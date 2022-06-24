狂風暴雪登山野跑 男心臟驟停垂死三小時竟神奇復活

跑者垂死三個多小時奇蹟生還。圖/Mirror

英國有一位 27 歲的跑者，在山裡慢跑時因身體不適加上天氣寒冷，失去意識昏倒在地，他同行的朋友見狀立即跑下山請求救援，待救難人員找到昏迷的跑者時，他的臉部是朝下趴在地上，已經在山上呈現垂死狀態長達三個多小時，基本上已經沒了生命，但他竟然離奇的復活了。

27 歲的 Tommy Price 和他 26 歲的朋友 Max Saleh 一起到村莊附近的山林野跑，但當天的天氣並不佳，氣溫一整天都處於冰點，甚至還颳大風，降雪，途中 Tommy 的身體狀況越來越差，整個人癱軟昏迷。當時兩人的手機電量都已經耗盡， Max 無法及時打電話求救，情急之下，他只好暫時把好友 Tommy 放在緊急求生袋裡面，自己一個人勇敢的跑下山求助。

救難人員帶著禦寒衣物和零食上山救援。圖/Mirror

救難人員接獲消息後，立刻帶著禦寒衣物和零食上山搜救，抵達時發現緊急求生袋上壓滿了石頭， Tommy在附近的地面上，臉部朝下趴著，沒有反應，這時的他已經昏迷 3 小時 20 分鐘，體溫降到攝氏 19 度以下，嚴重低溫導致他心臟驟停，看起來跟死亡沒什麼兩樣。但救難人員並沒有就此放棄，立刻將 Tommy 拉上直升機送往醫院救治，其中也不斷幫他做 CPR 和電擊處置，但 Tommy 都沒有反應，抵達醫院時，他的體溫只剩下攝氏 18.8 度，沒想到 5 天後，他竟然奇蹟似的醒了過來，這是史上人類倖存下來最低的體溫之一了。

救難人員帶著禦寒衣物和零食上山救援。圖/Mirror

Tommy 醒來後詢問了事情的經過，並且要了一杯可樂，他說：「如果當時我最好的朋友 Max 沒有立即跑下山求助，我今天可能就不會在這裡了，我真的很感謝他。」

五天後 Tommy 奇蹟般的復活，並且要了一杯可樂。圖/Mirror

救援人員提醒，跑者在危險的條件下跑步時，一定要帶上備用衣服和救生袋，如果真的發生什麼突發狀況，才有機會拯救自己的生命。

責任編輯：Eulla

參考資料：Mirror

＊跑步新聞，盡在運動筆記