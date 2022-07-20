全中運三千障礙破10 年大會紀錄 徐苡絜晉升歷史第二快

治平高中徐苡絜。截圖/MOESport

在花蓮舉辦的全國中等學校運動會，19 日上午進行 3000 公尺障礙賽的決賽，當天會場溫度32度濕度達 83%，體感溫度更是飆升到超過 40 度，紫外線更是幾近滿級來到 9 級，天氣是非常的炎熱。三千公尺障礙賽是一項滿新的項目，在台灣的歷史約只有十多年，這次全中運選手們是從跑道的 200 公尺起點開始跑，之後再跑七圈 400 公尺，而這七圈每圈都路跨過水池，過水池後，每 80 公尺就會遇到障礙，總共有 28 個障礙物，7 處水池。而過障礙物方式跟跨欄有點不一樣，因為障礙物並不會倒下，所以你可以踏上去、跨過去，或是用手撐過去都可以，只要不要繞過或爬過，可以用很多不同的方式過欄。

高中男子組三千公尺障礙賽。截圖/MOESport

而過水池的方式更是充滿技巧，盡可能地一隻腳踏在水裡，一隻腳踏在陸地上，而且要跳越遠越好，以免落水後被水的阻力影響而浪費體力。男子組比賽不久後，領先的三位選手分別是 1 號來自新竹縣東泰高中的羅浩全、18 號的風承顥，以及 2 號來自南投草屯商工的林哲緯。羅浩全去年三千公尺障礙賽跑出 9 分 42 秒 32 的成績奪下銀牌，在港都盃、全中錦也都是第一名，是這次奪金的熱門選手。

男子組領先集團。截圖/MOESport

比較特別的是 18 號選手風承顥，因為比賽號碼是依每個人之前的成績來排，排越前面跑越快，所以 18 號會出現在領先團體是滿特別的。全中運講評表示，有可能是因為風承顥和 1 號的羅浩全是同一所學校的，教練用戰術叫他跟著羅浩全，所以才會出現在領先集團裡面。但如果他能力不及一開始還跟這麼快的話，中途很有可能因為體力耗盡，或是整體表現提升不上來，速度就會變慢，配速就會被破壞掉，因此這個戰術有一定的風險在。

林哲緯越過羅浩全。截圖/MOESport

在後半段風承顥的速度略下降，掉出領先集團，剩下羅浩全及林哲緯領投，在最後三百公尺左右，林哲緯更是加足馬力衝過羅浩全，以 9 分 37 秒 71 越過終點線，打敗羅浩全奪下第一名，而他也跑出了個人最佳成績，比之前的秒數快了近 10 秒！

林哲緯參考成績。截圖/MOESport

講評說：「林哲緯的加速度很棒，是很有自信的推進力，整個軀幹的擺手動作和跨步，以及跑的節奏都很到位，跨過水池也乾淨利落，最後直線推進速度更是持續保持，衝了出去！」

男子組的前三名分別是：

南投縣草屯商工 林哲緯 9:37:71

新竹縣東泰高中 羅浩全 9:42:27

台中市惠文高中 楊陞豪 9:48:00

女子組的三千公尺障礙賽，由桃園市治平高中的徐苡絜一支獨秀！她不但奪下今年全中運 1500 公尺及 5000 公尺的金牌，在障礙賽更跑出 10 分 36 秒 19 的成績突破大會 10 分 55 秒 61 的紀錄，晉升為台灣歷年來第二快，差三秒就可以打破全國 10 分 33 秒 02的紀錄。

從直播影片中可以看到，才跑不到一圈，徐苡絜就領先所有選手，一人獨跑，而且配速到後段也都一直維持，不像其他選手到後面已經沒有力氣，整體擺動跟節奏都恰到好處，講評表示：「徐苡絜是一位中長跑全方位的選手，之後甚至可以挑戰全馬。」

徐苡絜破大會紀錄。截圖/MOESport

女子組的前三名分別是：

桃園市治平高中 徐苡絜 10:36:19

新北市三重商工 吳昕芳 11:45:52

嘉義市嘉義高工 鄔心語 11:47:36

責任編輯：Eulla

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