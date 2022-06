59 歲野生動物攝影師 背14kg老虎裝挑戰珠峰馬拉松！

世界之大無奇不有,還記得 65 歲阿公因為珠峰啤酒太好喝一醉之下怒報名比賽嗎?沒想到,在同場比賽中也有一位相當瘋狂的跑友!那就是來自英國的野生動物攝影師 Paul Goldstein,已經 59 歲的他為了瀕危的孟加拉虎義不容辭的登上了世界之巔。

那麼 Paul Goldstein 究竟“狂”在哪呢?在一則 Twitter 當中可以看到,他竟然身穿著老虎套裝挑戰這場極具難度的珠峰馬拉松,但他還是面帶笑容給登山客碰拳,並且繼續前進。別看 Paul Goldstein 看起來相當輕鬆,這套老虎裝重達 14 公斤,並且他還要先將這套老虎裝背上大本營,才能成功站上起跑線,可想這是一個多麼困難的挑戰。

在另一個片段中,可以聽到 Goldstein 在談論這次的珠峰馬拉松,他說道:「這是否又是一次愚蠢的行為呢?大概是吧,這將會非常困難,儘管我們已經走過了該路線,但幾乎沒有人在這上面跑過,所以當我們要在上面跑一場馬拉松,這是相當具有挑戰性的。」並接著說道:「這是我做過最具挑戰性的事情嗎?是的!人們會不會用異樣的眼神看我,心裡想說“你這個年紀了到底在做什麼”?沒錯,的確有這種聲音,但沒關係,因為在世界的某處,這些老虎數量正在減少。」

. @paulgoldstein59 is at Base Camp Mount Everest preparing to do the marathon on Sunday - you can hear in his voice how the altitude is affecting his breathing and he's got to carry the tiger on his back for the 26.2 miles .#WorthMoreAlive - both of you ! https://t.co/tZ1Y3IxPZi pic.twitter.com/PXBQJ2N7Lu