全中運400米跨欄林仲威再奪金 離破紀錄差0.15 秒的遺憾

大甲高中林仲威。截圖/MOESport

今（20）日上午 9:50 在花蓮舉辦的全中運高男組田徑 400 公尺跨欄，由台中市大甲高中的林仲威 以 51 秒 27 的成績奪下金牌，他只差 0.15 秒就可以突破大會紀錄，相當的厲害。

身高 180 公分高三的林仲威，在六月中大腿前側拉傷，有一段時間都暫停訓練，直到全中運前腳傷才剛痊癒，沒想到他在全中運高男組 400 公尺項目上，就奪下第一名的佳績。今天他又再次頂著體感溫度 38 度的高溫，登上 400 公尺欄的比賽，從直播畫面中可以看到，位在第四跑道的林仲威，可能為了要降低受傷的風險，特別在剛痊癒的大腿前側貼著肌肉貼保護，當比賽槍聲一鳴，林仲威以 0.186 秒的時間反應，起步比其他選手慢了一點點。

林仲威領頭。截圖/MOESport

但出發後，林仲威就一路順暢的跨欄，在賽道上狂飆，一個一個越過其他跑道的選手，全中運賽評潘瑞根表示：「可能是因為傷勢或是訓練調整還不到位，仲威在前幾場表現沒有那麼突出，但是他是非常有實力的選手，今天他狀況滿好的，利用過欄領先，慢慢拉開距離。」潘瑞根補充說：「林仲威是一個左右開弓選手，不管是左腳還是右腳都能跨欄，是一個很大的優勢，目前他已經領先滿多了。」

林仲威跨欄。截圖/MOESport

現場的加油團熱情的為林仲威加油打氣！在中後段他慢慢拉開與其他選手的距離，最後的衝刺更是一人獨跑，越過終點線，以 51 秒 27 的成績奪下冠軍後，林仲威在賽道上激動的抱頭跪地，很可惜他只差 0.15 秒就可以突破 103 年新北市明德高中林芝豪以 51 秒 12 創下的的大會紀錄。

林仲威抵達終點後跪地。截圖/MOESport

原先他想說，高中最後一次參賽，想說拼個大會紀錄，因為自己個人最佳為 50 秒 09 ，應該是滿有機會的，沒想到還是無緣。

林仲威以 51 秒 27 越過終點線。截圖/MORSport

大甲高中林仲威。截圖/MOESport

雖然抱著遺憾，但還是得繼續往前行，在全中運之後，林仲威就將到哥倫比亞去比世界青年錦標賽，讓我們一起持續追蹤關注，期待他日後的表現！

高男組 400 公尺跨欄前三名：

台中市大甲高中 林仲威 51 秒 27

桃園市楊梅高中 張庭豪 52 秒 67

台中市長億高中 王柏亞 52 秒 87

責任編輯：Eulla

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