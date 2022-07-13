賽事心得／礁溪酥湖越野 差點去見耶穌了

一路上多到讓我訝異穿著盡顯身材線條的網美算是分散疲憊感的助力，到現在還是搞不懂為何現在的妹子喜歡穿著運動內衣加緊身褲在大自然風景拍照，這樣算是流量密碼嗎？不到中午太陽熱情的有點過火，山徑階梯也有點多雖然全身早就沒有一處是乾的，但是這種又熱又濕的感受真不好過，心中有點後悔暗幹怎麼不降組爽爽下山去…。

回台後報了這場據說是歡樂有吃有喝口碑不錯的賽事。相對跟前幾年在中國參加賽事比較起來，台灣的參賽費用偏高點如果再加上有交通跟住宿需求的話可能是一筆不少的費用(當然要看個人經濟實力)。提早一天搭著兩班客運到了宜蘭礁溪一路的等車坐車下車彷彿又回到疫情前在中國南北走走參加賽事的時光。下車走到車站旁的青年背包客旅館不到5分鐘，簡單乾淨的一個床位幾百塊錢一晚也夠了。

大概有20多年沒來礁溪，辦完入住卸下背包後出門探探路看怎麼走到賽事起點，旅館對面就是一個溫泉公園下午正熱沒什麼人索性我也來泡下腳，不到5分鐘腳熱身體也熱，趕快繼續走走看看，好像很多人不喜歡〝台北後花園〞這稱號，但整路上觀光經濟氛圍與建設大概也能體會為何有這種稱號了。晚上同房的陌生室友也到了，我的上鋪也是來參賽的年輕人，另外有一男一女感覺是來參加什麼聚會的。本來我以為跟陌生人同一個空間會睡不好，想不到卻格外的好睡幾乎是一覺直到鬧鐘響起。

20多年沒來礁溪了

明明是大叔還來青年旅館...

下午泡腳真是熱...

早上5點半天色已亮，走到賽事起點約3K的距離當作暖身，會場比我想像中的小，報到領個物資後打算去寄物，卻發現所謂的寄物區就是個空間把個人的物品放在自己想放的地方，也沒人管理或看管…哈…真是隨意…應該是這賽事特色吧。

排隊領物資

看不出來是寄物區吧...

開賽時沒有什麼鬼致詞的流程而且很準時的開跑，一開始上了道路沒多久就進山徑，而且大多是上坡起起伏伏的沒有太寬敞，老手跟好手早就飛奔而去了。我打算維持在前後的能看的到人的程度就好，況且天氣一大早就是濕熱的一下子就是汗如雨下的。往好的方面想還好沒下雨不然這山徑肯定又是滑到不行，跑跑走走的到了第一個補給站，有冰可樂就是爽，水果就是西瓜跟香蕉，看這種氣溫與出汗狀況水就是要裝滿才繼續出發。一路的上下來這路徑不算好跑的，來到第二補給站大約快9點了，氣溫熱到我猶豫要不要上聖母山莊去看看從未見過的網紅景色抹茶山還是降組快快樂樂下山去…。最後想想不就是來找痛快的嗎?那就上去吧反正也沒來過，於是又裝滿水頂著烈日上步道去。

準點開跑沒有致詞廢話就是讚！

開始沒多久就是上坡

除了高手跟老手外這麼熱的天氣實在難跑起來

前面是黝黑的健康女跑者不是黑人喔

山徑大多不寬敞

有些景色不錯可以看到海邊

也有些驚險的路段

一大早這日頭不是蓋的...

補給站的項目不多但都充足

一樣是上坡遇到階梯就是有種厭世感，上聖母山莊見耶穌其實不算遠，一路上遇到不少穿著性感來拍網紅照的清一色的標配服裝就是BRA T+Legging褲，真佩服這些為了流量上山拍制式美照的年輕人，也因為這種好春光的景色暫時可以分神一下忘記隨時要酸爆的大腿。上到一半有神人已經開始下山往回跑去也提醒山上沒有補給站，遠遠的看到一個平台想必就是耶穌所在地了於是認命的繼續抬起雙腳上前。

天氣大好爆大景傳說中的抹茶山清晰可見，耶穌像也是不管烈日風雨的佇立在那，拍拍到此一遊照，這裡沒水補給趁身上還有水趕快下山去。返回到了剛剛的補給站補完水後走向最後下坡為主的6K，據說最後這段有歡樂的涉水路段，果然這些涉水區最消暑了碰了冰涼的溪水後完全不想努力了…幻想靜靜的泡泡溪水走上對岸就是終點了…。

這步道不算長就是爬升多了點...

終於看到平台了

怎麼讓我想起到秦檜像...

第一次看見網紅抹茶山

天氣大好能見度佳

風吹日曬的耶穌像

下山又是另一副景色

進入歡樂的涉水區

後半段路徑總算清涼點

下水後就失去戰鬥力了...

真想一直泡著...

就算快到終點還是有上坡...

第一次花錢買照片留念

收工了...

就這樣過了幾段涉水區後終於離終點不遠了遇到的遊客也越來越多了。進了終點回到寄物區盥洗一下走回會場體驗一下特色烤豬與啤酒就離開會場趕車回家了。

賽事特色烤豬

休息享受一下其實也熱到沒啥胃口

久聞恰恰越野的賽事口碑都算不錯，這次體驗了一下沒有覺得別好也沒有太差，看看現場氛圍老手樂在其中與新手挑戰完成後的喜悅，值不值得下次再來各自心中都有譜了。

不想說再見了...至少夏天不來了...