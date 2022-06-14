轉戰NFL不忘本！ Allen 110m跨欄飆出 12.84 秒歷史第三

圖/NBC sport

在今年四月轉戰 NFL（國家美式足球聯盟）的田徑跨欄好手 Devon Allen 加盟費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）擔任外接手，不過這位老哥可沒有忘記自己的老本行 110m 跨欄，在週日舉行的美國紐約田徑大獎賽上，他再次展現驚人的實力以 12.84 秒奪冠。

Devon Allen 不僅改寫個人 12.99 秒的個人最佳外，更是今年（2022）來首位在 110m 跨欄賽中突破 13 秒的選手，而這樣的成績更讓他寫下 110m 跨欄歷史第三好的成績，僅次于世界紀錄保持者 Aries Merritt （12.80 秒）、Grant Holloway （12.81 秒）。

Allen 向記者表示：「我知道它就在那裡，要跑出這個成績只需要一些新鮮的腿，雖然我近期在費城進行 OTA 訓練（Organized Team Activities）和一群大男孩們踢足球玩得很開心，但現在我又回到了我的賽道模式！」相信 Devon Allen 的名子，多數人會感到相當熟悉， 他曾參加兩屆奧運（里約、東京奧運）並且在東奧 110m 跨欄準決賽中與台灣欄神－陳奎儒同組奪下該組第一，並且殺入決賽最終取得第五名及第四名的成績，其中更是寫下三屆 110m跨欄全國冠軍（2014、2016、2018）相當有實力。

圖/NBC sport

但很多人不知道的是，Devon Allen 專項其實是美式足球，在他高中畢業時被評為四星球員，進入知名體育名校俄勒岡大學（University of Oregon）擔任球隊外接手，他在第一年就繳出 41 次接球成功，687 碼和 7 次達陣的優秀成績，可惜，他在之後遭遇了嚴重的前十字韌帶撕裂傷 （ACL）導致他無法複製首年的成功表現，於是在大學畢業後他轉而投向了田徑場。

大學首季就繳出相當優質的成績，可惜在傷了 ACL 後無法複製首年表現。圖/USA sport

不過就在近期，Allen 參加了在 2022 賽季前俄勒岡大學為球員所舉辦的選手測試日中，他在 40 碼（3.6576 公尺）跑出 4.35 秒的非官方成績（要知道在《光速蒙面俠》中主角－小早川瀨那 40 碼成績為 4.2 秒⋯⋯），也是這樣的表現成功引起了 NFL 球探的注意，並且獲得了來自費城老鷹隊的一份三年的未選秀新秀合約。Allen 預計在向老鷹隊報到前參加更多的田徑賽事，包括美國錦標賽、世界錦標賽等都在他的鎖定範圍，預計 7 月份會前往老鷹訓練營報到，並且有機會爭取老鷹隊替補角色！我們就持續期待 Devon Allen 在田徑場的表現，也期待他能在 NFL 中發光。

責任編輯：Ian

新聞來源：NBC

圖片來源：NBC、USA Sport

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