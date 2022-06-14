跑步小品／馬拉松跑者還能幹什麼大事？

（照片攝影：仙輩）

當你跑過42.195公里的全程馬拉松，擁有一身的肌力、耐力與毅力，正式成為馬拉松跑者之後，你的能力還可以如何超過你的想像呢？跑友中的能人異士不少，各種斜槓大神更是不在少數，今天〈肉腳的跑步人蔘〉要提出一個 #可能會讓你很意外的point：黑手 。

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👀繼續閱讀請往下滑👇當你成為馬拉松跑者，最大的不同就是你的意志力已經不同凡響！看看你周遭的同事親友，有哪幾個能和你一樣，忍受42.195K的汗水與痛苦呢？當他們知道你跑馬拉松，一定報以驚訝佩服的眼光，特別是你的外型看起來只是凡人，一點也不特別精壯，可能只是比別人陽光一點而已，大家絕對想不到你能跑全馬啊，一定直誇你好厲害好厲害！👍 關於 #厲害 這一點完全不必懷疑，你是真的厲害！到底台灣跑馬拉松人口是多少？歷來好像沒有正式統計，但有一說是所有人口佔比的百分之一，如果這個非正式的說法是對的，一百個人中只有一個人是馬拉松跑者，那你實在是太傲人啦！

（照片攝影：仙輩）

所以，成為馬拉松跑者以後，你還在哪些方面有突破自己的可能嗎？舉例，前幾天，我發現自己居然可以成為一個「類黑手」！事情是這樣的，我家因為人丁單薄，家裡很多家具都只是觀賞用，使用率非常低。一位令人尊敬的長輩最近來家裡小住，當她一屁股坐到客房的椅子上，頓時造成椅子腳的轉輪碎裂，一片片碎片灑落地板，破裂的五個輪子還把木地板刮得遍體麟傷，成為花地板…。😱😭😭目睹這慘劇，我第一個念頭就是想把這張辦公椅給丟了！但，轉念一想，這張椅子我幾乎沒有坐過，輪子以上和新的一樣，輪子之所以碎裂應該跟使用的是環保材質有關，就這樣把整張椅子丟棄是否也太可惜？但，有人會幫我換輪子嗎？並沒有！---難道要自己換輪子？！如果換裝辦公椅的五個輪子是一場馬拉松…

想了好幾天，等長輩結束行程回去了，我試著想把椅子舉起來，好好觀察一下破掉的五個輪子，發現這張看起來還算苗條的辦公椅，實際上卻非常重，我費了九牛二虎之力、冒著可能扭到腰的危險，才把椅子翻過來放在書桌上。接著Google「如何換辦公椅輪子」，發現網路上會換輪子的大神還真不少，示範影片看起來都很輕鬆，只要一把一字起子，一個塑膠榔頭就可以搞定！問題是，我家有這些工具嗎？翻遍了櫥櫃，終於在櫃子深處發現N年以前不知是誰送的、也從沒用過的一組袖珍型工具，裡面傢私齊全，但每一件都很迷你，相較於網路上的教學影片中大哥手持的正常版起子，我的一字起子很可愛、只有短短的6.5公分，塑膠榔頭也只有11.5公分，看起來跟玩具沒兩樣！可是，怎麼辦呢？手邊只有這些像玩具般的工具，我還是決定試試看…。

（要把這破輪子拆下來費了我九牛二虎之力，好難拔啊！😭😰😰）

換輪子之前首先要把破損的輪子拆下來，網路上的大哥輕輕用起子一撬，就可以把輪子撬起來，若撬不起來就用榔頭捶一槌椅子腿，輪子就會自己彈出來，可是，我的卡哇依起子只有6.5公分，力矩不夠，我花了吃奶的力氣，怎麼撬、怎麼捶，輪子只稍稍彈起來一點點，仍然卡得很死，用蠻力拔也拔不出來，各位可以想像我狼狽的模樣嗎？那一天似乎特別熱，我汗流浹背，像個辛苦的工人一樣，恨自己力氣不夠大，拿這些可惡的輪子沒輒，而且總共有五個…..！

這時，我的馬拉松精神上身了！我想像自己跑在炎熱的賽道上，很累很痛苦，可是非跑到終點不可！這一場如果是全馬的話，五個輪子、那麼一個輪子就等於八公里，目前，我八公里都還沒跑完，怎麼能就喊累？

這樣想著，手持迷你小起子和小榔頭一點也不懈怠的猛撬猛捶，第一個輪子終於被我拆下來了！再接再厲，第二個輪子並沒有比較簡單，還是非常費力地才拆下來；再來第三個，又是使盡吃奶了力氣好不容易拆下來！此刻我感到越來越有成就感，只剩兩個輪子–相當於差不多十六公里就可以跑完了，繼續集中精神在醜陋的破輪子上，心裡的畫面是去年台北馬後段，太陽出來的時候，還沒有出水門的那一段賽道，過了三十公里，越來越熱的天氣和體力耗損感覺越來越不好跑…，相較之下，只剩兩個輪子的感覺比十六公里要輕鬆一點，終於，第四個輪子也成功被我拆下來了！哇哈哈！最後的一個輪子，沒想到居然不到三十秒就被我拆掉，哇，我成功轉型為大力士、黑手了嗎？腦海裡的畫面立馬切換成周潤發演的X士比廣告，我只差脖子上沒有圍一條擦汗的白毛巾，高喊著「福氣啦！」

看到五個被我拆下來的破損輪子和可愛的迷你工具，像我這樣一個肌力超級差、手無縛雞之力的人，居然可以DIY拆下辦公椅的旋轉輪，我的能量真的超乎我的想像，有跑到終點想掉眼淚的感動惹～😂

（花了好大力氣拆下來的五個破輪子和我的迷你工具～太有成就感惹！）

繼續還必須換上新的輪子，我上網了解，才知道輪子的學問很大，除了材質，還有尺寸絕不能有誤差，採購以前得先確認輪子直徑、「上芯直軸」的長度和直徑，我瞇起了眼睛，拿出研究跑步各式補給的精神，好好地研究、測量了一番，再次感謝Google大神的指導，讓我更有一種「黑手」感，一整個黑手上身，錯覺自己強壯勇猛了許多…。🤪隔天，在輪子到貨後，終於可以組裝，而裝輪子要比拆輪子輕鬆太多了！順利組裝完成後，整張椅子滑順無比，如同新的一般，再也不擔心地板會被刮壞；自學、自己動手，從此以後的我更強大了，如果沒有馬拉松堅持到底的堅毅精神，可能我現在還在為著壞掉的輪子發愁呢！

（換上新輪子的辦公椅一整個滑順無比！）

堅持到底 「放棄」絕不是選項

我們都體驗過馬拉松的42.195有多長、多辛苦、多麼難，以及馬拉松的不確定太多，難以完全掌握，但也是因為這些馬拉松的本質，鍛鍊了不一樣的「我」。自從跑過第一個全馬，馬拉松精神就已經深植體內，內化成一種態度，讓我遇見事情更勇敢、更能挑戰自己的極限，願意突破與嘗試，也更有耐力承受過程中的不順與痛苦，最終，不論成果如何，都會在心裡構築一層又一層更密實堅定的力量，這應該就是跑者常說的「強大」吧。這次我發現自己可以成為修理家具的黑手，下一次，當我遇見困難或挫折，我仍然願意試試挑戰自己，看看會不會發現新的可能。我相信，同為跑者的你，也一樣！

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