訓練心得／周四挑戰班之馬拉松破三計畫

2021臺北馬拉松是我開始認真跑長跑之後的初馬，大會時間是3:28:26，感覺還不錯，對於一般社會跑者好像是一個很難的目標，但我總是覺得還不夠，應該還可以再跑更快、應該還可以更強大吧，於是當確定渣打馬取消後就開始一面繼續練跑一面在尋找適合的跑團課程參加。說也奇怪，臉書神奇演算法推給我RFD運動冒險空間的課程，看到周四挑戰班的馬拉松破三計畫，稍微詳細看了一下，就直接報名繳錢了XD。

最後一堂課是5K測驗，跟第一天是一樣的課程，第一天5K測驗我是比較沒那麼痛苦的跑5K，其原因之一是從來沒用路跑的方式跑5K，第二個是那一陣子5K也練得比較少，比較常練長距離，所以跑的感覺跑掉很多，因此當天是跑得比較保守等到最後1K的時候才開始加速，且也沒加很快，最後結束的時候只是稍微累，成績應該是19分半左右吧？還是19分4X秒，其實有點忘了。

今天則是教練帶著跑，一定不會是輕鬆的5K，前三K都在3:47~3:50之間，好像還撐得住，重點是3K之後4~5K之間會開始掉速度，過了3K的大約500公尺身體開始感覺疲倦，過了4K中後段開始逐漸撐不住開始放了，後面另一個團員就追上來，最後完成的時間我不太清楚，不過爆掉了還可以壓在19半內就很不錯了，不過沒有特別練5K以及沒有在自己的課表加入間歇，加上天氣很悶熱，真的不好跑。

教練表示，從我在3K跟5K後面的掉速情況可以看的出來，我的有氧能力還不夠 ( 什麼0.0?! ) 。在跑到某個程度會因為有氧能力不足，身體獲取能量的方式從有氧轉變成無氧系統，但是無氧系統無支持長時間運動，還會讓血液乳酸升高，因此無支持住3K或5K的後段的速度。原來我還不夠強大阿，當下心裡是這樣想。

跑團跟自己練的最大不同我覺得是跑團可以互相的競爭切磋，且還會有教練帶跑會比較容易把自己逼到極限，甚至突破極限，說真的如果沒有人帶跑我還真的不知道3K我可以跑進11分內，下一期因為暑假有其他安排因此我沒有報名，不過教練是覺得鬥志很強的我應該自己練也可以練得起來。

參加跑團，雖然都不認識大家，到最後也才發現很多人是從第一期就開始待到現在，像我這樣新來的算是少數，不過這一陣子要開始一個人練了，下下一期在參加吧~