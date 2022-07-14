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大猩猩也跑馬拉松？ 將現身倫敦馬賽道跟選手一起跑

運動筆記／ Eulla

Will Highfield 將穿著大猩猩裝跑完倫敦馬。圖/Jersey Evening Post

世界六大馬之一的倫敦馬即將在 10 月 2 日開跑，日前官方才宣布了這次參賽的菁英選手，包括「長跑國王」Kenenisa Bekele、Birhanu Legese 和 Mosinet Geremew，而除了菁英選手之外，今年竟然還有一隻大猩猩會出現在賽道上，和選手們一起跑完馬拉松。而賽道上這隻猩猩， 就是 Will Highfield ，他是一名杜瑞爾野生動物保護信託基金會的志工，在 2019 年就曾經穿著大猩猩裝，跑完英國的澤西馬拉松，當時他以 3 小時 53 分的成績完賽，為大猩猩的新家募集了 32,445.96 英鎊，他興奮的說：「從那次之後我就再也停不下來！」

這次他將再次穿上大猩猩裝來跑倫敦馬拉松，除了持續募款之外，Will Highfield也希望自己能夠跑得比上一場馬拉松還要好，並且拿下更快的成績。Will Highfield 說：「這個募資計畫我會一路跑到 2025 年，也就是英國的博學家，同時也是基金會的創辦者 Gerald Durrell 100歲的冥誕。未來我將規劃到每個基金會野化的地點來跑馬拉松，像是蘇門答臘、印度、巴西、弗雷里安納島、聖盧西亞、毛里求斯、馬達加斯加和英國。」

Will Highfield 未來規劃到馬達加斯加、毛里求斯等地跑馬拉松。圖/Jersey Evening Post

不過由於上述地點多半都沒有官方舉辦的馬拉松，因此 Will Highfield 將自己規劃賽道路線，並持續穿著大猩猩或其他代表性動物的服裝跑完全程，呼籲大家一起來保護動物。 到目前為止志工跑者們已經藉由澤西馬拉松、當地的超馬賽事以及小島漫步等行動共同募集了 63,000 英鎊，一起為野生動物盡一份心力。

責任編輯：Eulla

新聞來源：Jersey Evening Post

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倫敦馬拉松 超馬

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