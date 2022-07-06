24小時超馬亞錦賽／林冠汝狂跑 537 圈奪金 紅眼眶說：競爭對手是最強助力

站上班加羅爾體育場感動的林冠汝。圖/林冠汝臉書

國際超級馬拉松運動協會（IAU）24小時亞洲暨大洋洲錦標賽 3日在印度，南部大城班加羅爾閉幕，台灣隊選手林冠汝拿下隊史上首面女子24小時亞錦賽金牌。今年首次獲選，進入台灣代表隊女子組林冠汝，是本屆選手中最年輕的一位，個人第二次挑戰 24 小時賽表現一鳴驚人，跑出了 537 圈（每圈 400 公尺）的好成績，整整領先第 2 名的選手 4 圈，排名女子個人第 1 奪下金牌、賽事總排名第5，這也刷新她個人最佳成績。

圖/林冠汝提供

林冠汝表示能得到這個冠軍除了感謝還是感謝，印象最深的是，在比賽的前半段她不斷和黎巴嫩的選手 Kathia Rached 打拉距戰，比賽十幾個小時，黎巴嫩選手都沒有進補給站休息，林冠汝只要進站休息個五六分鐘，就馬上被超車。直到12個小時之後，黎巴嫩選手因為身體不舒服進站休息，過一段時間才出來繼續用走的。

這時候林冠汝其實也已經跑不太動，但讓她很意外的是，黎巴嫩選手遇到她就要她繼續跑，林冠汝回說，「我的腳很痛」，結果黎巴嫩選手說：「那我們就一起走。」結果黎巴嫩選手就這樣牽起林冠汝的手，陪她一起用走的，林冠汝感動到淚水都要流出來，因為黎巴嫩選手明明自己狀況也不好，可是她卻願意陪她一起走，而且要我們盡可能地去完成這 24 個小時，很可惜的是，後來黎巴嫩選手身體狀況太差，產生暈眩棄賽。

林冠汝與黎巴嫩選手Kathia Rached。圖/林冠汝臉書

第二個讓林冠汝很深刻的是澳洲的選手，因為後半段幾乎都和澳洲選手在競爭，她說：「半夜的時候進入撞牆期，走路走了很久，所以沒多久就發現澳洲選手有追上，而且他們就算用走的速度也很快，所以不會浪費很多時間，早上的時候我跟第二名原本差三圈，我因為足弓很痛就換Ｙ拖走了一下，緩和之後再慢慢跑起來，速度拉起來我就換回我原本習慣的跑鞋。」林冠汝當時憑著不服輸的心情，認為澳洲隊的個子高，體型比較大隻，因此到最後兩三個小時她說：「我想說可惡，比速度我怎麼會輸呢！我就拉速度出去最後我就拉距差了四圈。」

下飛機來到印度的林冠汝，走進班加羅爾體育場時，就已經先濕了眼眶，她說：「這一切都太像夢了，仿佛電影裡那個費盡千辛萬苦才來到世界舞台的小女孩，難道我是韓劇中國家代表隊的女主角羅希度嗎？真的很不真實，平常就在台灣跑跑跑，河濱繞一繞，現在居然出國了，而且是一個這麼大的賽事。」在賽前她更在臉書發文說：「飯店的特色把費從早到晚吃得好飽，肚子也準備好迎接明天的消耗了，星期日，我絕對要穿上蓬蓬裙完成比賽的最後一秒，這次雖然沒有帶拉拉熊在身上，但我相信我的隊友們能給我無比的力量，我相信相信我的你們，我將演出人生更璀璨的作品。」

國際超級馬拉松運動協會（IAU）24小時亞洲暨大洋洲錦標賽獎盤/獎牌。圖/林冠汝提供

本身是名運動教練的林冠汝，在 2012 年開始接觸路跑，2015 年時是她第一次挑戰超馬，為了準備這場賽事，她從 4 月份開始加重訓練量，從每個月跑 400 多公里，五月份時增加到 600 公里左右。奪下冠軍的她除說：「真的很謝謝一路支持大家，我們很幸運有一個隊友連絡上「班城商會」，他們非常給力，補給那些東西都是他們來幫我們買，也會找商會的人來幫忙拿補給品給我們。也很感謝超馬協會理事長，幫我們跟印度當地聯絡，協會小編幫了很大的忙，因為很多東西都要他幫忙處理，包括聯繫、充當補給員，還有幫忙發布即時訊息以及機票住宿都是他幫忙的。」

台灣選手抓著奧會旗跑最後一圈。圖/林冠汝提供

這次除了林冠汝表現出色之外，男子組的蔡性國也跑出517圈的成績，排名第6，至於團體組賽事，台灣隊男女均獲得季軍佳績。當站上頒獎台，聽到大會播放台灣的會旗歌時，所有人都難掩內心感動的情緒，哭成一片，林冠汝說：「爸媽聽到消息後都很開心，里長還特別送媽媽一份有我在頭版的報紙，給我們珍藏，接下來我會繼續努力，短時間希望自己能把全馬再練好一些，我覺得自己還有進步的空間。」

責任編輯：Eulla

影片編輯：Chun

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