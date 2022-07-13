世界田徑錦標賽／中華隊出發 曹純玉：世界偉大航道我們來了！

中華隊出發世界田徑錦標賽。圖/曹純玉臉書

每兩年舉辦一次的世界田徑錦標賽即將在 7 月 15 號登場，這屆是由美國奧勒岡州的尤金市舉辦。12 號上午，中華隊的選手們，帶著應戰的裝備，興奮的搭飛機出發囉！這次參賽的選手包括 400 米跨欄的陳傑、110 米跨欄的台灣欄神陳奎儒，以及馬拉松寶貝曹純玉。

出發前曹純玉在臉書發文：「這是我人生中第一次代表 TPE 出國比賽！2017 年世大運是在國內比，雖然也是代表國家隊，但總是感覺少了點什麼，而這次，是真的要出國，是真的要前往世界偉大的航道參賽，而且還是在 Nike 總部-美國奧勒岡州尤金市比賽！這真的是身為全世界 Nike 運動員的共同夢想啊！」文末更她更興奮的寫下：「邁向世界、跑向世界、迎向全世界前 100 名的強者，真正成為國際級選手，新世界～我們來了！」

圖/曹純玉臉書

女子馬拉松賽事將在美國時間 7 月 18 日早上 6 點 15 分開跑，這次賽事規則是繞圈制，總共要跑 3 圈各 14 公里的賽道，最後一圈再多跑 195 公尺進入終點站。為了迎戰世錦賽，曹純玉賽前特地選擇在南港的左岸河濱自行車道訓練。曹純玉表示：「因為那邊有比較多的上下起伏與小拐彎，並且設定一圈14公里的路線也比較方便，跑兩圈 14 公里加上一圈 4 公里，一共 32 公里，也剛好可以模擬一圈 14 公里的時間感。」

曹純玉說：「凌晨 3 點半就要起床，天都還沒亮，上弦新月還高掛夜空，4 點 40 分就要到河濱準備熱身，5 點 30 分起跑，大概才跑了 10 公里，太陽已經照亮了我全身，直到第二圈的回程，大概 22 公里之後，疲勞感已經累積到一半了，只能說，在台灣夏天的低海拔練馬拉松真的需要很大的勇氣！」

圖/曹純玉臉書

曹純玉目前全馬最佳成績為 2 小時 32 分 41 秒，她希望這次世錦賽，自己能夠再創台灣女子選手在國外馬拉松的最佳成績。世界錦標賽，讓我們一起持續關注，為台灣選手加油！

責任編輯：Eulla

新聞來源：曹純玉 Chun-Yu Tsao

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