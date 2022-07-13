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林秉樞懷疑地院跟高嘉瑜「是親戚」有敵意 高院狠打臉

賽事心得／DADA苗栗路跑 酷熱的不得了～

運動筆記／ 徐寶芬

週日的早晨，看著太陽慢慢露臉，感受著溫度不斷上升，這一場11公里賽事，在太陽熱情中展開。

起跑前，看見2020DADA RUN女子組第三名的前導大哥，很開心大哥還記得我，當然要來個合影留念😆（今年我跑不過前面的高手，無緣再跟大哥😛😜）

站在起跑點上，左右後都是高手，這一次我站在跑遍全台的Tomo桑旁邊耶😄😄，也很開心又是一場三姐妹一起參賽的路跑，一起跑一起支持。

鳴槍後，大家都邁開步伐往前努力今天的挑戰囉！

天氣真的好熱好熱，一路上每個補給站我都停下喝水，甚至拿了冰塊袋幫自己降溫，體感溫度直逼40多度，彷彿快融化了呀！看著前導車，我完全追不上前面的跑者，沒關係，我鼓勵自己只要努力跑完就好.也謝謝大會的志工，熱情的協助跑者補水，這一次因為天氣的酷熱，多加開好幾個補給站，辛苦了，感恩！

回到終點前，應該已經曬暈，竟跑在5公里組的進站賽道上🤣🤣到底有多熱？我也不會形容了回到終點，等待大姐遲遲未回來，心裡有些擔心打開手機發現大姐留言：我人有些不舒服😟😟此時大會救護車又剛好出動……緊張打電話聯繫大姐……幸好，她回到終點了‘’好熱哦‘’，這已經是每個跑回來的人會說的話（一切平安平安🍎🍎🍎）

最終自己成績在女子組第6，而二姐也排在第7，又是一次姐妹一起進前10的賽事！

今年的成績，其實比2年前進步了，在酷熱天氣中，這一點進步，也是讓自己很感動呀！跑步，真的只要跟自己比就好（高手的境界不是凡人能超越😆😆）（賽道一直都是11公里，2年前應該有被提出修正正確距離，因此今年為11K）。

頒獎後，跟Tomo桑一起擺出他的招牌動作合影留念他真厲害，每場比賽都幾乎得獎，真的是高手👏👏

我們是加起來138歲苗栗的閃亮三姐妹跑健康跑樂趣，酷熱DADA苗栗路跑趣，我們完賽了說真的，酷熱季，你也跑步嗎？

我在全統相關路跑賽事上收集的……每一次都有不同回憶，我會繼續努力跑快樂下去的

路跑

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