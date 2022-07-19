賽事心得／大腳ㄚ盃全國馬拉松接力賽 接力即戰力

我們是最強的團隊

跑步不是自己一個人的事。原來，透過跑步，還可以跟人交流往來。雖然它本身是必須自己一個人孤單向前的行為，但它真正的意義是隱藏在其中、那一股將你與夥伴連結起來的力量。－三浦紫苑《強風吹拂》

自從校園畢後之後，就顯少有機會可以參加接力賽跑，以前對於接力賽的想法一直是有點抗拒，因為深怕自已的表現不好會拖累全隊無法取得佳績，但隨著年紀漸長，也挑戰了從10公里路跑到100公里的超級馬拉松，甚至是超級鐵人三項226公里，開始慢慢體會到前段所述的意義，也愛上接力賽跑的精神，用一支接力棒鏈結全隊信念，延續前一個戰友的努力不懈，再從緊握的手中交棒下一個等待的戰友，延續著全體的戰力，也因此想要再體驗這樣的感動！

接力就是戰力的延續

在今年5月1日時，透過了以前大學部法律系同學林慶松中校引薦，加入了【BRT特快車】團隊，雖然大家來自國軍各個不同單位，但大家都有個相同的熱愛運動的心，並藉由一年一度的接力賽團聚，驗證這一年來訓練的成果，團長林詞鴻士官長相當的熱心為團隊盡心盡力，處理報名事宜及棒次的安排，審視每個人的成績及狀態調整較好的人來組隊，依序分配為豹、虎、狼三隊，以最有優勢能奪得佳績的組合參賽，但對於團隊能力稍微落後的夥伴，亦組成隊伍一起打拼、歡樂，並由取得獎金的隊伍一起分擔整個團隊報名費，讓大家都能享受比賽並全力以赴。

厲害的大學同學

「iWater－2022第八屆大腳ㄚ盃全國馬拉松接力賽」，分為社會組、公司機關團體組、國軍戰士組及學生組，也是首次將國軍戰士組獨立出來，每一棒距離為5.25公里，並分為8個棒次來完成全程約42公里的賽事。我們在幾次群組的討論後，相約在賽事前一日（7月9日）也是賽事的舉辦地點，台中都會公園陽光草坪領取號碼布，認識一下前後棒次的夥伴，並進行賽事路線試跑。緊接著來到賽事當天，熱情的陽光，抵擋不了個個精神抖擻的我們，看到總計174隊的第一棒在起跑線就位，每個人全神貫注著等待著鳴槍起跑，空氣中彌漫著一股肅殺之氣，讓我這馬場老將也不禁緊張了起來。

在所有的第一棒都跑出去後，時間過了16分鐘，第一名準備進入交棒區，大會工作人員也廣播該隊伍的號碼，提醒下一棒進入起跑點預備，這樣的緊張氛圍真的很刺激。「514、514」大會開始廣播，沒想到我們的第一棒如此神速，竟第三個跑回來，我也趕緊在接棒區等待，接了棒之後，開始一路往前衝，路線去程下坡，回程上坡，最後一段是石板路跟草地，稍不注意就會軟腳，5.25公里過程中，說長不長，說短不短，但卻是非常考驗著肌耐力和心肺能力，後半段上坡時，真的覺的非常喘及累，但想到第三棒的戰友等待著我，說什麼也要咬緊牙撐下去。最終，我們勇奪了國軍戰士組第一、二、四名，真的非常開心，也驚訝著獎盃竟如此巨大。

真的好累

好大的獎盃

接力就是戰力的延續，很高興能有機會和國軍各個不同軍種、單位、階級的兄弟姐妹們一同組隊參賽，這裡沒有上下階級之分，只有為了相同目標而努力的夥伴，很喜歡且享受著大家單純一起揮灑汗水來奮戰，我相信國軍有著這一群兄弟姐妹們，一定會越來越強。

尋寶網採訪

https://www.youtube.com/watch?v=Yq_yvcTft60