賽前情報／不可錯過的越野賽事 這幾場超經典帶你暢跑林道

每年國內皆有許多越野愛好者參與相關賽事，應該這陣熱潮 ，幾乎每週都有越野賽可以共襄盛舉 。事實上，台灣擁有得天獨厚的山林，非常適合越野跑。不少外國人定居台灣，原因正是離不開山林。

但是山是用爬的，怎麼用跑的？所謂跑山，是融合跑步與登山，跑在沒有鋪柏油的路面，這些自然地形非常豐富有趣，包括碎石、泥路、山徑或石階等。這種運動在國際比賽的名稱是「越野跑」。不同於路跑的規律，越野跑充滿變化，跳脫一般路跑慣性，必須適應腳下地形，手腳並用，反而激發身體潛能。

如果想嘗試越野跑應如何準備？補給、裝備、跑鞋和技巧有哪些功課可以事先做？一起來看看筆記編輯團隊全新推出的「新手越野跑」專題介紹。

XTERRA Taiwan 全球越野跑巡迴賽 3月27日

XTERRA 的賽事多樣性及挑戰性，近年已經成為許多跑者的必跑目標。（圖片來源：XTERRA Taiwan )

強調「與山野為伍」的精神

稱是亞洲最佳越野三項賽事的XTERRA Taiwan，已經邁入來台五週年了。將登山車、越野跑取代鐵人三項在公路上的競賽型態，在台灣越野跑賽事間，吸引許多公路鐵人跨領域競相嘗試。

XTERRA 引進台灣時，選定恆春半島的墾丁國家公園做為屏東站賽道場地，看中的就是其銜接游泳、登山車、越野跑三項的最短距離。正因地形的兼備，進而發展出多變化的項目，從 越野三項、越野兩項、越野跑，到萌度破表的兒童滑步車賽，讓跑者從林道到草原、從山頂到溪床，都能放心地將速度託付於身體，暢快地將靈魂融入於天地。同時也發掘出原來墾丁擁有的，不僅僅只是海洋與觀光，在半島深處的山野之間，還隱藏著動人的美景與歷史故事。

儘管，2022 XTERRA Taiwan的賽程已經結束，但本次的賽程齊聚了千位的好手共同參與，選手間更是臥虎藏龍，包括台灣第一位職業越野鐵人江晏慶、前「鐵人一哥」謝昇諺、「百鐵教父」賴曉春等名將；另外，旅遊節目主持人段慧琳首度來嘗鮮，藝人林彥君也再度來挑戰極限，絕對是看點十足。也成為勇於挑戰自我的選手們，一生中至少挑戰一次的經典賽事，口袋名單之一。

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虎豹雙棲越野挑戰賽 6月12日

虎豹雙棲越野賽結合古道與山徑超過八成的越野路徑，絕對值得您來好好的感受越野跑的魅力。(圖片來源：運動筆記)

2022 台灣入夏的第一場越野跑賽事就由虎豹雙棲越野挑戰賽打響，由天生玩家-阿虎隊長設計路線，從賽道指引、風景、補給、賽後餐飲+烤乳豬都獲得選手們高度的評分，並在運筆賽事留言板創下高達 17 頁的正面討論，是很成功的優質賽事。

為了提倡健康樂活運動，及讓更多的人認識台灣山徑之美，增加跑步的樂趣。大台北最美麗的後花園---雙溪的山區，保留最原始的山貌，沒有過多的開發和人為破壞，豐富的山貌變化，清澈的小溪流水，古道與山徑佔了超過八成的越野賽道，絕對值得你來好好的感受越野跑的魅力。

本賽事經即將邁入第六屆，在國內獲得眾多選手的肯定與支持，更吸引許多外國越野跑好手來台參賽。今年特別改變路線，加長距離，同時也持續申請國際越野積分，期待能有更多國內外越野跑選手一起來挑戰，藉由賽事活動讓更多人認識雙溪山區的古道之美，將雙溪的美推向國際的舞台。

為推廣環保賽事，本賽事的補給站皆不提供水杯，會場設有瓶裝水及工作手套，請自行取用並攜帶入山。為避免山林生態環境的破壞，山區內無設置補給站，只有在出山區的馬路上（約 6-7K 處）設有一站，選手抵達終點後，就可以盡情享受山林音樂 Party，大口享用熱食餐點。因為補給站距離較遠，大會強制要求參賽選手須自行準備水袋背包（腰包）或運動背包參賽，建議攜帶水量 1000cc 以上及簡易補給，大會於出發前會檢查裝備，如不符規定者，大會有權取消其參賽資格，不得有議。

因新冠肺炎疫情國內雖趨緩，但國外疫情持續延燒故本屆賽事決定婉拒外國選手來台參加，並配合國內做好防疫措施辦理。

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LAVA | Xtrail 6月19日

《LAVA | Xtrail - Fulong》- 一場從海泳、公路車、到越野跑的探索鐵人之旅，即將啟程。(圖片來源：LAVA 台灣鐵人三項公司)

2022 LAVA Xtrail 福隆站

LAVA｜Xtrail - Fulong 是全台第一場結合海洋、公路及山徑所規劃出來的鐵人三項賽，無論你熱愛的是游泳、騎車或跑步，只要加入一點點變化，就能在熟悉的運動中，發展出多元的新風貌。而今年的賽事從福隆的蔚藍大海，到貢寮鄉間小路，再深入台灣東北角的秘境，以循序漸進的節奏，親近地球最原本的模樣，感受玩耍在山海之間最純粹的樂趣。循序漸進“在未知領域中拓展全新視野”。

而今年夏天，福隆站的海泳項目規劃在風平浪靜、景致秀麗的寧靜內海，讓你能心無旁鶩專注在泳姿與調息上，以沉穩的節奏前進，喜愛鐵人運動的朋友們，想在擅長的事物中品味更多豐富感官的挑戰嗎？一場混合了公路與越野的全新賽事，就要在北台灣最美的黃金沙灘－貢寮福隆登場！

另外，LAVA｜Trail 以越野賽事為主軸，更積極推廣環保賽事概念，鼓勵現場選手自備水袋背包與可重複使用的汲水工具，賽場餐點提供也特別選用自然容器承裝，大幅降低不必要的資源浪費。全程賽道亦備足補給品與醫療資源，讓每一位選手能更安穩的縱情山林之間，是北部跑者們享受東北角時刻不容錯過的賽事。

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水返腳兩棲越野跑 7月3日

早已擁有多年歷史的水返腳兩棲越野跑賽事，已經成為眾多越野跑者的朝聖之地，舉辦於汐止區汐萬路拱北殿的水返腳兩棲越野跑，今年堂堂來到第十屆。如果你喜歡夏日玩水那一定要來水返腳兩棲越野，比起虎豹雙棲，水返腳的賽道多了些技術性，其中包含溯溪、跨溪、攀爬、跑步等體耐力的自我挑戰活動，希望在挑戰的同時，進而體會環保愛自然的重要性。而賽事的亮點之一就是當地知名的新山夢湖，位於夢湖之上的新山海拔499公尺。突出於山頂的瑰麗巨石，帶著一股壯闊氣吞山河之勢，許多跑者到此之後都會刻意拍照留念，難得來到這兒怎能不留下些回憶。

幾度參賽的跑者老早明白該路線充滿驚奇。再跑一陣就能來到知名景點『夢湖』，由人工打造的夢湖，位居靈氣之地，當地住民為保留這個美地刻意做好維護與規劃，所以不只成為登山健行客的歇腳處，也成為情侶檔、夫妻檔的婚紗攝影或約會處。

對於菁英選手而言，水返腳越野賽是一場自我挑戰的試金石競賽，而對休閒跑者來說，玩得快樂比名次更為重要，要能享受比賽，才能打從心底愛上戶外運動。今年的比賽組別分為：雙峰挑戰組及 雙峰越野組15.7 km、山徑越野體驗組11.2 km、溯溪越野體驗組10.2 km。三組路線都需要涉水渡過聞名的北港溪水路，長達一公里的涉水路線充滿了樂趣與驚險，每每都會讓參賽者流連忘返，欣喜難忘。

但要注意的是每年的比賽依舊是秒殺，上千名額很快就售罄一空，主辦單位考量為了保障賽事品質並讓跑者能享受賽事，所以往年都是限額參賽，雖然如此，仍有許多人是來不及報名而收憾。所以還沒關注此賽事的跑者，趕緊將此賽事收錄起來，下此趕緊手刀報名吧。

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台灣棲蘭林道越野 9月17日

擁有多樣珍稀物種的 漆蘭100 ，能夠參加也算是一種特殊體驗。（圖片來源：台灣棲蘭林道越野 ）

位於宜蘭縣的棲蘭100林道，不僅擁有現存全臺最大的檜木群，還有享譽國內外的特色景點「三姐妹神木（臺灣杉）」，過去這條林道，一直都有入山的人數限制，平時非常難有機會親眼目睹及體驗。但在2018年多方奔走下，「棲蘭林道越野賽」正式舉辦，讓這條林道首度開放給越野馬拉松的跑友進入，堪稱最大亮點。

除了環境幽美外，棲蘭林道越野賽，也具有國際超馬總會IAU越野標籤認證，並且為國際越野跑協會ITRA越野積分賽事之一。其賽程共分三種：100公里、50公里和25公里，跑者可以視個人能力來參與。雖然林道整體路況穩定，但因為賽道有超過兩千公尺的攀爬、天候仍然瞬息萬變，有些路途仍然很險峻，賽事的挑戰性也增添許多。

儘管賽道多變，但對於跑者來說，這一條神秘的路徑仍然保持吸引力。不但可以自由的在珍貴樹木群中穿梭，享受在自然環境中跑步的樂趣，還能看到多樣的珍稀台灣物種，絕對是一項特殊體驗。目前賽事時間訂定為九月十七日，報名仍在持續，期盼能夠一同奔馳在棲蘭的優美林道中，有興趣的跑者千萬不要錯過。

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FORMOSA TRAIL 福爾摩沙古道 11月19日

FORMOSA TRAIL已經成為南投埔里唯一的越野年度大盛事。（圖片來源：Beast Runners 跑山獸）

講到越野賽事，就絕對不得不提到台灣著名的「跑山獸」Petr Novotny創立賽事之一的「FORMOSA TRAIL」。充滿故事性的FORMOSA TRAIL已經成為南投埔里唯一的越野年度大盛事，在知名景區鯉魚潭風景區開賽，透過埔里的天然地勢環境，選手登上稜線看見山巒秀麗景色，在雲海之中奔跑，讓自己的足跡在原始小徑當中，穿越竹林，涉過溪流，從不同角度欣賞埔里的原野之美，感受大地的懷抱及驚喜。其中深受關注的便是難度高與需要國際認證才能參加的40、65、104公里賽，總爬升5850公尺，橫跨埔里、霧社、武界及中正等，為國際越野協會認證ITRA-5。

吸引40多個國家、上千位選手參賽；另外主辦單位也推出，老少咸宜8公里及輕度越野16公里賽。吸引選手前來朝聖福爾摩沙古道之美。完賽後的跑者形容這像嘉年華，福爾摩沙營造的溫暖和感情令人難忘，許多選手跑完仍留在會場遲遲不願離開。賽中賽後豐富的補給及志工的熱情程度不在話下，現場還有原住民表演及攤位供選手和家屬參觀，正如同「跑山獸」Petr Novotny說的“ 我是一個外國人，用外國人的角度看臺灣，希望全世界的人可以看到宛如仙境的山林美景”。秉持信念，希望大家都能來一同感受台灣山林之美。

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The North Face100 國際越野跑挑戰賽

亞太區最大的越野賽事 The North Face ，已成為頂尖跑者必挑戰賽事。（照片來源：The North Face）

作為戶外運動品牌的THE NORTH FACE (簡稱TNF)，除了運動產品受到許多熱血探險家與戶外愛好者的歡迎外，其創立的TNF100國際越野跑賽事，目前是亞太區最大規模，並具有指標性的國際越野系列賽之一，更秉持著賽事在趣味與安全之間做平衡，成為了眾多越野跑愛好者的“人生第一場越野跑”。

TNF100國際越野跑賽事，2009年首次在北京展開，橫跨8個國家，累積超過33,000人參賽，逾9,000萬人接觸到此賽事，為了使安全、兼具觀光與文化價值的精神，透過採用麵粉和可回收布條做為賽道標示，最大限度地保護自然環境。2020年更是首創亞太區越野跑安全首例，全體越野跑者皆需強制裝備要求，將跑者安全視為第一考量。

而近期新增的公益名額，更讓大眾呼籲大眾關愛弱勢族群，讓每位跑者都擁有權力、地位和機會的平等。而TNF100國際越野跑賽事，也同步與國際接軌，獲得世界越野賽事協會ITRA 認證，只要參賽50K組可獲得ITRA 積分3分，對於有志邁向世界越野舞台的跑者來說，無疑是挑戰自我的絕佳賽事！雖然，2022賽事並沒有安排，期待疫情過後，再次與跑者們場上相見。

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野獸山徑 The Beast Trail

野獸山徑自2015年舉辦至今，為國內知名越野跑工作室《跑山獸》(Taiwan Taast Runners)所舉辦，已然成為台灣越野賽事中，結合自我挑戰與嘉年華風格的越野跑賽事，不僅是賽事氛圍絕佳、補給站多樣化補充、賽後提供的伙食也非常豐富。諸多志工原本都是越野跑者，為了讓更多人感受賽事之樂而轉任工作人員、志工。

賽道位於台灣中級山原始山林中，雖然每年僅有數百名跑者參加，但因賽道的多元性及趣味，除了各路國內好手，更吸引了許多國外好手參加，地點位於新北市三峽區，從長城溪森林起跑後將熊空一帶的郊山繞盡，把北部地區的自然元素全都融入其中，有檳榔園、原始森林、溪谷、茶園。從第一屆開始就因具備『技術型山徑』、『無限攀爬』與『壓榨肌力』、『結合山林環境與戶外空間』而打出知名度，更吸引了非常多國內外對山徑越野與跑山者共襄盛舉。

賽事分組包含有：4公里台灣小鼯鼠、12公里瘋台灣獼猴、25公里台灣山羌、50公里台灣野豬。特別是50公里台灣野豬賽程難度非常高，即使是最快速的選手也必須要九小時多才能順利完賽。五十公里賽程海拔總爬升為四千一百公尺上下，搭上連日大雨對賽道的肆虐，相信對跑者不只虐，還要更虐。回來的選手沒一個是乾淨的，過去連日大雨使得土壤非常泥濘且濕滑，每個回到終點的跑者都大喊吃不消。但也是這樣的比賽，才會使得野獸山徑成為台灣的經典賽事。

自然且原始，呼喚著台灣跑者以及海外多國的選手到此參賽，如果你想感受不一樣的台北，享受這場運筆評分4.4的國際盛會，就來野獸山徑吧。

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假日早晨來一趟越野跑

如果你是想單純假日早晨來一趟越野跑，不論是個人或是三五好友前往，安排四小時左右的越野跑時間是最恰當剛好的，在這時間裡其實能充分體驗越野跑的樂趣，結束後還能保有餘力在當地簡短的早午餐，回家還能睡個午覺，下午時間就可陪伴家人，或享受美好的假期時光，如果越野跑過程中有拍下美好的照片，還能發個人社群，讓身邊朋友看見你越野跑帥氣的樣子，然後分享那個讓人讚嘆的高低曲線路線圖，按讚數絕對不輸跑一場全馬，事不宜遲，立馬來規劃這週末的越野跑吧！

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責任編輯：Chun

＊越野跑賽事，盡在運動筆記