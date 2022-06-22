體感溫逼近 40 度 加拿大全馬跑到一半被迫停賽

上週在加拿大溫尼伯舉辦的第 43 屆曼尼托巴馬拉松，因為當天氣溫和濕度持續飆升，主辦單位討論過後，決定中斷比賽，不少參賽者都相當茫然，跑到一半，賽道卻突然被封閉，甚至有人跑到終點才知道，比賽已經取消了。

曼尼托巴馬拉松因高溫中途停賽。圖/Free Press

全馬和半馬賽事在當天早上七點左右開跑，當時的氣溫約為攝氏 23 度，不過到了上午八點，氣溫和濕度卻開始不斷往上飆升，主辦單位說：「任何超過攝氏 30 度的溫度對跑者來說都是不安全的，當我們做出停賽決定時，濕球溫度計的讀數為攝氏 31.7 度。」曼尼托巴馬拉松執行董事 Rachel Munday 表示：「最初是每 20 分鐘監控一次溫度和濕度，但因為它一直在上漲，我們越來越擔心，最後決定每 5 分鐘就查看一次。」而在當天上午，加拿大環境部也向溫尼伯發布了高溫警告，早上 10 點左右，濕度持續增加，體感溫度已經逼近攝氏 40 度。

曼尼托巴馬拉松。圖/Free Press

Munday 說：「中途取消賽事其實蠻失望的，因為受到疫情影響，這場比賽大家已經期待了三年，雖然賽前我們也遭遇到不少困難，但都幸運的迎刃而解，不過高溫對我們來說，真的是一大挑戰，這整個禮拜我們賽事小組都一直在監控，甚至也為高溫做好了準備，原先預計接近中午時才會因為高溫停賽，沒想到才 8 點氣溫就上升了。」

雖然主辦單位宣布停辦，但 6,000 名跑者中還是有部分選手繼續進行賽事，不過成績並不會被官方認可。Michael Zahara 是第一個越過終點線的人，他說：「當時被接送回溫尼伯體育場，和跑完賽事的時間其實差不多，因此我決定繼續跑，還好我有活著跑完，過程中我故意放慢速度，在每個補給站都取水，漸漸的好像成了生存戰，我只想活著抵達終點線。」

Michael Zahara 第一個越過終點線。圖/Winnipeg Sun

跑者 Jaala Van Dongen 表示：「一開始就知道今天天氣會很悶熱，在賽前一晚我們就準備好補給品，而賽道的補給站上，也有提供水和冰冷的海綿給跑者降溫，其實狀況沒有那麼糟，我原本可以繼續前進的，但賽事卻突然喊卡造成混亂，讓我有點難過，因為我當天的表現還不錯，許多跑者也都不知道發生了什麼事情。」

跑者以海綿降溫。圖/Winnipeg Sun

這場賽事雖然解除了疫情的枷鎖，不用疫苗接種證明，也不用佩戴口罩，但最後卻因為高溫而被迫取消，儘管不少跑者感到失望，但他們說：「安全為上，明年我們會再回來挑戰。」

責任編輯：Eulla

參考資料：Winnipeg Sun 、Global NEWS 、 Free Press

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