旅跑記趣／一日單攻日本最高峰：富士山

自從上次懷念系列第一彈：東京跑步聖地「皇居」後就收到不少朋友訊息過來說好想來日本，今天就來懷念系列第二彈：日本最高峰「富士山」吧（笑）

過去來富士山附近玩都是在山腳下的遠方眺望，那白了頭的大山與山下五湖優美的景色都是我印象中那美好的日本第一高峰，但身為愛跑步的人怎麼會甘心只遠觀而不流流汗呢？（咦？山下吃燒肉泡溫泉不好嗎？

每當有跑友知道我要來日本生活，都會推坑我去跑富士五湖超級馬拉松，或是丟個富士山馬拉松連結給我，富士山在這群一天不跑步腳會癢的朋友眼中，更像是個自我挑戰的聖地，而非單純的觀光景點。不過我很有自知之明知道自己的能力還不足以挑戰這些，所以對於富士山一直都是以觀光景點來看待，直到六月中偶然間老婆問我說「富士山七月會開山，你想不想去爬看看？」，我隨口說了一句「想啊，我看台灣馬拉松選手也會在夏季透過負重登山做訓練，如果能用登富士山來訓練好像也不錯。」，不過當時想的是老婆應該不可能陪我去爬而我在日本也沒有一起運動的朋友，除非我那群瘋狂的跑友來日本玩，不然我自己很難去爬富士山才是。

隔沒幾天老婆跟我說她幫我報名了一個從東京出發去富士山露營＋登山的團，這是一個名為「東京出走」的團體主辦的活動，主辦人是在日台灣人所以即使我不會日文也沒問題，就這樣我的第一次日本登山行程確定了，而這次目標是日本第一高峰：富士山。

很快地時間來到了七月要出發的日子，這天大家先到池袋集合認識一下彼此再分別搭乘兩台車出發前往第一天要露營的地點「紅葉台キャンプ場」，這是一個位於富士五湖之一「西湖」旁的露營場。出發後先到露營場地附近的超市採買晚上要吃的食材順便解決午餐，不得不說這超市不愧是開在熱門露營景點附近，賣的東西都跟露營所需有關，炭火、烤肉器具與各種烤肉食材應有盡有，看了都餓了。

在超市旁吃完午餐後就繼續驅車前往露營地，露營地是在西湖旁的山坡上，最前方的營地可以看到西湖，是個很美很安靜的營地。

到達營地後大家一起把帳篷搭好就開始準備料理晚上要吃的食物，這次主辦人之一是一位在日的台灣Youtuber「阿倫」，今晚他負責做他拿手的咖哩飯與煎鮪魚排給我們吃，超好吃的！

另一位主辦人大衛則是負責燒烤類的食材，而他也是隔天帶我們上富士山的人，辛苦兩位啦，跟團的好處就是即使我這個沒露過營也不知道怎麼搭帳篷的露營新手也不用怕，主辦方通通幫你搞定好了，只要帶著一顆愉快的心去參與就好。

晚餐吃得很過癮，大衛在超市買食材時一直告訴我們想吃什麼都不要客氣，跟他們出來就是什麼都吃但不能吃虧，所以今晚牛肉、豬肉與海鮮都吃到了，還吃到平常想吃但吃不起的和牛牛排，超級滿足。吃飽後大夥去露營地提供的有料浴室洗個澡（300日圓洗到爽，還有浴缸）就趕快就寢，睡前查了一下天氣預報，預報顯示晚上會開始下雨，早上五點降雨機率有90%，果然一進入帳篷就開始下雨，有點擔心隔天攀登富士山的天氣。

經歷一整晚的降雨很幸運地雨勢在我們起床後就停了，早上五點大家用完早餐就驅車前往富士山的登山口「富士スバルライン五合目」，這裡要說明一下攀登富士山有幾條路線，我們這次走的是多數人會走的「吉田路線」，這是一條位於山梨縣的登山路線（富士山橫跨山梨與靜岡兩縣），從山腳下到山頂共有九合目，最下方的為一合目而接近山頂的為九合目，而吉田路線最開心的就是你可以開車走富士山有料道路「富士スバルライン」到達五合目（標高2300m），費用是以車來計算，普通車為2100日幣，從這裡開始就正式進入攀登富士山的徒步行程啦，出發前全體合照一張（為了避免團友不想曝光，所以簡單遮蔽一下）。

雖然說是步行的開始，但是如果你很有錢你還是可以騎馬上到六合目（最遠可到獅子岩下），依照距離來算錢，最遠獅子岩下單趟為18000日幣，下雨或天黑時會加價30%，個人覺得除非你想體驗不然其實這一段路很好走，整段大約是步行三十分鐘的距離，爬升約為90m。

因為疫情的關係入山前會有工作人員在登山口幫你量測體溫，體溫正常者會在背包上掛上識別用的標籤，有這個標籤者才能進入登山口。

確認完體溫後會有志工跟你講解登山注意事項，包含如何避免高山症的發生，講解人員有會講中文的人非常細心的解說希望我們能安全完成攀登，解說完後會順道說明有個捐款活動，你只要捐款一千日幣可以獲得一個木製吊牌，憑吊牌還可以在五合目的商店換一杯飲料喝，而這筆捐款會用在富士山道路的養護上，捐款完全沒有壓力而是看自己的意願，我個人是因為很喜歡這個木牌且覺得一千日圓在山上真的不多所以就捐了，當我走完全程的路線真心感覺這一千日圓太值得了，因為登山路線真的維護的很好而且沿路上還有其他志工在協助上山的人不要走錯路，超感謝的。

剛剛有說過我們是開車上來富士スバルライン五合目，但如果你不想開車也可以從一合目走上來，走上來會有一個吉田口五合目，這跟富士スバルライン五合目不一樣，所以不要走錯，由於有些路線會在路途上交錯，所以志工有說走的過程一定要看好標示方向才不會走錯，從這裡開始就是一路往上走囉（馬走的小路才是往山頂的路）。

剛開始的路線還在綠意盎然的森林中行走，這裡坡度不陡又有樹蔭遮蔽陽光，是相當好走的一段路。

不過這裡有部分道路是大型石頭鋪成，如果有遇到下雨石頭可能會較為溼滑，要多小心避免摔倒。

很快來到六合目（標高2390m），從這裡開始就沒有樹林可以遮陽，道路也變成碎石子為主的路，而這裡開始的廁所也將會開始收費，山頂廁所是一次300日圓而這裡是200日圓一次（物價會隨著高度一起增長）。

繼續往上路線開始比較有坡度，但依舊是緩坡為主，對於有運動習慣的人來說應該沒什麼問題，可能是之前在台灣也喜歡跑跑山路，六合目到七合目的路線個人感覺比跑上冷水坑簡單多了（好懷念跑冷水坑啊～

八點十五分從登山口出發，九點四十分到達七合目（標高2700m），由於走得比較快一點所以此時一起上山的夥伴只剩下一人，開心地請夥伴幫我拍張照傳給台灣的跑友看，然後還很天真的跟跑有說我覺得很好走沒有很困難耶，此時上來過的跑友笑說「傻孩子，七合目之後才是登富士山的開始呀」

七合目往八合目的路果然開始變得困難，原來碎石子路也變成攀爬火山岩岩體的路線，坡度也變得更陡一些。

攀爬在這陡峭的岩體上開始感受到背包的重量了，這次除了帶著一台單眼相機外，另外還帶了2公升的水袋當作飲水與比較厚重的禦寒外套備用，前段路途較為平坦還沒什麼感覺，但此時此刻腦中只想到底為什麼要帶單眼上來，好重啊～～～果然從七合目開始才使真正的登山啊，我剛剛實在好傻好天真。

上午十點半到達八合目第三個山屋「白雲莊」（標高3100m＋），此時高度已超過3000m開始會需要適當停下來休息一下，此時跟一起走的夥伴一起分享我帶上來的麵包，兩人邊吃邊聊補充一下體力，為接下來跳戰九合目作準備（此時很羞恥地拿出我的LAWSON からあげクン兒童雨衣來拍照）

繼續往上攻此時天空偶爾會看到藍天，藍天出現時很美但一下子又有雲飄過來又看不到了，過了八合目最後一個山屋元祖室（標高3250m）後就是一段盪氣迴腸的爬升路，雖然道路又回到碎石子路但由於標高超過3250m每走一步都感覺到需要更多的氧氣（好喘～

距離山頂還有1.8km，指示牌說還需要125分鐘才會到達，看來前方又是一段艱困的路線啊。

上午十一點四十分到達八合五勺（標高3450m），這裡是山頂下最後一座山屋，很多人在這裡休息吃東西補充一下體力，我也不例外在這裡吃個能量飲補給一下，稍微休息一下就繼續往上走，距離山頂只剩900m了，感覺快到了呀！

繼續往上會先看到被石頭掩埋的九合目（標高3580m），感覺是以前可能有山屋但現在看起來像是被碎石掩埋了，沒多停留繼續向上走就可以看到遠處有個鳥居，嗚嗚～看到鳥居就代表快到山頂了耶。

終於走到鳥居下方了，最後50m啦！！！此時道路也從碎石路變成階梯了，要進入神的領域了。

中午十二點二十分抵達富士山山頂（標高3710m），爬了四個小時整終於攻頂啦！！！（撒花～

從山頂回望來時路才發現雲層已經在腳下了，突然覺得自己這個八十幾公斤的小胖子也能爬上來，有種莫名的感動（泣～

雖然攻頂了但其實任務還沒結束，正當開心通知台灣朋友我成功攻頂後，台灣朋友卻要我快去「拔劍」，原來富士山最頂峰並不是目前所在的吉田口山頂而是在「剣ヶ峰」，而從山頂有條路可以剛好把富士山火山口繞行一圈，這樣也可以順便去剣ヶ峰走走。

從吉田口山頂走到剣ヶ峰約1.6km，從剣ヶ峰回吉田登山口約1.3km，由於同團的人還在努力往上攻所以我決定先去繞一圈看看，順便看看富士山的火山口，從沒這麼近地看火山口，雖然沒有岩漿這種嚇人的東西但還是覺得蠻酷的。

由於是在山頂了所以繞行的路相對平緩許多，不過由於不同攻頂路線會從不同處上到火山口，所以走的過程還是需要注意路標指示，不然可能會莫名地從別條路線下山了。

約莫走十五分鐘就可以到達頂上浅間大社奧宮，這裡有一間日本最高的郵局，郵局外有個郵筒可以寄明信片，若你有要富士山頂的郵戳可以在此際張明信片給自己或住日本的朋友（郵戳只限日本國內寄送才有）。

離開浅間大社後繼續往剣ヶ峰走，這是攻上剣ヶ峰最後拍的照片，從遠處看要爬上剣ヶ峰好像就在咫尺之間不會太難，等到真的往上走後才發現明明看得到終點就在前方100m但就是走不到，最後攻頂路線是一個火山岩岩石陡坡需要手腳併用才能上去，除了需要更大的力氣才爬得上去外，高山空氣稀薄讓我每往上爬兩步就要停下來喘幾口氣，最後累到相機、手機都不想拿出來拍照了。

下午一點十五分抵達日本最高點剣ヶ峰（標高3775m），順利登上日本最高峰，由於現場只剩我一個台灣人只好很羞恥的請日本人幫我跟我的百元毛巾拍張合照（笑。

回程的路線可以選擇原路回去或是繞火山口一圈回去，由於繞行的後段沒有什麼景點所以多數人其實是選擇原路回去，但我想繞完整個火山口所以走的是繞行路線，結果一路上果然沒遇到幾個人，走在三千七百公尺的高山上又沒什麼人感覺還是怪可怕的，好險天氣算晴朗明亮，如果颳風下雨我可能就會考慮原路回去了，只是很不想走登剣ヶ峰最後的那個坡（陡到心理陰影面積爆大），整個登山口繞一圈加上拍照大概花了一個半小時左右，有要去走的人可能要注意一下時間。

下午三點全員到齊在山頂拍了張合照，大家稍微休息一下吃個東西補充體力就要準備往山下走了，上山的路線與下山的路不同，是一路的碎石子路Ｚ字型下切下去到六合目，相對於上山的路來說好走很多。

下山前遇到一位日本大叔，他穿著短袖短褲一路從五合目跑上來，聽他說他是跑上來的我差點雙腳一跪站不起來啊，那些岩石路、碎石子路到底怎麼跑得上來，太猛了！（山上氣溫4度穿短袖短褲超級猛的

下山前把我最後一包補給吃掉，當初在台灣買的膠來不及吃完就帶來日本了，沒想到這次登山可以用到，吃完這包含咖啡因的膠後整個精神大好，下山一路有說有笑超級輕鬆的。

雖然這次一日單攻富士山無法看到日出，但下山的時候看到日落也是很美的，最後大家也都順利平安的下山完成這個可以說嘴一輩子的挑戰。

最後分享一下登富士山的裝備

登山包：不用太大但最好有防水套，因為山上很常會遇到陣雨，像我們這次沒遇到下雨純屬運氣好。

登山杖：登山杖可以大幅降低雙腳的壓力，不論上山或下山都很好用，建議帶兩支。

登山鞋：這次超有感的裝備之一，抓地力超穩又能穩定腳踝，除非你要跑山不然建議一定要穿登山鞋。

禦寒衣物：排汗衫、帽子（要不易被吹走的款式）、防風外套、手套外，要多帶一件禦寒外套（備用），另外帶一件乾的衣服避免雨天淋濕可以替換使用。

雨衣：因為攻頂時會需要要攀爬，所以盡量以兩截式雨衣較佳，比較不會踩到雨衣或雨衣勾到尖石而滑倒。

補給：補給請依照自己的需求來帶，寧可多帶也不要少帶，雖然山上山屋有賣水跟食物（價錢隨著高度而攀升），但山頂的山屋關的很早所以你爬得慢就買不到，自己帶比較保險一點（尤其是水）

其他：錢要多帶一點，不論買食物或是上廁所都要錢。另外要帶塑膠袋，一來可以裝乾得衣服避免下雨淋濕，二來自己製造的垃圾請全數自己帶下山，可以用個小垃圾袋裝起來以免用髒背包。

曾經聽過登山專家說過「3000公尺以上的高山你只能靠自己，所以不論多輕鬆的路線請永遠敬畏大自然」，非常認同這句話，這次四小時攻頂的過程雖然看起來輕鬆自在，但還是有些時候會突然覺得頭暈昏昏沈沈的，這時候我都會停下來稍微讓身體恢復一下，當下都會覺得自顧不遐更別說要去幫助別人了，所以請要來爬富士山的朋友也永遠把這句話放在心裡，任何一次登山都不要輕忽大自然的力量喔。

最後很開心完成台灣、日本兩國最高峰的登頂！這可以說嘴一輩子了（笑），最後聲明一下這篇不是葉佩雯啦，主要是老婆付了全額的團費想要好好記錄一下，團費兩萬多日幣包所有交通、露營費用、露營晚餐費用，我自己覺得光是包交通就超級划算（日本交通無敵貴），加上露營晚上那個燒烤真的沒在省的，平常在超市買不下手的食材都出現在燒烤菜色裡，我真心覺得開團的人根本佛心來的，如果有來日本也喜歡露營或是一些戶外活動的，我真心推薦可以看看東京出走有沒有團可以跟，大推啊。