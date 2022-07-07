旅跑記趣／如來神掌手臂加強版的挑戰

序章 (前言加廢話)

PS.本文充滿怨念及抱怨，廢言多長圖片不美請慎入無法出國跑步的日子，心情悶悶的。工作上也是如此，有志難伸…前幾周跟公司遞了辭呈，在FB上面開了個活動，想再次挑戰手臂版的如來神掌路線，希望有夥伴能一起陪我奮戰。

果不其然…..活動開了一周都沒人要響應，我知道我的人緣極差，但一個人都沒有真的傷心心(哭)。 某天的下午，突然陌生朋友留言要參加活動，並加我好友，當下感動落淚，但殊不知……約到了一位變態都難以形容的變種怪物 (發抖)前期訓練看了這位新夥伴的FB動態，小弟頭皮發麻，台灣最強超馬隊長 (文中有他的豐功偉業)，我完蛋了…好幾個月沒跑超馬了，想要跑這種超長距離山路，當然是要先去跑山。硬排出幾次的山路訓練，包含南深路兩趟來回、風中劍練跑，但最終里程也只有一隻馬的長度。

屋漏偏逢連夜雨，就在大如來挑戰兩周前，我確診了Covid-19。 天啊，原本計畫要去跑一次尖石秀巒60K左右的里程，讓身體習慣長距離的洗禮，只能暫時宅在家裡看netflix了。解隔離後，只剩幾天，鼻涕倒流加上鼻塞吸不到空氣，但還是臨時抱佛腳去跑了幾次的18尖山，上坡猛衝增強肌力，只能醬子了。

(天阿….太會挑時間了…我的山路練習怎麼辦阿阿阿阿)

(18尖山的臨時抱佛腳…)

起跑

故宮相見歡早上四點約在故宮的小七，隊長正在吃早餐，我也買了一罐舒跑帶在身上，在我被臨刑前，照了張合照，踏上這條全長135公里的不歸路(攤手)。

(隊長看起來是個好人，其實……)

天氣預報本來是說是大晴天的，但雖然在天黑起跑，沒多久就感受到濕度高到讓人窒息，也完全無風。起跑後跟隊長邊聊邊跑，但最後變態還是變態，這個手掌上坡其實很陡，我只能遠望隊長的背影努力地跟上。到了平等派出所，已經快全身濕，去飲水機裝滿了水，繼續上坡。

(中華電信衛星站，五點就已經天亮了，我藉機拍照讓隊長停下來)

到冷水坑前，隊長說他腳有點酸，因為前兩天他跑了一個16K 均速3:58的節奏跑，這是捨麼鬼神速度和距離，我知道今天我會被虐的很慘，會非常慘 (哀號)。

接下來陽金公路長下坡，我死命跟著隊長，循循善誘隊長不要看到四字頭的配速，但好幾度還是暴衝一下，好在我及時發現跟隊長求饒，我才能順利到達金山市區。金山市區我們餓了，隊長吃了泡麵，我吃了飯糰，大休息了一下才繼續趕路，三界壇後的山坡實在超硬，到了兩湖里我超級開心，因為陡坡暫時結束。

(金山兩湖里)

十八王公到了，核電廠到了這就是快跑了50K的意思，以前會很開心，因為一半了，但今天要跑手掌的如來，只能遙望壯闊的大海，祈求能平安完賽阿阿阿。

(免不俗的跟狗狗合照，你看的出來隊長體力充沛吧)

(核電廠的海，是一定要照相的，可惜今天沒有藍天)

(石門洞，北海岸一日遊的必留影景點)

接下來我慘了(請默哀)到了石門全家，因為體能大幅下降我買了水餃吃，目的要拖住隊長一點時間(心機)，我真的累了，最誇張的是，我的汗，已經流了商店地上全部都是，店員還來我這邊幫我拖地(好害羞)，汗流不止就是快GG的前兆，我這三四個月最長訓練距離是40K，已經到極限了。

該上青山瀑布了，這段路我很擔心，因為這裡的坡度不抖，變態隊長幾乎是不走的，全段上坡我只能咬著牙跟上，但身體的狀況越來越差，第一次跟到都看不到車尾燈了。今天的溼度真的是超級高，天上的雨都下不下來，兩腳早就全濕透了，指甲也隱隱作痛，看起來至少毀了兩枚指甲。走到雙腳大腿快要抽筋練不夠就是如此，只能吞鹽糖和BCAA看看能不能恢復一點。不過邪惡的隊長還是不放過我，故意等我一下，不讓我走路，就這樣跑到快吐胃酸出來的到了青山瀑布登山口。隊長幫我買了兩杯石花凍，酸酸甜甜的很好入喉，但一口氣吃了兩杯非常飽 (打嗝)。

跟隊長反映，廢物本弱跑不下去了，想到下山老梅我就收工轉為啦啦隊組，借機車，幫他補給後段。 但馬上被隊長回絕，說一定是他剛剛跑太快讓我壓力大(他不是故意的，變態本能就是跑得快)，所以下坡要跑在我後面，真是XX的，醬子我壓力更大阿(想哭)。

(青山瀑布 – 隊長...我想要當啦啦隊了 哭哭)

就這樣連哄帶騙，拉我下山，這時我的腳板已經開始痛了，浸濕很久的腳底板應該在生成水泡。但說也奇怪，喝完石花凍後，身體慢慢恢復，勉勉強強跟得上隊長。死撐活撐到白沙灣的商店，有石花凍的經驗，馬上買一罐冰的檸檬紅茶灌入體內，把襪子拖了擰乾，腳板擦上防磨膏，買了兩罐結冰水，等著被隊長拖上最硬斗的中指 (攤手)有跑過或是騎過如來的都知道，中指真的是他XX的硬，但還好超級陡，隊長在中指陡坡也會用走(灑花)，我只有走路能力強而已勉強跟上。

(隊長 等等我阿 不要在尻了)

第一次上中指那摸開心，因為兩個人都慢慢走，但接下來的長下坡，隊長還是 咻 咻 地下山，最後一公里我真的大腿已經炸裂，時不時停下來拉筋，但下坡終點是甜美的，到了三芝市區終於有小七可以飽餐一頓 (好棒棒)。 說真的第一次照片那摸少，因為整路我差不多都在硬撐，在三芝吃個泡麵也忘了拍張照片留念，吃完後要繼續挑戰最後一根指頭(但後面還有巴拉卡的手臂 天阿 我做錯捨麼事了嗎?)。

上小指上坡我真的還是不行，跟不上隊長，爬到90K時，胃好痛，因為貪嘴喝了一大杯的檸檬汁(三芝COCO買的)，看到商店馬上買了八寶粥來保護一下胃壁，這時隊長終於誇獎我很會吃 (得到隊長誇獎真的開心)。快到了正常版終點的賢孝社區(100K)，隊長的朋友Rita專程騎機車來幫我們補給，坐在路邊吃了一碗甜湯和一些炒飯，整天下來終於算是吃了一頓正餐，等等要爬上巴拉卡公路，最後最後的大挑戰。

(感謝Rita的補給和留影)

(100K達成，但…還有巴拉卡和仰德大道…勉強擠出笑容)

在推了7公里後，來到了興華派出所，這裡是巴拉卡的起點0K處，我又去旁邊商店買了顆肉包，隊長再一次誇獎我怎麼那摸會吃。我冷冷地回答，一路跟著隊長體力全程都是榨乾的狀態阿，這是誰的錯啦 (理直氣壯，請隊長買單負責 哇哈哈)

(最後的上坡，目標二子坪)

吃了肉包後，這段路我還是跟不上隊長，反正看著他的”咖窗”整天我也習慣了，雖然是陡上，但氣溫終於下降，大多都可以用跑的，到了二子坪我的眼淚真的要滴下來了，終於吃完今天全部的上坡，累績爬升3400公尺 (這捨麼神鬼數字…)

(你看看，吃完這個3千多的累積爬升，我的顏面神經都失調了，隊長還是老神在在的樣子 金變態)

離開二子坪，開始下毛毛雨，天色正式暗下來，我跟著隊長的頭燈。努力地跟上，已經跑了115公里了，下坡的每一步我的腹肌都再抽痛，大腿刺痛，腳板水泡一步一步的刺痛我的腦門。忍住劇痛，下坡開到5分半，我還是被隊長海放，感覺是大人帶著嬰兒跑步一樣，我只能在後面挖阿挖阿的哭哭。到了擎天崗門市小七，我又買了顆叉燒包果腹，隊長瞪大眼睛的瞪著我，邊跑邊吃的能力大概是我唯一能夠電隊長的 (自豪貌)。最後的仰德大道下坡，好舒服，下坡要結束了，我的大腿要解脫了，煉獄的一日終究要結束….

(你知道為何要照東吳大學嗎？因為最強隊長明年要參加東吳24小時賽，這是我這種凡人無法參與的神人級國際大賽。當然要跟隊長合影一張，預祝他明年順利為國爭光)

故宮到了(嘔業)，17個小時的苦難結束。好啦，講了那摸多隊長的壞話，但真的要好好謝謝他。後面的80公里都是都靠著隊長的相伴我才能爬的回來，希望我長大以後，也能變的那摸強大…

最後離開前，跟隊長含情脈脈的握個手，我跟他說，謝謝你今天的照顧和陪伴。但…記得... 下次不要再約我跑步了.....

已癱瘓…全劇終

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(附上跑步資訊，無停表紀錄)