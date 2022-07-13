再創世界紀錄！邊雜耍邊跑 10K 飆速 手骨折照跑破 PB 奪冠

Michael Bergeron 邊雜耍邊跑步創世界紀錄。圖/Running Magazine

跑步的路上難免會遇到一些難忘的事情，或是碰上有趣的跑者，而今天要介紹的這兩位主角都相當的特別，一位是手肘骨折，一樣參賽照跑，結果竟然跑一個破 PB 奪下冠軍。另外這一位更奇葩，不但邊跑步邊雜耍丟球，而且還破了世界紀錄。

這位愛爾蘭的運動員 Cathal Doyle 在愛爾蘭一場指標性的一英里賽事上，奪下冠軍，而且輕鬆地跑出 3 分 56 秒 35 的成績突破 Sub 4 ，刷新個人PB。而更讓人意外的是，他比賽時手肘和手腕都骨折，但他還是奮力向前衝。在賽前接受採訪時，媒體詢問手的傷勢怎麼辦， Cathal Doyle 樂觀的說：「沒關係！把它貼起來固定，一切都會很好的。」

Cathal Doyle 。圖/Running Magazine

另外這位是今年滿 33 歲的 Michael Bergeron ，他又再次創下一項世界紀錄。他一邊跑步，手上同時拋接著三顆球，並以 34分 47 秒的成績完成了 10 公里，目前正在等待世界紀錄認證。

其實在 2018 年時，Michael Bergeron 就曾經嘗試打破 10K 的世界紀錄，不過由於當時證據不足，導致成績不被認可。這次他特別找來了老婆和朋友在場上幫忙錄影紀錄，並邀請了約 60 位當地的民眾前來觀賽，在達成這項任務前他說：「33 歲的生日，我不要蛋糕，也不要禮物，我想要達成另一項世界紀錄。」7 月 10 日生日當天，他真的送給了自己一份世界紀錄！跑完 10K 之後，他難掩興奮的說：「我以 1 分 40 秒的差距刷新了世界紀錄，這感覺真的好棒！我現在只希望這紀錄能被認可。雖然跑完超累，腳又很痛，但真的太開心了！」

Michael Bergeron 2018 年時就在半馬創下世界紀錄。圖/Running magazine

Michael Bergeron 從 13 歲就開始跑步，並在高中的時候學會雜耍。在 2014 年的時候，他的一位朋友提議，要不要挑戰一邊雜耍一邊跑步，當初聽到時，他並沒有多想什麼，不過一年後他就開始慢慢練習這項技能。起初他先拿著三顆球走到戶外，邊走路邊拋接，再來他就試著慢跑，最後速度越來越快，就真的跑起來了。

然而這並不是他第一次打破世界紀錄，在 2018年時，他就在多倫多一場半程馬拉松上，就以 1 小時 17 分 9 秒的成績奪下世界紀錄，沒想到四年後的他又再次突破自己。

責任編輯：Eulla

新聞來源：Running Magazine-1 、Running magazine-2 、CBC

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