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跑步小品／為2022 IAU 24H超馬亞錦賽台灣代表隊選手加油！

運動筆記／ Rose Chao

這一定要用力鼓掌加油一下！

👏👏👏

IAU (International Association of Ultrarunners) 24H超馬亞洲暨大洋洲錦標賽即將於7月2日至3日在印度班加羅爾舉行，台灣代表隊這次由七位男子、四位女子超馬好手代表參加，本集〈肉腳的跑步人蔘〉邀請男女選手代表林慶華、林冠汝，暢談國手們賽前訓練秘辛，帶你了解成為國家代表隊選手的資格揪竟有多厲害😎😎😎

👂收聽本集肉腳的跑步人蔘podcast請點 這裡（約40分鐘）

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首先來看看台灣國家代表隊七男四女選手堅強的陣容：

女子選手：

（鄭穗霓最傲人的紀錄是在「八百壯士」超馬–一年八場100公里，場場都拿冠軍！🥇林冠汝常在全馬賽事擔任配速員，本身也是教練，教授肌力訓練、拳擊有氧和跳床等運動～🤩戴秀芳是飛輪和有氧教練，平常也愛玩三鐵，是外型秀氣的厲害角色😎蔡文雅四月才剛完成紐約超馬六日賽，跑了619.9K！😱）

男子選手：

（蔡性國是國內超馬常勝軍，拿冠軍是家常便飯啦！🏆梁益蓁是笑容滿分的超馬凸台常客～😎吳璧璽被公認是超級有毅力的選手！💪🏻林慶華2017年開始跑超馬，2019年起三度獲得國手資格！🏃🏻‍♂️游明樺2021年在疫情期間毅然決定遠飛希臘參加斯巴達松的勇氣令人佩服！💪🏻戴政彥奮起湖百K連三年獲得冠軍叫人肅然起敬！🥇范榮墀2019年在36小時內完成246K斯巴達松毅力驚人！）

七月初正逢雨季開始 24H賽選手可能在雨中比賽？

2022 IAU 24H亞錦賽將在印度班加羅爾的坎特拉瓦體育場Shree Kanteerava Stadium的400公尺標準賽道舉行，班加羅爾位於印度德干高原，海拔920M，24H賽事自7月2日（週六）早上8點起跑，直到7月3日（週日）早上8點為止，每四小時轉向一次。七月初也是印度雨季的開始，根據歷史資料，每個月平均有9-12天會下雨，氣溫約20-28度，因此比賽時極可能碰到下雨。若依前一屆賽事的成績計算方式，男女組團體成績將是取隊員前三名的成績加總計算，而個人的獎項，上一屆是取前八名頒獎。

（即將舉辦2022 IAU 24H亞錦賽的印度班加羅爾坎特拉瓦體育場 照片取自網路）

努力勤練！ 超馬國手們用腳「丈量」的功力

來到〈肉腳的跑步人蔘〉podcast的選手林冠汝是自2015年開始跑超馬，原本每年只參加一次超馬，因為怕水分流失太多、體力太過耗損，所以過去都是參加100K的賽事，沒想到今年第一次參加台北超馬24H就獲得女總二，獲得亞錦賽參賽資格。「一開始真是難以置信，既開心又緊張！」林慶華自2017年跟著超馬前輩闕鐵城學習，2019年起三次獲得國家選手標準，但因為疫情賽事延宕，直到今年才代表國家出賽。「滿開心的，這是自己一直以來期望的事情，希望能拿到自己滿意的成績。」他笑著說。

代表隊的十一位選分布在台灣北中南部，跑超馬都很有經驗，彼此也都熟識，但要一起團練不太容易，大夥兒卯起來各自努力。以林慶華而言，過去他5月份的跑量從沒突破600K，這次卻破了900K！在又濕又熱的梅雨季，五月份訓練了24天，跑了兩個70K、兩個130K以上的長距離，又特別移地到南部耐熱訓練。林慶華也和其他幾位代表隊選手一起完成了台二線團練，由關渡跑到蘇澳總計168K。｢我們用雙腳『丈量』台二線，用雙腳可以去做你想做的事情、以前做不到的事情！」大夥兒冒雨丈量台二線大成功，培養了更好的默契和感情，「未來還要一起丈量南橫台二十線！」

（台二線168K訓練完成！ 照片由林慶華提供）

林冠汝過去多以跑全馬為主，比較少像其他超馬選手這樣堆跑量，但為了能在印度有最佳表現，她五月第一次破600K、週跑量來到最高峰200K，達到人生最高跑量！「我被自己驚訝到，以前吃全馬課表，一個月可吃到400K，沒想到居然可以跑到600K！」

（幾位選手相約在台中太平體育場進行10H夜訓，從晚上跑到隔天清晨 照片取自臉書）

（圖左一的戴政彥賽前進行的12H自主訓練，熱心跑友到場陪跑，照片取自臉書）

日本選手實力超強 台灣鎖定港澳印中較勁

林慶華指出，日本超馬選手一向實力堅強，男選手24H平均實力都在250K以上，女選手則在220-230K、甚至有選手可達240K。此外，他觀察上一屆賽事的香港、澳洲和印度選手，平均實力是在220K左右，他認為台灣可以跟港、澳、印度和中國大陸較勁一番。代表隊的競賽策略將以團體賽奪牌為主，以穩定的均速配速，慶華希望自己比賽時能以5:20~5:30的速度巡航，賽前在一次「模擬考」的十小時夜訓中，就是以此速度完成九小時100公里。冠汝當晚也跑了95公里，但卻是在腹瀉不止的情況下勉力完成。冠汝透露自己有類似腸躁症的問題，通常跑完全馬第一件事就是找廁所，這次赴印度最大的挑戰也是腸胃問題。

（林冠汝在10H夜訓中強忍不適，堅持到清晨跑完為止 照片由林冠汝提供）

24H的挑戰 克服夜間大魔王

由於24H賽必須跨夜，許多選手因為夜色和體力的耗損容易掉速，直到清晨才再度提速，到比賽快結束時再加速衝刺到終點。林慶華說，因為平時喜歡爬山、跑山，經常跨夜，到了夜裡別的選手掉速時，反而是他發揮的時刻。「我曾和朋友從中央山脈北一段，經過中央尖山、下甘薯峰，最後從北二段出來，過程超過24小時」，這樣的夜間訓練對他在晚上的賽程特別有利，戴上耳機邊聽音樂邊跑，進入一種「屬於自己世界」的境界中。而林冠汝在超馬的夜晚除了戴耳機聽音樂之外，還邊跑邊唱，記得今年台北超馬時，凌晨兩三點唱著歌讓她心情很好，精神也隨之一振，還有跑友提醒她：「不要憋，要唱出來！」當時她唱到讓跑友跟在後面一起跑，想到那時的場景仍令她莞爾～😁

補給學問大 24H賽中怎麼吃？

24H補給策略也是學問，曾有不少超馬好手分享邊跑邊吃的心得，令人佩服他們的鐵胃！慶華常在賽事中觀察各國選手都吃些什麼，發現不少國內選手習慣吃固體食物和熱食，但日本選手從不吃固體食物，而都吃流質，慶華親身試驗也發現吃流質不會導致長跑中想吐的情況，他通常以流質的水和甘蔗汁搭配好消化的水果，如葡萄，讓肚子有飽足感，晚上則喝可樂提振精神。林冠汝也推薦含有蔗糖、葡萄糖和果糖的甘蔗汁，再搭配能量棒和果凍果膠，每次吃幾小口補充熱量。這回到印度比賽多虧女選手戴秀芳連絡上印度台灣商會，屆時商會將在賽中協助補給作業，讓選手們放心不少。

進入減量期 「人生只有一次，盡全力為國爭光！」

距離比賽不到兩星期，選手們已進入減量期，林冠汝對於自己這次參賽的期許，就是謹記南橫六連霸「西瓜」梁文榮對她說過的：「人生就這一次，比賽就是要盡全力！」希望自己24H盡量都在賽道上跑，爭取最佳成績。至於林慶華則希望能破自己217K的紀錄，達到220-230K；他評估，若團隊中的男子選手都能跑到220K，那應該有奪牌機會！選手們的努力我們都看到了！衷心祝福台灣代表隊十一位選手這次都能在自己的最佳狀態下，在印度班加羅爾的比賽現場跑出滿意的成績，展現出最好的自己！加油加油加油！💪🏻💪🏻💪🏻

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超馬 肉腳的跑步人蔘

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