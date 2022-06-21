田中馬拉松訓練營 重磅登場！

台灣四大國際馬拉松之一「台灣米倉田中馬拉松」（簡稱田中馬）去年 10 週年受到疫情影響，首次採「雲端跑」方式進行，隨著疫苗普及，全球已進入與病毒共存的時代，透過運動增強免疫力，是抵抗病毒的最佳武器。今年除了維持「雲端跑」、實體賽事也將在 11 月 13 日登場，代表田中馬官方訓練營即將再度回歸，並針對半馬及健跑組分別開設初半馬訓練營與水水訓練營，帶領學員跑出值得「回Way！」的田中馬。

兩項訓練營課程皆自 8 月 6 日開始先修課程，為期 13+1 週的訓練，11 月 13 日比賽日驗收訓練成果。課程全程免費報名，並可保證參加 2022 田中馬參賽資格（學員須自行負擔報名費），入選者初半馬訓練營可獲得專屬戰袍、與RunningQuotient免費白金會員兩個月；水水訓練營則可獲得專屬跑步T恤、壁球及RunningQuotient免費白金會員兩個月。課程地點皆以彰化高鐵站為主，位於田中小鎮內且交通便利。訓練營總教練蔡弘誠表示，官方訓練營是結識運動好夥伴的最佳機會，一起學習跑步技巧，為目標賽事田中馬共同努力。

今年田中馬首次針對兩種不同的跑步族群，開設不同類型的跑步訓練營，分別有以半馬組為訓練目標，為想挑戰人生初半馬的初半馬訓練營；另外還有專為女孩量身打造，目標美美完賽健跑組的水水訓練營。本次訓練營的一大亮點是結合「RQ跑力app」，開設專屬訓練營群組，善用跑步數據分析讓跑者更了解自己，透過撰寫訓練日誌，教練可掌握學員訓練回饋，特別的是有體能狀況疲勞分析，如果疲勞沒有恢復不過度訓練。初半馬訓練營是以「KFCS」（什麼是KFCS）的訓練邏輯及框架為基礎的課程，透過專業教練群指導，幫助學員學習正確的跑步知識與姿勢，提升跑步能力。

除了主課表外，更重視學員身體素質發展，包括關節活動度、力量啟動、技術動作與收操。教練會親自回覆與釋疑學員的訓練日誌，訴求完整跑步技術、肌力、體能、心 四大訓練，由跑步學堂親切的教練群，陪你一起安心備戰人生初半馬。水水訓練營則是適合完全沒跑過步、剛入門或是輕鬆跑步的女孩，運動就是最好的化妝品！跑步能為女生帶來好氣色，運動後大量出汗，促進新陳代謝，還能提升睡眠品質，讓女孩們越跑越開心，享受每一次自我對話的好時光。本課程由專業女生教練及助教指導，建立良好的運動習慣，目標比賽當天美美進終點。

田中馬總幹事鄭宗政則提到，田中馬拉松的舉辦，讓更多人認識田中這座熱情的城鎮，近幾年藉由系列活動，如：媽趣路跑、畢業生路跑、爸趣路跑、田中馬前一天的米寶變裝路跑以及台灣心田中音樂節等，逐漸將田中馬拉松的熱度延長，一年四季都能感受到運動小鎮的熱情氛圍。田中馬訓練營的課程，除了幫助學員提升跑步技巧，課程結束後也可來場田中小旅行，在田中吃吃喝喝，四處踩點感受這座運動小鎮的魅力，這14周將會是這生當中，值得回Way的14周！你準備好感受田中的魅力了嗎？

「田中馬拉松官方訓練營」注意事項

報名方式：一律先網路報名甄選，將依填寫的報名內容選出至多25人。

報名甄選日期：6月1日 至 6月20 日 23:59 截止

入選公佈日期：6月23日 (四) 中午12點於本報名網站最新公告、田中馬運動熱區粉絲頁、跑步學堂粉絲頁、台灣米倉田中馬拉松粉絲頁、運動筆記網站公佈正取及備取名單，並寄發 Email 通知入選者。

費用：免費報名，通過徵選後需繳交保證金 5,000 元，學員完整參加課程(請參照 參加者義務)，結訓後將退還保證金。

繳費日期：請正取入選者於 6月26日 (日) 23:59 前繳交保證金。逾期未繳費則視為放棄資格，名額由備取者依序遞補。

備取者轉正取通知日期及繳費日：6月28日通知，6月29日23:59 前繳交保證金。

初半馬訓練營點我報名、水水訓練營點我報名