跑步小品／奪金拿銅之後學到的團隊參賽策略

（圖片取自賽事官方FB）

IAU 24H超馬賽上個星期在印度班加羅爾熱血進行，中華代表隊男子和女子組都抱回銅牌，為國爭光！女子組的林冠汝更以542圈/216.877K的好成績獲得女總一！

〈肉腳的跑步人蔘〉在選手們回國隔離期間以Google Meet方式線上訪問了分別住在北中南部的台北林冠汝、台中蔡文雅，以及住在台南白河的蔡性國三位選手，透過鏡頭看到他們又曬黑了好幾度啊～😁

（本次比賽女子組前三名成績，圖片取自賽事官方FB）

（本次比賽男子組前三名成績，圖片取自賽事官方FB）

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林冠汝「舒服」配速一路衝

從7月2日早上8點到7月3日早上8點進行的亞錦盃24H超馬賽，現場氣氛讓選手們一起跑就非常興奮，班加羅爾的均溫大約30度，其實體感並不如台灣熱，而冠汝更可說是太陽寶寶，只要有陽光，當別的選手被曬昏，她反而像充電了一樣，冠汝形容自己在「舒服」的配速下「enjoy 太陽、enjoy跑步，在太陽下山前都處於亢奮狀態…！」🌞🌞🌞

比賽現場的氣氛讓她忘記正在經歷一個很辛苦的過程，她認為跑超馬的關鍵在於自己的配速是否「感覺舒服」，這次她是「盡可能地維持這種舒服的狀態，一直讓時間過去…。」冠汝一直以為她跑的總圈數是537圈，其實大會最後公布的選手成績是542圈/216.877K，在我跟她連絡，表示想採訪時，她一度以為我把圈數講錯了，直到我截圖給她看，她才恍然大悟！

（截圖自賽事官網）

帶傷蔡文雅意志堅強 用大腦控制痛感

而蔡文雅Anya這次右腳踝傷勢未癒，仍跑出454圈/181.6K的成績。賽前她發現左腳其實也出現代償，肌肉甚至更僵硬，所以這次她是帶著傷，與痛共存的跑了24小時。文雅這次參賽跑得辛苦，她本身非常怕熱，比賽過程中身體和腳都發燙，再加上腳痛，曾不停拿冰塊往身上澆，褲子也因為汗濕摩擦破皮，只好去廁所抹凡士林，種種不適讓文雅一度感到非常受不了，直到突然想到其實大腦是可以控制感覺的，於是她拼命用大腦告訴自己：「不痛、不痛！」直到完全感受不到、忘卻痛楚為止，撐到最後完賽！

（入夜後，蔡文雅仍以無比的毅力堅持到底，圖片取自賽事官方FB）

（完賽後的蔡文雅激動落淚！圖片取自賽事官方FB）

蔡性國起跑配速快 第一個全馬約3:24完成

蔡性國說，參加國際賽事的興奮感，讓大夥兒開始時都衝快了些，他形容自己「人來瘋」，跟著地主印度選手衝到4:35配速，跑到42公里，大約一個全馬距離的時候，發現只花了3小時24分，感到真的衝得快了些～😅賽前五、六月份，蔡性國跑量拉到800K，是他過去未曾練過的高跑量，再加上他的24小時賽PB 223K，因此這次比賽他一直朝著230K-240K的目標去跑，然而這是他第一次在PU跑道跑超馬，不太習慣，賽後分析，目標設定太高。蔡性國表示，班加羅爾海拔九百多公尺，地勢較高，也較為乾燥，當地體感溫度雖然感覺上不如台灣熱，事實上熱氣似乎不知不覺侵蝕著選手的身體，使得選手們受到影響卻不自覺，以至於後來隊友陸陸續續出了些狀況。

（圖左一的蔡性國這次跑了207.647K/519圈，他與隊友吳碧璽、林慶華完賽後激動的擁抱。圖片取自賽事官方FB）

當比賽進行12小時後，太陽下山了，人也開始疲倦了，這場超馬的挑戰才開始，每個選手都極力維持繼續跑下去，冠汝猛在雙腿擦按摩霜、蔡性國發現自己很想吃的泡麵已經吃光了，失望之餘，沒過多久更嘔吐不止，直到吐完才能再上路。而林慶華也發現雙腿不知為何痠到一個程度，回想賽前每一位選手都充分練習，賽程中卻提前出現生理上的不適，蔡性國認為很有可能是中暑而不自知。參加國際型賽事，也是選手互相觀摩的好機會，地主印度和強棒澳洲隊的前幾名選手都是速度飛快，甚至走路也超快，印度隊的韌性尤其驚人，當進入撞牆期，選手脫了鞋、打赤腳或穿著襪子跑走，都展現了不輕易停下來的態度。「當看到別人還在苦撐，那種精神也會激勵自己，告訴自己絕不能停！」文雅說。

印度、澳洲隊教練出馬掌控選手節奏 值得參考

蔡文雅觀察，澳洲與印度隊都有教練在旁指揮配速，教練非常積極、有權威感，選手完全聽從教練的指令跑走、補給，何時休息或按摩也都有統一的指令，澳洲選手甚至很少進站休息。她生動地描述澳洲隊教練在現場指揮作戰的情況，甚至吹著哨子「嗶、嗶、嗶…」催促選手趕快跑，讓我想像著賽道上教練督軍的場景，在這樣的情況下，選手的作戰意識想必提升不少。

（澳洲隊這次獲得團體女子組金牌、男子組銀牌，圖片取自賽事官網FB）

冠汝也觀察，印度隊選手只有在教練要他們進站休息時才會進站，至於澳洲隊自一開始就是以跑30分鐘、走兩分鐘這樣跑走、跑走的策略進行，補給方式則是拿著走，大多以流質的水和能量飲，以及方便拿著吃的水果為補給，所以印度和澳洲選手幾乎都不會停。

至於台灣隊選手雖有當地台商會協助，但還是以各自原先準備的補給為主，採各自進站取用的方式，不像其他兩隊是採取統一的做法。冠汝在入夜之後，因為深怕被對手超過，都盡量減少進補給站的時間。蔡性國對於有教練這一點也很有同感，他認為，團隊比賽若是有可以站在客觀理性角度的教練從旁督軍，將可以統合很多細節。他說：「我們有時跑到茫掉了而不自覺，若有熟悉選手的教練在旁提醒維持適當的配速，讓選手不至於跑太快、維持戰力；在補給方面，也統一指揮何時補充、補什麼，會比較好。否則不熟悉選手的人幫我們補給也很辛苦。」

蔡性國舉例，跑到最後選手已經很疲累，進補給站時會不知道該吃什麼，這時若有教練在旁，聽從教練指揮，選手就能專心跑步就好。蔡性國尤其贊同澳洲隊跑跑走走的策略，他觀察澳洲隊的教練很嚴格，不會放縱選手以自己的想法前進，而是規定該跑的時候就跑、該走的時候就走，同時教練也會觀察氣溫變化，讓選手吃容易吸收的食物，有教練這樣的安排讓人感到羨慕。

經歷了辛苦的賽事，選手們帶回得來不易的獎牌，看到他們比賽前更黝黑的膚色，似乎更瘦削的身軀，也仍然在腿痛中，真是深深為他們驕傲、也要向他們致敬。超馬從來不是熱門的運動項目，選手懷抱熱情出國比賽，凡事都是自己來，這次的參賽經驗希望能讓下一次以國家代表隊身分出賽的團隊更好！

放眼2022下半年，林冠汝將擔任兩場全馬賽事的配速員，她的心願仍然是能破自己全馬3:09的PB，目標賽事鎖定年底台北馬，不過，她這次驚人的超馬紀錄已經讓許多人推坑她去跑東吳24H了，讓我們拭目以待！身經百戰的蔡文雅，十一月將挑戰泰國清邁的越野超馬賽，而蔡性國將跑南橫，也認為在這一次賽事之後，下一次挑戰東吳24H應該會更有把握。

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