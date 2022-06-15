人馬對決 36K！ 消防員開大絕以 2 分之差完成「超」馬

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運動筆記／ Eulla

Ricky Lightfoot。圖/BBC

古時候的坐騎-馬，是戰爭中的必需品，也是來往城際的重要工具之一，最快的時速可以達到一小時 88 公里，這麼高速的馬跟人類賽跑，人有可能會跑贏嗎？從 1980 年開始，英國的威爾斯就開始舉辦人與馬的比賽，至今已經有 42 年的歷史，不過受到新冠疫情的影響，賽事停辦了兩年，直到上週才再次重回賽道舉辦。一名越野跑者 Ricky Lightfoot 在 36 公里的賽道上，成功以兩分鐘之差，跑贏了馬，贏得 3,500 英鎊，是比賽舉辦以來第三位贏過馬的跑者，上一位已經要回推到 15 年前，首位則是在 2004 年戰勝馬。

BBC新聞：https://www.bbc.com/news/av-embeds/61773202/vpid/p07cpmgn

37 歲的 Ricky 是一名消防員，他表示，為了比賽他特地從特內里費島搭飛機來參賽，從禮拜五早上 6 點起床之後，午夜搭乘飛機前往曼徹斯特，航班在隔天凌晨 4 點著陸，接著他又馬上前往威爾士，抵達會場已經是早上 9 點，而這場比賽 11點就開始了，等於是一路奔波抵達賽場，就直接上場比賽，Ricky 整整 29 個小時都沒有睡覺休息。身高約 193 公分的 Ricky 越過終點線時，還不知道他是否贏得了比賽，因為馬的路線和跑者略微不同，直到大會公佈之後，他才知道自己以 2 小時 22 分 23 秒的成績，打敗了 1000 位跑者還有 50匹馬。

跑最快的一匹馬，時間還和 Ricky 差了 2 分鐘。Ricky 說：「很開心贏得了比賽，而且還打敗了馬，當我打電話和我父母說，『我打敗馬了！』他們還覺得我是在開玩笑，但我很認真的跟他們說，『不！這是真的』，他們當下倒吸了一口氣，直呼『Oh My God』，完全難以置信。」

Ricky Lightfoot 職業是一名消防員。圖/BBC

其實 Ricky 對於這場賽事一直都很有自信，他說：「因為我認為可以給馬一場精彩的比賽。」得知 Ricky 跑贏馬的消息後，不少人也追問他，下一次是否會參加英國的越野障礙賽馬比賽，Ricky 笑著回應：「如果我能贏得那場比賽就太棒了，雖然我沒有騎過馬，唯一一次類似的經驗，是在海灘上騎驢。」比賽結束後，Ricky 也立刻啟程返家，因為隔天一早的 7:30 ，他就得回到工作崗位，繼續回歸正常生活，當名稱職的消防員。

參考資料：BBC NEWS

責任編輯：Eulla

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