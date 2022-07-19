跑步小品／愛的路上我和你

我在台大田徑場練跑時經常看到一對視障跑者和陪跑員，總是非常有默契、穩定地一圈又一圈，看得出來他們是訓練有素的跑者；尤其陪跑的女性，能與男視障跑者以同樣的配速恆定地繞圈，心裡感到很佩服。也許是我的記者本性，我很快看出他們是一對愛侶，男跑者很倚賴女陪跑者，而女生總是非常細心照顧男生，一次在台大校門口看到跑完的他倆相互扶持著過馬路，讓我被這情景感動、不自覺微笑了起來。他倆令我感到好奇，是怎麼相識、同跑的呢？我覺得他們一定有故事。

（周坤芳和他的專屬陪跑員侯美花穿著2022波馬外套來到錄音室，導盲犬Wii好可愛好乖呢😍😍😍）

（當我們錄音時，Wii乖乖躺在坤芳的腳下，一點也沒有發出聲音歐～）

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故事的開始：一個五年的約定

周坤芳是後天失明，因為遺傳而視力逐漸消失，32歲時拿到視障手冊。當他開始學習按摩這項技能時，教按摩的老師要他以跑步鍛練體力，於是開始接觸跑步；而侯美花是在跑舒跑杯時注意到視障跑者，從此對視障跑者有了份特別的關懷，她特地去參加視障路跑協會的志工培訓，協助視障跑者。大約在七八年前，台大視障路跑團成立，坤芳是其中一員，熱心的美花擔任團長，她負責行政事務，召集跑者和陪跑員、點名、帶操、為速度相當的團員配對練習，忙得很，兩人沒甚麼互動。坤芳形容自己是常亂跑、也沒有毅力的跑者，第一次跑半馬時，由一位大哥帶著，聽到大哥頻問要不要喝水，當時他並不知道馬拉松設有水站這件事、不知道可以停下來休息，也不知道需要補給，一路上只要渴了就拿出腰包裡的水壺喝兩口，初半馬就這樣以2:14完賽。懂得補給以後，半馬最佳進步到1:58左右。當美花卸下團長任務後，開始陪坤芳跑步，最難忘的是台中紅酒馬，當時兩人雖然還沒開始交往，但很有心的分別以王子和公主造型變裝參賽，看來登對極了！這場短短十公里的路跑賽有七個補給站，紅酒讓你喝到飽🍷🍷🍷

（台中紅酒馬的王子與公主造型，兩人看起來是不是很登對呢？😊）

某次餐會時坤芳有感而發：「一個人一定要有老本、老伴、老朋友。」美花問：「那我沒有老伴怎麼辦？」坤芳聽了回答：「這樣好了，美花姊，如果我五年沒有找到對象結婚，我們就在一起！」美花說：「好！」不過，不到五年，兩人就提前「履約」了。😁💕💕

愛的路上有美花 坤芳每個心願都能實現！

自從美花開始陪跑，一切從此不同，她總是細心體察坤芳的需求，一路上時時提醒，過彎時、人多時、前方有障礙時…，是坤芳所遇過最貼心的陪跑者，內心強烈感受美花對他是真正的關心。「美花不一樣，不管發生什麼事，她就像大樹一樣，也像神燈，只要我許願，她就會幫我實現」。坤芳自首，最初是他主動，感覺兩人個性很合，都是獨立自主、不囉唆也不互相干涉，感覺對了，於是決定在一起～❤️坤芳想跑世界六大馬，美花負責填寫資料、email申請、想辦法找經費，幾乎所有事情都由能幹細心的美花處理。為了2019柏林馬，兩人一起報名了台灣精品徵選跑者的活動，坤芳變裝為行動WiFi，美花扮成大同電鍋，兩人如願都徵選上了！

於是由2019柏林馬展開他倆的六大馬之旅，然而情侶一起跑步，讓坤芳有時任性，差一點讓這難得贏來參賽資格的柏林馬無法完賽。事情是這樣的：在柏林，當兩人一起跑到二十多公里時，坤芳突然把繩子一扔，說不跑了！「當時突然覺得不能呼吸，得停下來休息…」。美花見狀，這還得了，好說歹說，好不容易才勸動坤芳繼續跑下去，最後坤芳居然還破了PB，以4:57完賽，取得波士頓馬拉松資格！所以，坤芳若沒有美花，行嗎？😼

「情侶一起跑步會帶著點濃情密意，但也因為太親近，自己容易有情緒…」，坤芳笑著說。柏林馬後，坤芳和美花非常猛的在同一年又參加芝加哥馬、紐約馬，2020年因為疫情，在台大田徑場足足繞了105圈，完成線上波馬。2021年在疫情中出國跑倫敦馬，2022年4月，兩人同赴波士頓完成了波馬，現在只差東京馬就可以拿到六星甜甜圈啦！💪🏻💪🏻💪🏻

（左上：2019芝加哥馬，右上：2019紐約馬EXPO，左下：2021倫敦馬，右下：2022波馬）

和國內馬比起來，六大馬對於視障者要友善很多，坤芳指出，台灣好幾項知名大型賽事，都要求視障者必須以匯票繳交報名費，因此他得特別跑一趟郵局買匯票、並以掛號寄給主辦單位報名，實在太不方便！這樣的規定讓坤芳非常不解。到目前為止，坤芳所參加的六大馬賽事中，以芝加哥馬對視障者最為友善，不僅起跑前有專屬帳篷可以休息，可優先起跑，還特別訂製點字版完賽獎牌，令人感動！

（圖右就是芝加哥馬主辦方特別為視障跑者訂製的點字獎牌）

（就差一面東京馬獎牌，六星甜甜圈獎牌即可在握）

愛心 耐心 細心 陪跑的職責在於成就他人

美花分享，想成為適任的陪跑員首先要有愛心、耐心與細心，因為所有賽道上的人事物、狀況都要幫視障者注意、出聲提醒；陪跑員體力要高於視障者，否則容易被視障者拖著跑，也容易發生危險。此外，控速非常重要，不能跟著亂跑，美花說：「視障者因為看不見，有時速度會隨著他的心情起伏，所以參加比賽一開始就要把他壓好，免得後面爆掉！」視障者與陪跑員中間牽著一根短繩，美花提醒要記得換手，讓左右力量平衡，若長時間維持繩子拉同一邊，跑姿容易走樣。她也特別強調，不論視障者或陪跑員都應該維持正常的擺臂，部分視障者拉繩子的那隻手，有時候會垂下來不擺動，陪跑員的手也順勢下垂，這樣反而不好跑。

美花的跑齡雖然超過十年，仍自認不是速度型選手，只要有餘力，就是扮演陪伴的角色。對於完賽時只有視障跑者能拿到獎牌，自己並沒有獎牌一點也無怨無悔，「重點不是自己的成績，選手是視障跑者，我只是陪跑員，就是要輔助他、成就他」。「沒有美花，就沒有今天的我，如果沒有美花，可能我也只是日復一日的工作，渾渾噩噩過生活，不會有今天這樣彩色的人生。」坤芳肯定的說。

一位曾經參加過台大陪跑活動的陳芸英小姐在聯合報繽紛版發表了一篇文章，文中形容：「美花像夜裡的燈，在黑暗中拉出一道光，讓我透過光線看到另一幅人生風景。」

擁有美花的坤芳真是太幸運了！

**同場加映，坤芳的導盲犬Wii錄音當天寫真**

這隻十歲，即將退休的聽話導盲犬，當坤芳為牠在脖子套上架子時，就立馬乖乖來到安靜順服的工作模式，但當取下架子時，Wii一整個活蹦亂跳，HIGH到不行呢，可惜來不及捕捉牠蹦跳的模樣，只有拍到在腳下舒服安靜的趴姿～

（乖乖趴在坤芳腳下的Wii以溫柔的眼神望著主人～）

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