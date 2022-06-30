精華影輯／2022台灣七七七跳島馬拉松記錄片

首先對於台灣跳島七七七

台灣最難辦的一場賽事

我們要說的是

先把自己的情緒清一下

這十天的旅程中

發生了很多事

很多事是會感動我們所有人的

相信也會感動你

做好準備 再來看影片 好嗎？

對於台灣777....

我們有太多太多的感想想說

只是 小編真的很難去講

我們有多感動～～

還沒參加跳島七七七的時候

有沒有想過

在七天內要用各種的方式

跑遍六大外島

包含本島加起來七島

回來一週多了

一直都忘不了

從蘭嶼起跑的那一刻

看見所有跑者臉上所掛著的笑容

還有所有志工還有攝影組工作人員臉上掛著的笑容

一路上的美景

一直在我們的腦海裡揮之不去

當然 我們也一直記得

千萬千萬不能撞到羊

要不然要罰很多錢ＸＤＤＤ

經過了船隻往返

第二天的跑旅我們來到了綠島

綠島會讓人印象深刻的就是 就是 就是

大哥說的那種 操x媽的熱

只是要開心的就是

民宿老闆說 我們已經是「最幸運的了」

因為這幾天來說

綠島那一天 是「最涼爽」的時候了ＸＤＤ

第二天而已

我們都已經成為當地人 而沒有什麼違和感了

因為就 都曬黑了呀ＸＤＤ

只是啦～～～

這才叫做是拍運動賽事攝影師的樣子ＸＤＤＤ

第三天 又經過船隻的往返還有遊覽車的運送

我們來到了大鵬灣

七島中 唯一一場在本島的賽事

就是在大鵬灣

我想 所有跑者對大鵬灣的感想就是

「曬」 「曬」 「曬」x100倍

因為非常重要 所以要講三次ＸＤＤ

我記得的 當天的氣溫應該也是本島中創新高的一天吧

到了第三天

小編真的佩服所有的選手

不要說七天

到了第三天 要我曬三天

我應該第一天就會棄賽了吧

哦 不 應該是說

起跑的時候 我就會先轉志工了ＸＤＤ

只是 現在我的身份是攝影師都已經這樣了

大家就知道 選手有多辛苦了吧

第四天到了小琉球

我一直記得小琉球的美～～～

想起第一屆的時候 在小琉球

小編真的在很多地方發呆了很久

是那種陽光撒落下來的光線

是那種人與人之間打招呼的笑聲

是那種當地民眾說著加油的鼓勵

我想 這就是屬於台灣的人情味

如果不真真切切地跑過一回

你又怎麼會感受的到呢～～

下次到小琉球

真的別只想到要浮潛了

記得 跑上一圈吧

你會愛上的

第五天 開始就是每天搭飛機形成的開始囉

到了金門站

大家對金門的印象是什麼呢？

就是非常非常多的古蹟

以我來說 就是那種

超級愛 非常愛 這種的ＸＤＤ

台灣七七七也有金門站

以後就別一直說 只有金門馬才有跑金門囉

777也有哦ＸＤＤ

一下子也就到了第六天澎湖站

到了澎湖站

澎湖的美 在每年的旺季 都吸引了超級多的民眾前往

夏天 就更應該要去澎湖跑上一趟～～～

真的美到爆掉 真的沒再跟你開玩笑的

在此也感謝當地的澎湖路跑協會提供的補給

說真的 真的是五星級的補給

不只是選手欲罷不能

連我們都是了

那個新鮮的小卷跟海鮮 還有當地美食

邊打著文章就邊懷念了啦

來到澎湖 一定要大吃海鮮 才叫做來過澎湖呀 大家說是吧～～～

最後一站

也就是所有選手最害怕的魔王站-南竿

總爬升快接近2000的一場馬拉松

真的就是考驗選手的身，心，靈的一場賽事

只是今年 不比第一屆的順利

因為飛機停飛了

所以所有的選手跟工作人員也就第一次體驗了台馬輪

高達八小時的搭船之旅了

我想 任何發生的事情

不管順利不順利

都是在所有人心裡會成為最美好的一份回憶

至少 我們順利到馬祖了

而也很瘋狂的就是

到了 花了一點時間準備

所有人也就直接起跑了

所有的選手 所有的志工

都是無敵鐵金剛

能夠順利到到馬祖

真的要感謝很多很多人跟媽祖的保佑呀～～

我想這應該就是邵老師想告訴選手的

「關關難過，關關過」的概念

而最後一場的馬祖 真的沒有再跟你客氣的

真的很硬 非常硬 只有硬

只是 我們還是要很大聲的說

不管再硬的賽事

所有選手都還是開心完賽了

不敢說無傷 因為那是一種印記

屬於勇者的

只是 在於對選手的照顧

小編真的要說

邵老師的團隊 做的就是「一百分」

不信？

那就看看影片就知道了

我們的所有工作人員 有多硬 有多耐操 你看看就知道

這篇文章 真的很多字 不知道誰可以真的看完

只是 還有最重要的要講

對於台灣777跳島馬拉松

這場不會是絕後 但鐵定空前的賽事

我們能夠參與到 真的是非常榮幸 非常開心

而且是到後面 可以跟很多人說嘴的一場賽事～～

在本島 天氣可能會是一刻一刻在改變的

更不要提外島了

這八天七夜的移動 靠的就是要搭船 要搭飛機

而這兩樣交通工具就是最吃天氣的

這八天內，要能夠安安全全順順利利的移動成功

除了強運 還是強運～～～～

大家都會開玩笑講 邵老師的運氣 是天借的～～

我想 邵老師就是天選之人不為過

要不 怎麼會瘋狂的想辦這種

人家辦不到的賽事呢～～～

再來就是 感謝所有的志工

在外島 一切一切資源不足的情況下

一個人就是要抵好幾個人用

每個人 從賽事開始到結束

應該沒有人睡飽過的吧～～～

包含我們也都一樣

只要搭船 只要搭飛機

就算是只有半小時

也是眼睛閉著就睡著了

只是我想～～～存在在大家心裡的

應該就是「驕傲」

邵老師的團隊 天下無敵～～～

用最少的人，做最多的事～～～

真正參與過後真的覺得

在我們的心理

台灣七七七跳島馬拉松

有開心，有熱血，有感動，有驕傲

我們真的以有參與到為榮

所以，我們可以大聲地說

外國可以的 台灣也可以

是的 我們可以～～

這篇文總算要到尾聲了

總算可以看影片了ＸＤＤ

只是就讓我再囉唆幾句吧

感謝所有選手

感謝邵老師

感謝無敵鐵金剛志工團隊

感謝天

感謝地

感謝所有人

然後 還是要工商服務一下

第三屆 會更好玩

路線會更逼人 更熱血

如果有想要參加的

年底 一定要關注報名資訊哦

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