是這次又是

全中運400米跨欄林仲威再奪金 離破紀錄差0.15 秒的遺憾

大甲高中林仲威。截圖/MOESport 今（20）日上午 9:50 在花蓮舉辦的全中運高男組田徑 400 公尺跨欄，由台中市大甲高中的林仲威 以 51 秒 27 的成績奪下金牌，他只差 0.

訓練心得／跑步的觸地時間怎麼練可以縮短？

觸地時間大概算是接觸長跑有一定經驗的人會時不時聽到的名詞，它代表支撐腳踩在地上的時間，與之相對的是騰空時間，二者相加起來就是一個步頻裡的完整時間了。而人在騰空的時候是不需要用力的，也無力可用，因此關於

全中運三千障礙破10 年大會紀錄 徐苡絜晉升歷史第二快

治平高中徐苡絜。截圖/MOESport 在花蓮舉辦的全國中等學校運動會，19 日上午進行 3000 公尺障礙賽的決賽，當天會場溫度32度濕度達 83%，體感溫度更是飆升到超過 40 度，紫外線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。