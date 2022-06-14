賽事心得／國際啤酒節超半程馬拉松 不要放棄過去的努力！

距離上一次報名路跑，是2018年的事情，而且還是僅僅10K的距離，事隔三年多的時間，中間一次也沒有練習15K以上的距離，真的很難相信自己能夠跑完28K，連21k都沒有跑過的我，真的能夠完成嗎？

我是一個純粹的業餘運動愛好，這意味著沒有按表操課的訓練，也沒有嚴謹的飲食，一切順隨我心，愛怎麼動就怎麼動，愛怎麼吃就怎麼吃（別誤會！這裡的愛吃就吃範圍非常廣，我平常不喜歡吃炸雞和泡麵，也不喜歡吃辣，喜歡蔬菜水果和納豆，但是精緻碳水化合物倒是吃了不少。），不過這不代表我沒有認真看待這次的比賽。為了不在28K中出狀況，還是做了些許準備。

從今年過年後，運動量就縮減，平時運動大概是一個禮拜兩天（有苦難言，可以的話我也想天天運動，但是工作性質.......實在為難）每次1~2小時，以重訓、核心運動、慢跑為主，慢跑一次約5~7公里，重訓以肌耐力和肌肥大為主，這樣的量在我看來是遠遠不夠的。再加上去年換了工作，工作壓力和生活型態改變讓體重瞬間暴漲，比股票還迅猛，體重上升，體力下降，加上工作壓力罹患的適應障礙憂鬱症，嚴重影響了訓練成效，所以這次的路跑，幾乎在吃老本。（過去十年的老本）

比賽開跑前，沒有太多緊張，也許是因為28K的長距離，再怎麼跑也不可能有從頭衝到尾這種高強度狀態，因此一貫淡定，保持自己的步調就好。前面10K非常如魚得水，畢竟是十幾年累積的功力，加上不用跑得太快，我連計時都沒有，幾乎是用悠閒的腳步邊跑邊欣賞風景。

到折返點13.5Ｋ之前，已經看到許多人往回跑，數了一下，當中七八個女生，身材一個比一個好，除了羨慕還是羨慕，還有佩服，因為他們的速度幾乎等於我在跑10K的速度。折返點過後，到了15K，疲勞感開始出現，同時這也打破我連續跑步的距離，我開始隨機挑人跟，以便控制自己的速度。此時腿痠開始出現，還有陣陣疲勞感，讓我不得不在每一處補給站休息補充水分。

到了20K，這種情況更是火上加油，同時手臂也開始出現痠痛，我開始後悔把手機帶在身上，奔跑長距離讓即使是超輕型的手機也成了擺動手臂的阻礙。身旁的一位女生也在喊腿痛，但跟補給站要了一袋冰袋後，又繼續跑，更在接下來的22~23K處一口氣跑得不見人影，看得我都傻了！在搖搖晃晃到23K處，我昏頭腦脹的問工作人員到底是25K還是28K?是的！到這緊要關頭，我都還不確定到底要跑多遠，鑑於路面整修，路線有改變，25K變成了28K，多送了3Ｋ，這真是平常買東西也沒有的福利。

到最後３Ｋ，也就是25K處，已經幾乎快跑不動，中間還經過了空軍基地，綠色隧道和北回歸線， 儘管累得不成人樣，我還是有一股想要大叫的衝動！是的！我辦到了！儘管還沒有跑完，好歹我也來到了25K處，超越半馬的距離，是超馬的四分之一，接下來還要朝全馬前進！然後朝國際型賽事前進......!

最後大約500公尺，我沒有如預計的跑起來，而是在大約100公尺時才一鼓作氣奔向終點！這次真的是累壞了，事前無法好好練習，又飽受憂鬱情緒困擾，生活工作一團亂，一度懷疑自己能否完成超半馬？但是奔向終點那一刻，我明白，即便是在最糟的時候，也還有承擔夢想的勇氣和力量，這次的經驗讓我明白，過去的努力沒有白費，也沒有半途而廢，那些單調的訓練日子全都無形之中匯聚成一股力量，選擇在適當的時刻爆發出來。

拿到2小時41分43秒的成績，平均算下來是6分速，又出乎意料地得到分組第一名，成績單印出來時看的都傻了！不過同時也給了我信心，畢竟狀況不是最好時都有這樣的表現，往後的佳績應該指日可待吧？

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