男跑超馬遭車撞被丟渠溝險喪命 5年後原地再戰越過終點線

Ashill 花了近 5 年的時間，總共開了 16次刀終於康復。 圖/NewstalkZB

一名來自紐西蘭威靈頓的男子，幾年前參加超馬賽事穿越美國時，卻突然被一輛轎車衝撞，撞擊力道非常大，當下男子直接倒地不起，沒想到肇事駕駛不但沒有伸出援手救他，還直接將他丟到路旁的溝渠內，害男子差一點就要喪命。他前前後後總共開了 16 次刀，在五年後，他再次重回事發地點，並完成了超馬賽事。

Nick Ashill 2017 年在開跑前拍下的照片。圖/NewstalkZB

2017 年 8 月 2 日 Nick Ashill 在美國紐約市布魯克林區的康尼島，進行第 81 天的路跑為公益募資，當時他正在和妻子、女兒通電話，一輛轎車卻突然越過兩道車道，向他疾駛而來， Ashill 說：「在那一瞬間，我知道自己會被擊中，所以我試圖跳過金屬欄杆。」即使 Ashill 試圖逃離，但轎車駕駛彷彿就是衝著他而來，竟然加速轉向路肩將他撞倒，隨後 Ashill 就被扔到一條溝渠內，從路面上根本就看不到他，要不是當時恰巧在通電話，家人有聽到事故發生，不然 Ashill 很有可能就此失去生命。

他總共經歷了 16 次手術，花了近 5 年的時間，身體才從巨大的創傷中恢復過來，其中包括開放性骨折、骨盆破碎和骨頭碎片等造成的內傷。儘管身體受到重傷，但 Ashill 並沒有就此放棄完成賽事的念頭，在住院期間，他就已經計劃要返回賽道並完成跑步。今年 5 月，他搭飛機回到當時的事發地點，繼續向前奔馳，醫療人員和挽救他生命的三名外科醫生也加入，跟著他一起跑，在紐約時間 6 月 20 日下午 3：30 左右他終於越過了終點線。

在回到事發點跑步的前一晚，Ashill 和團隊先去了現場查看，在那裡他說了一些話，抒發了內心的情緒，以至於隔天他可以輕鬆地通過。越過終點線的 Ashill 說：「這跟 2017 年跑步的心情截然不同，感覺真的很好，我期待可以好好放鬆休息一下。」因為母親死於肺纖維化，所以 Ashill 從那之後就開始以跑步為公益募資，並且提高人們對肺纖維化的認識，截至現在，他已經為基金會募集了一萬美金。

責任編輯：Eulla

參考資料：NewstalkZB

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