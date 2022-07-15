加拿大甜美女大生 跑100K 超馬慶祝 25 歲生日

Kalyn Head 日常跑步訓練。截圖/ Kalyn Head IG

一生一次的 25 歲生日你會想怎麼過？是辦遊艇趴跟朋友一起狂歡、還是去野外露營和三五好友聚聚、亦或是和家人吃頓飯呢，這位即將迎來 25 歲的加拿大的女子，捨棄了上述幾個方案，她決定要跑一場 100 公里的超馬，來慶祝她的生日。下禮拜 7 月 23 日就是 Kalyn Head 的 25 歲生日，這是她第五次以跑馬拉松來度過這特別的日子，為了配合 25 這個數字，這次她將挑戰跑 100 公里超馬，希望為特奧會募集到 2 萬 5 千元的資金。

2020 年 Kalyn Head 第一次跑超馬。截圖/ Kalyn Head IG

Kalyn Head 說：「我喜歡挑戰，也喜歡長距離，每年都可以從中學習到一些新東西。印象很深的是，第一年參加超馬時是最困難的，因為她沒有經驗，不知道會發生什麼事情，當時我所有的腳趾甲都掉下來，後來是穿著襪子邊跑邊走完最後 20 公里。」

她還說：「特奧會不僅僅是讓智能障礙人士參加體育活動的協會，它還涉及到社會改革，可以讓人們了解智能障礙並打破對這些人的污名，所以我很想為這個組織做些什麼。」在 UBC 就讀教育學系的 Head 不僅自己投入慈善，更把這份力量和理念藉由教育傳達出去。前陣子她在溫哥華的一所小學實習，幫忙帶一班二年級的學生，她告訴她的學生為什麼她要募款，並且教導他們說：「成為團隊並接受彼此是一回事，但下一步就要思考說，要怎麼支持隊友並確保每個人都參與在其中是非常重要的。」

截圖/ Kalyn Head IG

7/23 生日這天，她將從加拿大哥倫比亞省的家鄉起跑，一路跑到她讀書的地方，也就是溫哥華的伊麗莎白女王公園，她說：「這是我平常通勤的路線，透過跑這段路來募資，我覺得很有趣也很有意義，希望自己可以在 11 個小時左右，完成這段旅程。」

截圖/ Kalyn Head IG

當天 Head 的十位朋友和家人將全程參與，和她一起跑步或是騎自行車，而她的物理治療師則會開著卡車沿途跟著，如果她的朋友或家人想要下車跟 Head 一起跑步，他們就可以很方便的將自行車放到卡車上。雖然這將是她最後一次跑超馬來募款，但她仍想持續為慈善事業籌集資金，不過可能會從 100 公里轉向其他項目，像是越野跑或騎自行車，因為在人行道上跑步實在太傷膝蓋了。

截圖/ Kalyn Head IG

在生日後六天的 7 月 29 日，Head 將完成她的教育學士學位，從 UBC 畢業，儘管在學校的最後一週，腳可能會因為跑超馬，導致走路一頗一頗的，但她很開心，她能為特奧會付出一己之力，並且過一個很有意義的生日。

責任編輯：Eulla

新聞來源：TERRACE STANDARD

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