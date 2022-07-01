賽事心得／ 橫越台灣246超馬 路線更動也不改信念

4/15晚上7點，一群跑者頂著頭燈，從台中港飯店出發了...朝著夢想前進！帶著不確定的心情，踏上了246公里的旅程！兩個多月的時間過去了，一直想為那 41個小時 留下點紀錄，卻一直無法下筆...自己是如何完成這一場長距離、高海拔且跨越二個夜晚的賽事呢？

本身並非專業跑者，沒有所謂的課表及配速！跑步一切憑感覺。聆聽身體的聲音。或者該說享受跑步的過程放空與心靈的對話。大多時候"心"是寧靜的！

回溯2021年，原本最大的目標是想完成TUR的八百壯士。但無奈疫情來襲，突然間二級、三級...導致5月-7月所有戶外活動幾乎停擺。

慶幸的是疫情趨緩，8月後還有戀上超馬的活動可以參加。讓自己不再怠惰，加上跟著萬定大哥完成了幾場百K、自助馬。得以維持著長距離的續航力，也成就了~橫台246的夢想！

變動的是賽事的路線，不變的是我堅定的信念！橫越台灣原本的賽道~台中港酒店(台17線) -武界-武嶺-台8線 太魯閣富士社區，因天氣因素造成路況不佳。變動後的路線~ 台中港酒店(台17線)-武界-武嶺-關原折返-梨山方向15公里再折返-武嶺-霧社全家便利商店。

這一切的變動沒有影響我想參賽的信念，思考著如何的裝備，才能不讓自己在高山上失溫。相信你所相信的！堅持你該堅持的！

曾經我寫下了何謂「超馬精神」？

超馬精神：不競爭，是自我挑戰。不爭勝，是體會堅持。不獨我自賞，是與知音共贏。跨步天地間感受淬鍊的痛快！

寫下這段話的是2年前的我，當時我剛踏入超馬界。再回頭看看，當時的文字感觸很深。這就是" 超馬 "教會我的人生態度。

丸跑人生 還沒結束 期待再續 真正的橫越台灣！