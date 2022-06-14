2022田中馬拉松中籤名單公布 中籤率不到五成！

「台灣品牌國際賽事冠軍」台灣米倉田中馬拉松睽違一年即將於2022年 11 月 13 日登場，因豐富的補給、夾道歡迎的鄉親與美不勝收的農村景色，歷年來在運動筆記網站的評價皆有 4.5 分以上的水準，彰化縣政府及舒康樂活運動協會共同主辦的台灣米倉田中馬拉松藉由賽事成功打造出田中的城鎮品牌，每年吸引數萬名跑者爭相搶報，只為感受田中馬的熱情與風采。

感謝跑友熱烈支持2022年台灣米倉田中馬拉松，累計至06/10 24:00為止，共有29,072位選手登記抽籤(不含鄉親名額、2021公益名額、2022公益名額)，大會於今日2022年6月13日上午10點進行電腦抽籤，抽出全馬選手2,024人，半馬選手5,033人，健跑組選手5,059人，共抽出13,016人，中籤比率44.77%。抽出13,016人，另外加上鄉親與2021公益名額、2022公益名額公益、贊助商名額，預計2022年將有共16,500人參賽。

田中馬拉松創辦人鄭宗政表示，感謝跑者們踴躍報名用雙腳支持2022田中馬拉松，我們準備好在11月12、13日熱情的歡迎大家到田中來玩。沒有中籤的跑者別灰心，11月1日起還有為期一個月由運動筆記技術策劃的「雲端跑」，沒有地點限制隨時隨地都可以跑起來！

另外，有「小田中馬」之稱的二水跑水馬拉松，目前正在火熱報名中，緊鄰田中鎮的二水鄉，有獨特的跑水民俗特色，非常適合全家大小一同來創造不同的馬拉松體驗，創造跑水同樂的美好回憶！

8月7日即將舉辦的爸趣迷你馬拉松，僅3公里的迷你里程是大小朋友父親節的首選親子活動！往年於田中馬前一天舉辦，最受歡迎的米寶親子路跑今年一樣沒有缺席。為了讓跑者感受到田中馬的心意，規劃完整的活動邀請大家與我們一同享受今年的Taiwan way！田中味！

田中馬大會體恤未中籤選手，特別提供「想跑田中馬還有機會！」的小撇步獨家大公開，凡是報名田中馬官方訓練營就有機會加入2022田中馬的行列！官方舉辦兩場訓練營供跑者們選擇，分別是追求無痛完賽必報的初半馬訓練營，以及愛美女孩不能錯過的水水訓練營；沒中籤跑者們的絕佳機會絕對要把握！

2022台灣米倉田中馬拉松中籤名單結果：

中獎名單pdf：https://reurl.cc/OALN4v

抽籤結果線上查詢系統：https://irunner.biji.co/Tianzhong2022/ballot

系列活動報名連結：

1. 爸趣迷你馬拉松：https://irunner.biji.co/RunforDad2022

2. 二水跑水馬拉松- https://irunner.biji.co/ershui2022

3. 田中馬系列活動 米寶路跑：https://irunner.biji.co/MIBO2022