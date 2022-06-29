辣妹度假也要動起來！早起跑步探索城際景點

度假也能保持運動。圖/THE EVERYGIRL

每到週末假期，看到窗外的好天氣，是不是都很想出門踏青走走，或是到外縣市旅行吃美食呢！？但每次吃飽飽玩爽爽回來，卻都發現身材大走樣，肌肉線條也變模糊。沒關係，你並不孤單，因小編我只要一放縱玩耍，身材也會走針，THE EVERYGIRL有整理幾點小撇步，讓你邊玩的同時也能保持日常訓練！

度假期間鍛煉時間不需要長、激烈，或是和常規訓練保持一致，但它們可以幫助你保持心情愉快，讓你的身體感覺良好，並保持你努力建立起的運動習慣， 此外，還可以讓你在回家後更輕鬆地恢復鍛煉日常。

1. 早點起床 ：在度假的時候，可以嘗試提前一小時起床，到飯店健身房進行完整的健身課程，若是不想這麼辛苦的民眾也可以提早 10 分鐘起床，快速地在度假村周圍散步或在房間裡活動一下四肢，這樣不但不會影響旅遊行程，還可以保持運動規律。此外，提早起床也可以讓你的身體在回家後更容易恢復訓練日常。

度假期間早起運動。圖/THE EVERYGIRL

2. 用運動去觀光：不管你是到新的城市、美麗的島嶼、度假村，或是回家探親，都可以透過跑步或散步來了解新事物。運動是一個探索新地方的好方法，可以實際走訪當地生活的街道小巷，而非只是到當地著名景點拍照打卡，無論是跑步、步行、騎自行車還是穿上直排輪，都可以讓你邊運動邊遊覽城際。

3. 做一套 10 分鐘的循環訓練 ：在度假期間，最重要的就是時間，因此不要花費漫長的時間去鍛煉，你只需要花 10 分鐘動一動，來提高你的心率。像是在飯店房間做波比跳和仰臥起坐交替鍛煉全身；做幾輪不需要健身器材的動作，像是平板撐、伏地挺身、深蹲等等；播放音樂跟著旋律一起熱舞。以上幾種方法只需 10 分鐘，就能讓身體熱起來，並且提高腦內啡水平。

4. 找一個有趣的當地課程：在探索新地方時，有什麼比體驗當地人的生活更有趣的呢？無論是在度假村提供的海濱瑜伽課程，還是鎮上舉辦的自行車賽，都可以去嘗試看看，透過課程實際去體驗並和當地的人交流，會讓你更享受運動，而且課後還可以到當地的小攤販或是商店，好好飽餐一頓！

參加當地的訓練課程。圖/THE EVERYGIRL

5. 對自己輕鬆一點：度假最重要的就是要舒服的放鬆心靈，所以一定要傾聽你的身體，如果你覺得你需要的是一劑放鬆而不是汗水和運動，那就好好的給它鬆一下，這樣才能有效地充電，讓身心修復，反正等你回來之後，健身房就在那，可以讓你好好的鍛鍊一番。

責任編輯：Eulla

參考資料：THE EVERYGIRL

＊假日運動撇步，盡在運動筆記