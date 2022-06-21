賽事心得／柚花追香半程馬拉松 為孩子記錄一場值得紀念的賽事

(第一次全家一家四口男總與女總都進前十名，給自己一份最棒的畢業禮物)

一週前一家四口參加了一場既精緻又充滿紀念意義的路跑賽事，由花蓮縣玉溪農會主辦延續三月時三個柚子大聯盟舉辦柚花追香半程馬拉松賽事。所謂柚子大聯盟指得是麻豆文旦(麻豆農會)、鶴岡文旦(瑞穗農會)與冬山文旦(冬山農會)結盟，以推廣柚子農產及農業觀光為目的的路跑賽事，今年位於玉里鎮的東豐文旦(玉溪農會)也加入賽事活動，今年這四場賽事文旦造型的完賽獎牌可以巧妙拼接起來的有趣收藏。

(有別於3月場賽事欣賞盛開的柚花，六月則是到結成拳頭大的柚子果實，可謂開花結果了)

2014年起我一邊工作一邊在職進修攻讀博士，由於體力消耗實在太大，為了維持體能我開始利用跑步來鍛鍊自己。因為工作非常勞累加上相當繁重的進修壓力，對於跑步我並無要求自己每個月需有的驚人跑量，或是每個月固定吃驚人訓練課表。憑藉著每週給自己期許的運動習慣來維持，畢竟同時要進修，加上當時身兼一級主管職務，還有正值求學階段的孩子要陪伴，及年邁的父母要照顧。記得在2014 年夏天參加了人生第一場及第二場路跑賽事是夜跑，發現國人喜歡路跑的人非常多，看起來大家都很愛好運動保持健康身心，也發現許多人攜家帶眷來參加促進親子感情。2015年冬天我第一次帶兩個幼小的孩子一同參加路跑活動，當時主辦單位所贈送最小Size的T恤，穿在孩子身上都長到快變成拖把了。

(當初還在讀中班的小兒子在媽咪陪伴及寒流來襲 10度低溫下完成5Km)

轉眼兩個孩子這兩週內餓一個國中畢業、一個小學畢業，我也在二月順利完成博士學位。取得博士畢業證書那天，我特地上報名網站幫全家人報名了這場賽事。主要是因為前年冬天曾經到過玉里小鎮旅行，深深感受小鎮迷人的魅力感動。於是不假思索地，希望給兩個孩子在六月畢業時來場小旅行順帶參加路跑。沒想到今年四月底起疫情開始嚴峻起來，許多賽事紛紛被延期或取消，所幸本場賽事因參加人數有管控好，不至於人擠人的風險，經評估後還是決定前往參加。我們在比賽前一日從宜蘭自行開車慢慢往南開，為了防疫我們幾乎都在車上餐食，備妥酒精濕紙巾隨時保持不清潔等。抵達玉里的商旅時，剛好商旅有四台腳踏車可以免費借用，於是就沿著玉富自行車道來回騎了廿公里。回程感到飢腸轆轆還有著名的玉里麵、臭豆腐等豐富美食外帶回商旅享用。

(玉里到東里的玉富自行車道單程約10公里，來回20公里，途中經過世界唯一板塊交接處，是一個會逐年長高的地標)

隔天起個大早，我們準時5點從商旅出發前往比賽會場，先一起充分做好熱身後完成寄物及頭摸彩箱。我因為2月底不小心跌倒腳傷尚未痊癒，僅報名11Km 於5:40起跑，妻兒們都報名5Km賽事緊接在後5:50開跑。感謝老天賜給我們比賽全程都是舒服的陰天，夏天的賽事沒有大太陽已經很感恩。隨著孩子們漸漸長大，即便是5-7Km的賽事，他們都希望是有晶片計時的安排，其一是可以檢視自己的比賽成績，再者可以減少從頭到尾緩慢散步的人數。主辦單位很用心現場有許多特色攤商，除了許多美食之外，也有在地特色美食等，另外還有抽獎活動，獎項很多大家都期盼能抽中最大獎將大電視扛回家呢！

(幸運抽到六獎啦!!有機長秈米及有機糙米禮盒，無農藥有機栽種，超愛這個禮物)

賽道主要沿著著名阿勃勒花盛開的193縣道南端及沿著東豐有機農場產業道路等路線，不過產業道路的坡度可是讓跑者吃盡苦頭，尤其最後2K的無敵陡坡可是一公里爬升近180公尺高，無論如何就當成是意志力的最終試煉吧!

(11Km和半馬前中段就經歷很長的緩坡，跑著平時需多一點跑坡訓練)

(11Km折返點後在193線道上短暫平緩道路，隨後即將再跑上更陡的最後2公里魔王陡坡挑戰)

當我跑回到終點時，發現妻兒們已在終點為我加油喝采。隨後我到服務台列印成績證明時發現又跟三月底一樣總排第九名，心情難免有感到一些惋惜，因為11K男總排只頒發到第八名。令人意外的發展是老婆竟然獲得5公里組女子總排第五名上頒獎台，小兒子更是獲得5 公里組男子總排季軍上頒獎台還獲得獎金鼓勵，看到妻兒站上頒獎台領獎，心中感到無比的驕傲，讓這趟的小旅行多了那麼一點點豐收的感覺，相信這也會是孩子留給自己畢業前一段美好的回憶。

(小兒子平時為羽球選手專業訓練，這最後2公里陡坡一路跑向上，贏得第三名佳績)

(平常我去跑坡訓練時會帶老婆順道去爬山，發揮一定效果，老婆幸運站上頒獎台)