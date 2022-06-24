義肢跑者連跑104場馬拉松破紀錄 驚嘆：原來身體能這麼強壯

Jacky Hunt-Broersma 連續跑 104 場馬拉松。圖/CNN

對於一些跑步者來說，跑完 42k 的馬拉松比賽就已經非常具有挑戰性了，但美國亞利桑那州一位義肢跑者，不只跑了一場全馬，並且在接下來的三個半月裡都不斷重複的跑，整整跑了 104 天 104 場馬拉松，打破了世界紀錄。2022 年的 1 月到 4 月，46 歲的義肢跑者 Jacky Hunt-Broersma 完成了連續 104 天跑 104 場馬拉鬆的壯舉，這是六年前她從未想過的事情，她說：「在我的腿被截肢前，其實我並不是一名跑者，我只覺得跑者很瘋狂，對跑步這件事情有一點興趣，起初在挑戰前，我給自己設下 100 天跑完 100 場馬拉松的目標。」

但挑戰開始後，她的腦海漸漸地浮現了這幾個問題，我的義肢能撐住這麼長的距離嗎？我的體力足夠嗎？不過隨著一天天的挑戰，她非常的驚訝，因為這些問題都不是問題，原來自己有這麼大的能量。Hunt-Broersma說：「我不知道這項挑戰我的身體會如何反應，不過每一天我都努力堅持下去，漸漸的身體越來越強壯，它真的是太棒了！」

Hunt-Broersma 補充說：「每天激發我走出家門，並且跑完馬拉松距離的動力是戰鬥，因此事實證明，能夠挑戰成功，是靠著 90％ 的精神和 10％ 的身體，其實你只要順其自然，把一隻腳放到另外一隻腳前面，慢慢的你就會像飛起來一樣，越跑越順暢。」儘管如此樂觀正向，但 Hunt-Broersma 在第 50 場馬拉松時還是遇到了瓶頸，讓她一度要放棄，當下她不斷地和情緒拉扯，並告訴自己「沒有問題的，我可以繼續跑完！」才終於克服難關完成了挑戰。

Jacky Hunt-Broersma 。圖/CNN

除此之外，在開始的第 15 天，Hunt-Broersma 也遇到一個小困難，她為了要騰出時間照顧小孩，決定把全馬分成兩次半馬跑，但這個動作怕被質疑說「會不會不符合挑戰規則」，因此在當天晚上，她只好又再跑一次全馬，並且在午夜前五分鐘完成，Hunt-Broersma 說：「我不想要等跑完 100 場之後，才被說分成半馬來跑不算數。」Hunt-Broersma 是在 2001 年被診斷出患有伊文氏肉瘤（一種罕見的癌症），為了保住生命，她的左腿被截肢。她說：「當我被截肢後，一切都變得非常有限，每個人都會告訴你『你不能這樣做，你不能那樣做』，不過當我穿上跑步刀片時，我好像重獲了自由，感覺自己在飛翔，並且正在做一些自己認為做不到的事情。」

Jacky Hunt-Broersma 患有伊文氏肉瘤遭截肢。圖/CNN

她從 5 公里開始，慢慢的接觸長距離跑程，10 公里、半馬、全馬，現在則是挑戰超級馬拉松。Hunt-Broersma 說：「我不想成為截肢者，也不想讓人們看到我跟其他人不一樣。跑步給了我信心，讓我可以做我自己，我為現在的自己感到自豪，隨著跑步，它教會了我『可以做到更多的事』。」

責任編輯：Eulla

參考資料：CNN

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