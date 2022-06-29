羅布森伴城路跑開報 公益代言人王淑麗邀大家為永續而跑

羅布森伴城路跑限量報名 為永續而跑，跑出全台最低碳！

相約「10月30日桃園站」樂天桃園棒球場、「12月11日高雄站」高雄時代大道。

羅布森伴城路跑 參春墩-台中站 友善親子家庭組別 活動照片 / 大會提供

開創台灣友善運動的新頁的羅布森伴城路跑，繼今年三月份首場台中站後，下半年的兩場路跑活動將分別在10月30日與12月11日盛大舉辦「羅布森伴城路跑拾孟桃-桃園站」以及「羅布森伴城路跑拾貳臘港-高雄站」，於即日起正式開放報名，歡迎各界跑友相約跑在城市裡響應公益，推廣綠色減碳，參與親近陽光的健康戶外活動。

羅布森伴城路跑 拾孟桃-桃園站 10/30：https://irunner.biji.co/2022LobsangTaoyuan

羅布森伴城路跑 拾貳臘港-高雄站 12/11：https://irunner.biji.co/2022LobsangKaohsiung

羅布森伴城路跑 參春墩-台中站 科湳愛琴橋 活動照片 / 大會提供

羅布森伴城路跑特別訂在桃園與高雄，選定對都市環境具願景與規劃，有綠色、生態及親水三大目標的桃園，以及融合水與綠廊帶等生態，與新世代產業科技園區發展的高雄，落實用跑步閱讀城市的理念。賽事組別規畫上從短里程的親子休閒組、健康樂跑組，到21公里的半馬挑戰組一應俱全，能夠滿足各種類型跑者想要用雙腳體驗城市的期盼。十月份的「桃園站」賽道途經樂天桃園棒球場、青塘園生態公園、華泰名品城、Xpark水族館、橫山書法藝術館、置地廣場、溪海花卉園區、月眉環保公園等在地知名景點；而十二月的「高雄站」賽道途經統一夢時代購物中心、高雄展覽館、85大樓、高雄港埠旅運中心、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋、愛河河畔、高雄市立美術館、中都溼地公園等高雄在地知名景點，讓參賽選手飽覽城市沿途特色美景。

羅布森伴城路跑 提供600名身障公益名額 活動照片 / 大會提供

羅布森伴城路跑主辦單位羅布森企業與H2U永悅健康及旗下執行單位運動筆記秉持為ESG永續而跑的綠色賽事理念，兩場賽事皆提供600個免費公益名額讓身障者與其陪跑者能夠一同參與，並將交通維安車輛改為全電動車，活動中飲食與補給皆以全蔬食型態供應，並製作專屬環保水杯，全程不提供一次性拋棄式容器，大幅減少路跑活動產生的垃圾量，彰顯友善關懷理念，將低碳、環保概念帶入賽事中，目標打造一場全國最低碳排放量的路跑賽事，所有的規劃都堪稱路跑賽事的創舉，來落實「蔬食環保-對環境友善」、「陪伴同樂-對弱勢的關心」、「陽光運動-對健康的關注」的公益實現，以達到提昇個人健康、促進社會和諧、推動文化創建與傳承的永續精神。

羅布森伴城路跑 環保再生手做燈飾總排獎盃 活動照片 / 大會提供

關於羅布森伴城路跑的賽事名稱由來，緣起於羅布森對於文字美學的追求。主要是取其賽事的月份、季節及地區三點特色來命名；10月30日的桃園站以拾月、孟冬、與桃園的舊地名稱「桃仔園」，為桃園站誕生了「拾孟桃-桃園站」的詩意名稱；12月11日的高雄站則以拾貳月、臘月、與高雄的「港都」美稱，為高雄站誕生了「拾貳臘港-高雄站」的賽事名稱。

羅布森董事長汪世旭表示，羅布森是對環境、社會與人群友善的企業，希望將「低碳、友善、關懷」的精神，帶進這場賽事當中，被問到為何想要舉辦這場路跑，他透露愛上跑步已經30多年，幾年前更成為一位視障陪跑員，「想舉辦伴城路跑的動機很簡單，希望可以做到傳遞友善的理念。」

主辦單位H2U永悅健康認為減碳的綠色賽事是現在馬拉松王道，H2U永悅健康集團董事長陳俊嘉十分認同伴城路跑的低碳理念，他表示與永悅健康今年致力推行永續投資ESG理念如出一轍，用行動帶動全民健康風氣，一同構築友善環境與力量，創造獲利與永續雙贏。

本場路跑活動亦與全台流量最大的健康媒體《早安健康》合作，《早安健康》呼籲大眾養成運動習慣、達到健康促進的目標，便是邁向永續生活的第一步。大會希望透過全台社群會員人數最多的健康媒體《早安健康》擔任本場路跑活動的媒體協辦單位，能夠讓民眾感受到運動與健康間密不可分的重要性。

「羅布森伴城路跑」品牌由羅布森股份有限公司創建，羅布森股份有限公司與H2U永悅健康及旗下公司運動筆記共同主辦，桃園市政府與高雄市政府分別為桃園站、高雄站擔任指導單位，羅布森樓梯升降椅主力贊助，媒體協辦單位早安健康，詳細報名資訊請洽羅布森伴城路跑粉絲專頁 https://www.facebook.com/Lobsang.run 、羅布森伴城路跑官網 https://run.lobsanglift.com