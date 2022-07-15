跑步知識／丹尼爾博士的跑步方程式 第四版

前陣子，無意間發現丹尼爾博士的跑步方程式（Daniels' Running Formula）一書，竟然早已在去年(2021)的2月26號出版「第四版」英文書，這本書一直是我接觸跑步以來奉為「教科書」等級的書籍，甚至有些人比喻可以當成聖經般來翻閱。很難想像第一版是在1998年5月1號出版，而國內一直到「第三版」才由徐國峰老師翻譯，而第四版竟然沒有中文版，台灣也沒有出版社或書局有庫存。

於是透過三民書局，從網上訂閱了第四版的原文書，當時心想：難到要我回到大學時期讀原文書？（不過，回想一下好像也沒有讀過幾本原文書），此時，老婆在一旁嘲諷著：別鬧了，你以前讀書都沒有這麼認真>.<!!!，下訂後，這一等又是一個月過去了，不過，最後還是讓我收到這本「教科書」等級的跑步類聖經。

由於時間有限，目前自己還在翻閱中，稍微從章節目錄來起來和第三版有以下的變化，不過從一本書籍的再版來說，下列的變動算是蠻大篇幅的改動了，有興趣的人可以自行購書翻閱。

大家關心的跑力值(VDOT)對照表及訓練強度：

第五章 (P77-78)：跑力值(VDOT)與其相對應的比賽距離與成績表：沒有改動

第五章 (P80-83)：不同跑力值(VDOT)的訓練強度表：沒有改動

章節順序則有很大的改動 把此書的章節折成兩大部份：

Part-1: 了解跑步訓練的方程式(基本常識)

Part-2: 如何將跑步方程式應用在不同的比賽場合

○ 獨立 「跑步機訓練」章節 (第7章)

○ 移動 「訓練休息期的補充訓練」 章節 (第9章)

○ 新增 「15-30公里訓練」章節 (第15章)

○ 新增「 鐵人三項」訓練章節 (第18章)

○ 修改標題：「週期化訓練(Season Training)」為「週期化及量身定制訓練(Season-Tailored Training)」

第四版-三民書局連結