賽事心得／水返腳兩棲越野跑 關門前的三分鐘完賽！

身體很累，但還是很想記錄興奮的情緒

「讓人印象深刻的賽事」

水返腳，打破了以往我對越野賽的認知

爬樓梯爬到飽只能算健行

踩踩水頂多算戲水

當今天抱著戲水的心情一腳踩進溪中水位直接到肋骨時

冰涼的水才刺激到我「這是來真的！！」

前2日的大雨使溪位升高

救生員嚴陣以待，一個彎道一名

提醒大家哪裡最深要閃避

邊走 邊扶

邊踩 邊閃

用足底感受被沖刷成圓形長滿青苔的石頭

是否能支撐我

鞋裡的沙石有種健康步道的爽感

（這裡又讓我回憶起小時候在阿嬤家門前小河摸魚蝦）（不要再問阿嬤家在哪🤣🤣）

涉水區之後，開始了急爬升

我誰啊我💪🏼💪🏼💪🏼這沒問題！！！

9k過後，我的疲累感出現

有平地跑完半馬的那種累

12k時，夢湖補給站這時時間為11點左右

詢問了下工作人員還有幾k

「5K左右，過一下還要爬山，下個水站12點關門」

！！！！！！！！！😱😱😱😱😱

靠x！！怎麼可能！！

我的錶明明已經12！！！

同行的一位新朋友非常肯定了工作人員

再靠X！！

我要被關門，那種難以置信的感覺襲來！

我誰啊我！不可能被回收！！！

Ok,接下來開啓趕死隊急行軍模式就好

但是，我又輕忽了雙峰越野的威力

我以為的15k，絕對不是出現的15k

繼續在泥濘中爬坡丶下滑

小腿左後開始抽筋前兆

腰部痠痛

手臂沒力

腳趾甲挫痛（應該有沙卡住磨到）

種種種種 補了一刀又一刀

滑倒

成功在12點關門的水站前3分鐘到達

可愛的工作人員們

（繼續補刀）

此時的肌力消耗超過我預期

開始後悔前幾天跑個毛線的陽明山

原來和全馬一樣，決勝點在最後3公里......

下山跑上馬路時，恍如隔世終於解脫

「最後1.5k，時間剩13分鐘」

感覺一定沒問題對不對？

我又錯了........

拱北殿爬升S彎道

補了最後一刀

襪子裏的沙磨的鑽心痛

正中午的陽光榨乾了我僅剩的一點膏

我的前面沒人

後面是收三角錐的工作人員

一場比賽

竟然跑出了被世界拋棄的荒涼感

...........第一次被關門竟然是因為玩！

很不甘心！！🥺

忽然看到終點的工作人員一直對我揮手🙋

？？？

我跑近了......

更近了.....！

大會計時：12:56分！！！

「什麼！！！沒有關門？！」

我幾乎尖叫著衝進拱門🙈

所有的工作人員一齊鼓掌👏

我帶著敬意和感激向大家鞠躬🙏🏻

「真的謝謝，明年我還來」🙏🏻🙏🏻

#水返腳

#謝謝工作人員的陪伴

#謝謝仙輩哥賜照

#謝謝攝影師泡在冰冷水中幫拍照留念

#謝謝沒有放棄的自己