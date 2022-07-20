訓練心得／跑步的觸地時間怎麼練可以縮短？

觸地時間大概算是接觸長跑有一定經驗的人會時不時聽到的名詞，它代表支撐腳踩在地上的時間，與之相對的是騰空時間，二者相加起來就是一個步頻裡的完整時間了。而人在騰空的時候是不需要用力的，也無力可用，因此關於觸地時間，有一種說法是這樣的，如果觸地時間可以短，那麼騰空時間就會長，這樣一來就可以更加節省體力或者是用更快的速度跑起來了。

最近跑步的時候，對於跑姿與觸地時間有一些感想，想說整理起來，所以前幾天就做了久違的慢動作錄影分析。然後再利用慢動作播放來計算觸地時間與騰空時間的比較，將我個人的體感透過數據化的比較，來進行分析。由於我的步頻可以跑在很穩定的180，因此今天最主要的測試項目就是6:00配速與3:20配速的觸地時間比較，透過在跑步機上設定時速10公里以及時速18公里來達成。

先講結論，我個人的體感是，觸地時間是速度與跑姿的副產品，它不必作為一個單獨的項目來練習，在相同的步頻之下，當跑步的速度可以跑快，觸地時間就會自然地縮短。而這次的分析也側面印證了這個體感，說明如下。

以我錄影的配速為例，在步頻180條件下，透過慢動作分析影片可以得知，6:00配速的觸地/騰空時間比是6:4，而3:20配速的觸地/騰空時間比是5:5，亦即6:00配速的觸地/騰空時間是200ms/133ms，而3:20配速的觸地/騰空時間是166ms/166ms。當速度變快了，在相同的步頻條件下，能維持好跑姿的話，觸地時間就從200ms「自然地」縮短到166ms，而騰空時間就自然拉長了。

結合這一陣子練習的體感，加上今天的驗證，目前獲得的想法是，在速度高自然縮短觸地時間之外，能精煉跑步發力，讓力量可以更加集中並且順暢的使用出來，就能加快落地腳作為支點撐地的過渡時間，也就能夠進一步縮短觸地時間了。這一點還需要進一步的研究與練習。各位不妨也嘗試將在跑步機上跑步的狀況錄影起來做個分析，看看能否得到相同的結果。

算一算跑步真的是花費少又方便的運動了，就算跑鞋不便宜，一雙能跑個幾百一千公里的話，換得的身體改善與訓練效果，性價比還是很高的，想要嘗試看看的朋友趕快加入吧!!