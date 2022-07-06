旅跑記趣／懷念嗎？帶大家來朝聖東京跑步聖地之一：皇居

距離下一場路跑賽事只剩14週了，為了不要比賽的時候跑不動跑不完，這幾週都有認真在練跑，由於自己住的地方距離東京都市區還是有點距離，所以雖然一直都有在練跑但始終沒有機會前往東京跑步聖地：皇居 跑跑看。

這週一剛好因為要參加一場台灣新創公司來日本的交流活動，由於活動會到比較晚所以老婆特准讓我在東京市區住一晚，而活動地點在東京地下鐵半蔵門線上，所以找住宿時就特別找在同一條地鐵線上附近的飯店，等等！！「半蔵門」線的半蔵門不就是江戶城（皇居）其中一個城門口嗎？於是來皇居朝聖一下的念動油然而生（笑）

由於疫情的關係日本目前仍處於半封國的狀態，少了觀光客很多飯店就提供很多優惠給一般國內旅客，這次選擇的是ホテル グランドアーク半蔵門（Hotel Grand Arc Hanzomon）這間飯店，這間飯店步行至皇居半蔵門只需要一分鐘，超級近的！

雖然位處於這麼精華的地段，但卻提供單人入住一晚只需含稅7,600日圓，以現在日幣便宜到炸的狀態下真的可以說很便宜，房間雖然不大但很乾淨且該有的設備都有，而浴室也有浴缸可以再跑完步後舒爽地泡個澡。

皇居周邊的步道跟貓空國手之道有點類似，一圈剛好5公里，如果是第一次來跑的人可以看一下這裡的使用規範，步道本身並不寬敞所以盡量不要併排跑，要留空間給對象的人，最重要的是「請以逆時針的方向跑」，至於要不要戴口罩跑，官方是希望大家戴口罩跑但我跑的這幾次基本上80%跑步的人都沒有戴（日本沒有強制戴口罩的規定），不過日本社會對於戴口罩算是配合度很高，所以除了運動外像是搭車或是走在路上都是有很高比例戴口罩的喔（不戴口罩容易被人白眼而且很多店家會拒絕你入內）。

皇居的步道圍繞著皇居外圍，步道並不都是平坦的道路而是有上坡有下坡的路線

若是跟我一樣從半蔵門出發的人，會先有一段不短的下坡路段

經過「桜田門」後多數的當地跑者都會從城門進入接著跑過皇居外苑，但也可以不從城門進入而是走外圍的人行步道再接回皇居外苑。

皇居外苑這裡也是官方標記的起跑點，路旁會看到一些跑者的水壺放在這裡，每次跑完一圈後再回到此處補水，跟福和橋與貓空有點類似

皇居外苑這段路線跟之前的下坡比起來較為平緩，但這也是一段沒什麼遮陽處的路線，近期日本高溫動則38、39度，在豔陽下跑這段真的頗為煎熬

順著路跑約2公里就會看到首都高都心環狀線的交流道，從這裡開始就有大樹可以遮陽但痛苦的是從這裡開始也是爬坡路段的起點，如果跑得太熱可以繞進不到內的公園，這裡還有水霧系統可以幫助大家降溫一下。

大約跑1公里多的緩上坡就可以回到起點（半蔵門）啦，一圈剛剛好 5 km 超讚的啦，不愧是東京跑步聖地之一，我住宿當天的下午先在這裡跑兩圈，隔天早上再跑一次，在這裡跑步還有個好處就是治安一定超好，因為皇居特殊的地區幾乎每幾百公尺就會看到警察站崗，安全度相當好！

如果你不是像我一樣住在附近有盥洗的地方可以跑完盥洗更衣，但又不想全身濕搭搭地去搭地鐵（建議不要），其實你還可以選擇這附近的一些運動店家所提供的付費型置物與盥洗服務（類似台灣森林跑站提供的服務）也是很方便，這家是位於我飯店附近的店家，我跑完走回飯店經過時有不少日本跑者進入這裡，感覺月費還蠻划算的（如果只是來觀光朝聖則可以用單次付費的方式），推推！

很開心能在後疫情時期來到皇居這裡朝聖一下，接下來日本會漸漸開放國門，若有來日本東京玩的你（妳）不妨可以安排住在皇居附近一晚，來朝聖一下這個東京跑步聖地之一囉。