訓練心得／一個人跑不遠 但一群人跑、再遠都跑得到

一場疫情，打亂我跑步的生活節奏，高雄是重災區，因此跑友間的聚會減少很多，只好自己默默練跑。曾經一個人跑在澄清湖的馬路上，外面的氣溫逐漸上升，心裡的熱情卻沒有一起加溫，反而如風中殘燭般，搖搖欲墜，好像隨時都會熄滅似的，果真幾周下來，跑量逐漸減少，心態發懶。

一周前一姐毓雯邀約北大武走走，出去透透氣，好久沒見到他們了，出來踏青郊遊也好，許久未見的跑友相聚，聊聊天也是一大樂事，雖然心中擔心自己的體能狀況不佳，但一姐說一路微坡，跑跑玩玩也不錯，於是一口答應參加。<

今日早上快4點起床，著裝後立即出發，坐上車子，沒看到甘草人物─小尤，只見親切的一哥一姐，一路上又開始閒聊，雖然很久沒這麼早起，想睡但更想要聊天！

到達出發點─武潭國小佳平分校，還有其他一起來的朋友─小葉哥、梁萍、拓董，雖然人數不多，但也算熱鬧，簡單寒暄後，就出發往山上跑，剛開始大家都用走的，沒多久一哥一姐開始小跑步出去，我也開始慢跑起來，在此時我還不知道，即將面對難度很高的北大武山路，漫漫長坡正等著我，當時我沉浸在一姐說的跑跑玩玩、出來透透氣的夢幻泡泡中，結果沒多久一哥一姐已經跑得不見蹤影，原來這就是「海放」，想跟但跟不到，想停又不知道要走多久，此時前後都不見人影，這種似曾相識的賽道煎熬感，又出現了....彷彿只有我一個人在跑，這樣我跑得下去嗎？

長坡像無盡頭般地煎熬著我，好在不是賽事，壓力指數不大，我只能緩步的跑，希望能看到前面的一哥一姐，身體汗一直狂冒，跑到中繼點，轉進去看看有沒有一哥一姐的蹤影，沒想到他們居然沒有停留休息，直衝牌樓，我心一驚，「這不是上了賊船嗎？」只好繼續跑，上坡讓我的肌肉很疲憊，已經開始發酸，撐到不行時，就停下來走一下，隨後繼續堅持緩跑著，因為我相信前面一定有人在等我，再遠的目的地都可以跑完，就這樣一路堅信這樣的意念，跑下去..........

在全身濕透，雙腿疲憊下，終於撐到牌樓，一瞬間有些激動，「我跑到了........但怎麼沒見到一哥一姐？」

全身溼透的我

原來他們繞到旁邊去了，嚇到我了....以為他們又要衝登山口呢！

回程下坡，雖然一哥一姐說輕鬆跑即可，但我怎麼還是覺得很辛苦，因為下坡是另一種的肌肉負擔，換腿的另一部位抗議了，因此上坡我緩步跑，下坡我也快不了多少。

全程結束後，和大家一起享用小葉哥夫婦準備的早餐補給，一邊吃一邊聊天，說說跑步趣聞，分享跑步經驗，好熱鬧，一時之間那股熱情又悄悄地點燃了。

曾經一個人練跑，跑不遠，但一群人跑，再遠的北大武牌樓，我一樣都跑得到，期待下一次的相約。