59 歲野生動物攝影師 背14kg老虎裝挑戰珠峰馬拉松！

圖/Paul Goldstein

世界之大無奇不有，還記得 65 歲阿公因為珠峰啤酒太好喝一醉之下怒報名比賽嗎？沒想到，在同場比賽中也有一位相當瘋狂的跑友！那就是來自英國的野生動物攝影師 Paul Goldstein，已經 59 歲的他為了瀕危的孟加拉虎義不容辭的登上了世界之巔。

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那麼 Paul Goldstein 究竟“狂”在哪呢？在一則 Twitter 當中可以看到，他竟然身穿著老虎套裝挑戰這場極具難度的珠峰馬拉松，但他還是面帶笑容給登山客碰拳，並且繼續前進。別看 Paul Goldstein 看起來相當輕鬆，這套老虎裝重達 14 公斤，並且他還要先將這套老虎裝背上大本營，才能成功站上起跑線，可想這是一個多麼困難的挑戰。

在另一個片段中，可以聽到 Goldstein 在談論這次的珠峰馬拉松，他說道：「這是否又是一次愚蠢的行為呢？大概是吧，這將會非常困難，儘管我們已經走過了該路線，但幾乎沒有人在這上面跑過，所以當我們要在上面跑一場馬拉松，這是相當具有挑戰性的。」並接著說道：「這是我做過最具挑戰性的事情嗎？是的！人們會不會用異樣的眼神看我，心裡想說“你這個年紀了到底在做什麼”？沒錯，的確有這種聲音，但沒關係，因為在世界的某處，這些老虎數量正在減少。」

. @paulgoldstein59 is at Base Camp Mount Everest preparing to do the marathon on Sunday - you can hear in his voice how the altitude is affecting his breathing and he's got to carry the tiger on his back for the 26.2 miles .#WorthMoreAlive - both of you ! https://t.co/tZ1Y3IxPZi pic.twitter.com/PXBQJ2N7Lu — Chris Packham (@ChrisGPackham) May 27, 2022

最終，Paul Goldstein 以 12:47:37 完成了比賽，並且為保育孟加拉虎組織籌集了超過 10 萬英鎊，賽後他表示：「這絕對是我參加過最艱難的比賽了，這裡的高度讓我的肺部與腿部感到相當不舒服，而腳下還要注意結冰的路面，還有鬆散的碎石塊。並且還要遭受強風吹拂，大家可以想像一下背著 14 公斤重的老虎裝會是一個什麼樣的感受。」

圖/Paul Goldstein

截至五月最後一週，Goldstei 已經透過 Worth More Alive 保護孟加拉虎的活動募集到了 200,000 英鎊（約 7 百萬台幣），在 12 年前 Goldstei 首次穿著該服裝參加了倫敦馬拉松，後來他接著穿著他陸陸續續完成了 19 場馬拉松，而這場珠峰馬拉松達成了第 20 次，不過這也可能是 Paul Goldstein 的最後一次了，他表示他的年紀已逐漸無法負荷老虎裝的重量了。

圖/Paul Goldstein

不過，為了保育孟加拉虎不顧一切困難挑戰的精神，值得我們為 Paul Goldstein 給出一個大大的 RESPECT🙏

責任編輯：Ian

新聞來源：Newsweek

圖片來源：Paul Goldstein

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